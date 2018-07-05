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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Ударила молния: в Сызрани из-за грозы отключились светофоры

Ударила молния: в Сызрани из-за грозы отключились светофоры

19 мая вечером в Сызрани гроза отключила светофоры, передает «Комсомольская правда». Природное явление началось там вечером около 20:00 (к слову, до Самары «остатки» грозы «дошли» уже после 23:00). После очередного удара молнии в центре города перестали работать светофоры. «Как 
20 мая 2018, 03:22
На 180 градусов развернул сильный ветер светофоры на Московском шоссе

На 180 градусов развернул сильный ветер светофоры на Московском шоссе

Сегодня, 1 апреля, сильный ветер стал причиной аварийной обстановки на Московском шоссе в Самаре. В районе ТЦ «Московский» развернуло светофоры.

«На Московском шоссе/ТЦ"московский" все светофоры развёрнуты. ИИ @I_Pivkin некоторые на 180 градусов развернуло и теперь показывают сигналы встречным направлениям 
1 апреля 2018, 04:30
В блогах: в Самаре исчезли секундомеры на Московском шоссе

В блогах: в Самаре исчезли секундомеры на Московском шоссе

Блогер Ольга Потапова поведала, что вчера в Самаре на многих перекрестках Московского шоссе загадочным образом исчезли секундомеры рядом со светофорами.

«А те, которые остались, не работают. Существует, конечно, версия, что на новом Московском шоссе секундомеров не будет, так 
15 марта 2018, 08:00
АСУДД в помощь: В Самаре общественный транспорт получит приоритет

АСУДД в помощь: В Самаре общественный транспорт получит приоритет

На самарских дорогах после запуска АСУДД появится приоритет для общественного транспорта. Его обеспечат светофоры, которые будут загораться раньше на несколько секунд. Это поможет повысить пропускную способность малыми затратами, уверенны авторы идеи.

«Система имеет возможность приоритета транспорта, но это будет 
20 января 2018, 04:28
Открыто движение по Кировскому мосту в Самаре

Открыто движение по Кировскому мосту в Самаре

Движение автотранспорта по мостовому переходу "Кировский" началось ровно в полдень 10 октября. Вместе с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным запускать долгожданный объект приехал министр транспорта России Максим Соколов. Открытие состоялось благодаря финансовой помощи из федерального бюджета. Еще одного южного выезда 

10 октября 2014, 05:43
В Самаре из-за ремонта водовода закрыто движение по ул. Горького

В Самаре из-за ремонта водовода закрыто движение по ул. Горького

О закрытии движения по улице Максима Горького между ул. Венцека и Пионерской написал в своем аккаунте в Twitter замначальника технического отдела МП Самары "ГАТИ по благоустройству" Александр Филатов. Это связано с ремонтом водовода на данном участке города.
18 марта 2014, 04:22
В Самаре из-за аварии на ул. Льва Толстого изменилась схема движения автобусов

В Самаре из-за аварии на ул. Льва Толстого изменилась схема движения автобусов

Как уже сообщала «ТЕРРА», сегодня, 21 февраля, около шести часов утра в Самаре произошел прорыв водопровода на улице Льва Толстого. Из-за аварии от водоснабжения отключены четыре административных здания. По этой причине движение автотранспорта на участке между улицами Фрунзе и Куйбышева 

21 февраля 2014, 12:11
В Самаре открыто движение по улице Осипенко

В Самаре открыто движение по улице Осипенко

5 декабря 2012 года с 16.00 было открыто движение автотранспорта по улице Осипенко на полную ширину улицы в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения.
6 декабря 2012, 12:54
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