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В блогах: в Самаре исчезли секундомеры на Московском шоссе
Блогер Ольга Потапова поведала, что вчера в Самаре на многих перекрестках Московского шоссе загадочным образом исчезли секундомеры рядом со светофорами.
«А те, которые остались, не работают. Существует, конечно, версия, что на новом Московском шоссе секундомеров не будет, так …
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15 марта 2018, 08:00
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АСУДД в помощь: В Самаре общественный транспорт получит приоритет
На самарских дорогах после запуска АСУДД появится приоритет для общественного транспорта. Его обеспечат светофоры, которые будут загораться раньше на несколько секунд. Это поможет повысить пропускную способность малыми затратами, уверенны авторы идеи.
«Система имеет возможность приоритета транспорта, но это будет …
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20 января 2018, 04:28
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В Самаре подключат к АСУДД светофоры на Московском шоссе
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19 января 2018, 01:09
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В Самаре погасли светофоры на Ново-Садовой и Московском шоссе
В Самаре отключены несколько светофоров на Ново-Садовой и Московском шоссе. Об этом в среду, 17 января, сообщили представители организации «Самарадортранссигнал». Без электроснабжения остались светофоры, расположенные на перекрестках Ново-Садовой и Московского шоссе с улицей Советской Армии. Пока работа светофоров не восстановлена, …
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17 января 2018, 02:45