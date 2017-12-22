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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2017г 
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Парковка на дублерах Московского шоссе и Ново-Садовой запрещена до апреля

На дублерах Московского шоссе и Ново-Садовой запретят парковку. Речь идет об 11 участках вдоль важных магистралей Самары. Ограничения вводятся на зимний период – до 1 апреля 2018 года.  

«Для качественного зимнего содержания дорог, находящихся в ведении ГКП Самарской области АСАДО, 

14 декабря 2017, 03:37
В Самаре водитель маршрутки сбил на зебре 12-летнего ребенка

В Самаре водитель маршрутки сбил на зебре 12-летнего ребенка

В Самаре на Московском шоссе  в результате ДТП пострадал ребенок. Он попал под колеса микроавтобуса Hyundai County. По данным полицейских, 44-летний водитель маршрутки сбил подростка на зебре. ДТП произошло во вторник, 12 декабря, в 14:40 на 19 километре Московского шоссе.
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Очевидцы: в Самаре открыли проезд по Луначарского от Московского шоссе до Мичурина

Очевидцы: в Самаре открыли проезд по Луначарского от Московского шоссе до Мичурина

По словам очевидцев, в Самаре открыли проезд по улице Луначарского от Московского шоссе до ул. Мичурина. Сообщения об этом и фотографии появились в социальных сетях.

«Открыли МШ/Луначарского. Блоков в 17.00 не было», - сообщил пользователь Serge Air 11 декабря.
12 декабря 2017, 03:15
Ирина Волк: На самарского организатора перевозки детей завели дело

Ирина Волк: На самарского организатора перевозки детей завели дело

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Как уже сообщала ТЕРРА, инцидент произошел 5 декабря. В поездку отправились 39 детей 
9 декабря 2017, 04:11
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Областной минтранс отменил дорожный тендер за 2,1 млрд рублей

Областной минтранс отменил тендер по определению подрядчика, который должен был заняться содержанием автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории губернии в следующем году. На эти цели предполагалось потратить 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Победитель тендера должен был поддерживать указанные 

8 декабря 2017, 07:25
В Самаре на кольце Луначарского и Московского шоссе включили светофоры

В Самаре на кольце Луначарского и Московского шоссе включили светофоры

В Самаре на кольце улицы Луначарского и Московского шоссе по указанию областного минтранса включили светофоры. Это произошло в минувшую пятницу, 1 декабря, сообщили в организации «Самарадортранссигнал». Но с понедельника, 4 декабря, светофоры перевели в режим желтого мигания. Это временная мера 
5 декабря 2017, 11:05
В Самарской области начали «внаглую» воровать светофоры

В Самарской области начали «внаглую» воровать светофоры

В Самарской области пешеходные переходы на трассах продолжают оснащать светофорами на солнечных батареях. Однако многие из недавно установленных инновационных устройств уже пришли в негодность или вообще «загадочным образом» куда-то исчезли. Руководитель проекта «Дорога 63», помощник депутата Госдумы и депутат Самарского 
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На «диком» перекрестке Кирова и Победы появились светофоры

На «диком» перекрестке Кирова и Победы появились светофоры

В Самаре установили светофоры на одном из самых оживленных и сложных перекрестков города – так называемом диком перекрестке Кирова и Победы (почему его так прозвали, читайте в материале ТРК «ТЕРРА» по ссылке).

Напомним, на установку 11 светофоров был 
26 октября 2017, 09:35
В Самаре фура перекрыла Московское шоссе после ДТП

В Самаре фура перекрыла Московское шоссе после ДТП

В понедельник, 25 сентября, в Самаре произошло ДТП на Московском шоссе. На участке между улицами Луначарского и Киевской столкнулись фура и еще одна машина. В результате большегруз полностью перекрыл проезжую часть. По предварительным данным, фура задела другую машину при повороте. 
25 сентября 2017, 11:49
На Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка

На Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка

В четверг, 29 июня, в Самаре на Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка. Движение встало от Красноглинского до Волжского шоссе.  По словам горожан, поездка на автобусе от 19-го до 18 километра Московского шоссе заняла 40 минут, передает 63.ru. По данным 
29 июня 2017, 09:52
Cоцсети: на стромиловском кольце пробка из-за людей в форме

Cоцсети: на стромиловском кольце пробка из-за людей в форме

В понедельник, 19 июня, в самарских пабликах в социальных сетях появилось сообщение о пробке на «стромиловском кольце». Затор образовался на дороге к селу Подстепновка в районе Стромиловского кладбища. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов останавливают водителей для «контроля» трезвости.
19 июня 2017, 09:42
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