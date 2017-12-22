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В блогах: «Подписи против памятника легионерам переданы в мэрию Новокуйбышевска»
Блогер psergeev77 поведал, что в администрацию Новокуйбышевска передали подписи против памятника чешским легионерам. За два пикета, прошедших в «энске» в декабре, активистам удалось собрать под петицией 427 подписей горожан. Местные жители возмущены идеей героизации интервентов и очень активно подписывали …
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22 декабря 2017, 03:49
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В блогах: в Самаре на набережной залили каток
Блогер Евгений Синюков рассказал, что на второй очереди самарской набережной в районе бассейна ЦСК ВВС после почти четырехлетнего перерыва снова залили каток. Последний раз он радовал самарцев в 2014 году. Потом в городе поменялся мэр, и катка на набережной …
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22 декабря 2017, 07:07
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В блогах: «Почему Дед Мороз принесет в подарке немного самарских конфет?»
Блогер Игорь Кондратьев разбирался в вопросе, почему Дед Мороз принесет в подарке очень мало самарских конфет?
«Выяснилось, что глобальная «катастрофа» произошла и с самарской кондитерской, - сообщил автор.
«То, что выпускает фабрика «Россия», к сожалению, знают все. …
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21 декабря 2017, 09:23
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В Самаре на Ракитовском кольце включили светофоры и случился «транспортный коллапс»
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20 декабря 2017, 10:29
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В блогах: В Сызрани появились "противогазеры"
В Сызрани появились "противогазеры" - люди, которые готовятся к ядерной войне, об этом поведали в паблике "ВПЛ Сызрань" соцсети "ВКонтакте". Первые 30 сызранцев, готовых выжить в случае атомного апокалипсиса, присоединились к движению «Вместо лиц противогазы». Оно зародилось в России прошедшим летом …
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19 декабря 2017, 07:44
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Парковка на дублерах Московского шоссе и Ново-Садовой запрещена до апреля
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14 декабря 2017, 03:37
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В Самаре водитель маршрутки сбил на зебре 12-летнего ребенка
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13 декабря 2017, 01:38
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Очевидцы: в Самаре открыли проезд по Луначарского от Московского шоссе до Мичурина
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12 декабря 2017, 03:15
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Ирина Волк: На самарского организатора перевозки детей завели дело
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9 декабря 2017, 04:11
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Областной минтранс отменил дорожный тендер за 2,1 млрд рублей
Областной минтранс отменил тендер по определению подрядчика, который должен был заняться содержанием автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории губернии в следующем году. На эти цели предполагалось потратить 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Победитель тендера должен был поддерживать указанные …
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8 декабря 2017, 07:25
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В Самаре на кольце Луначарского и Московского шоссе включили светофоры
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5 декабря 2017, 11:05
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В Самарской области начали «внаглую» воровать светофоры
В Самарской области пешеходные переходы на трассах продолжают оснащать светофорами на солнечных батареях. Однако многие из недавно установленных инновационных устройств уже пришли в негодность или вообще «загадочным образом» куда-то исчезли. Руководитель проекта «Дорога 63», помощник депутата Госдумы и депутат Самарского …
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2 декабря 2017, 12:52
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На «диком» перекрестке Кирова и Победы появились светофоры
В Самаре установили светофоры на одном из самых оживленных и сложных перекрестков города – так называемом диком перекрестке Кирова и Победы (почему его так прозвали, читайте в материале ТРК «ТЕРРА» по ссылке).
Напомним, на установку 11 светофоров был …
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26 октября 2017, 09:35
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В Самаре фура перекрыла Московское шоссе после ДТП
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25 сентября 2017, 11:49
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На Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка
В четверг, 29 июня, в Самаре на Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка. Движение встало от Красноглинского до Волжского шоссе. По словам горожан, поездка на автобусе от 19-го до 18 километра Московского шоссе заняла 40 минут, передает 63.ru. По данным …
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29 июня 2017, 09:52
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Cоцсети: на стромиловском кольце пробка из-за людей в форме
В понедельник, 19 июня, в самарских пабликах в социальных сетях появилось сообщение о пробке на «стромиловском кольце». Затор образовался на дороге к селу Подстепновка в районе Стромиловского кладбища. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов останавливают водителей для «контроля» трезвости.
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19 июня 2017, 09:42