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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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«Газель» попала в массовое ДТП на улице Гагарина в Самаре

В Самаре на улице Гагарина произошло массовое ДТП. У перекрестка с улицей Мяги возле медуниверситета столкнулись три машины: «Газель», вазовская «одиннадцатая» и иномарка Renualt Duster. Фото с места аварии появилось в соцсети. У грузовой «Газели» смят капот и лопнул пластиковый 
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Двоих пропавших на Волге мужчин ищут в Сызрани

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Женщину зажало в салоне после столкновения двух легковушек в Самаре

Женщину зажало в салоне после столкновения двух легковушек в Самаре

13 июня в Самаре произошла авария. На улице Ново-Садовой около офиса «Газпрома» столкнулись вазовская «десятка» и «Ауди». Судя по всему, ДТП случилось в тот момент, когда отечественная легковушка поворачивала налево.

От удара «десятку» сильно помяло, у нее вылетело лобовое стекло. Пассажирку 

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В Волгаре автоледи устроила «кучу малу» с 7 автомобилями

В Волгаре автоледи устроила «кучу малу» с 7 автомобилями

В ночь со вторника на среду, с 12 на 13 июня, в Самаре произошло крупное ДТП. В поселке Волгарь столкнулись сразу 7 автомобилей. Об этом передает портал 63.ru со ссылкой на очевидцев.
 
«Ночью девушка за рулем устроила автокегельбан 
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Молодая семейная пара из Тольятти заживо сгорела в ДТП под Сызранью

Страшное ДТП со смертельным исходом произошло вчера, 10 июня, около 19 часов на автотрассе «М-5 Урал» под Сызранью. Как передает "Маленькая Сызрань", в районе поселка Сборный столкнулись 2 фуры и легковой автомобиль. В результате удара легковушка загорелась.
 
В 
11 июня 2018, 03:07
«Стыдно стало?»: в Сызрани дорожники «убрали» столб с тротуара

«Стыдно стало?»: в Сызрани дорожники «убрали» столб с тротуара

Накануне в социальных пабликах Сызрани опубликовали фото оригинального решения, которое применили местные проектировщики при строительстве тротуара в 1-м Монтерском переулке Заусиновского района. Дорожку проложили таким образом, что столб оказался аккурат посередине. К гадалке не ходи, такую опору будет проблематично обойти 
10 июня 2018, 05:24
Автоледи разозлилась на сожителя и задавила его «Маздой» в Сызрани

Автоледи разозлилась на сожителя и задавила его «Маздой» в Сызрани

В Сызрани правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах гибели 32-летнего мужчины. Он попал в местную больницу в конце мая. У пациента была тяжелая травма головы. Через несколько дней после госпитализации он умер. По предварительным данным, травму мужчина получил в результате ссоры 

8 июня 2018, 03:57
Сызрань частично оставят без света на 15 минут

Сызрань частично оставят без света на 15 минут

В Сызрани в субботу, 9 мая, сразу в трех районах отключат свет. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, которые проводит «Самарская сетевая компания», сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Сызрани. Отключение будет кратковременным – обещают, что света не будет не 

8 июня 2018, 01:58
Дорожные работы и ДТП парализовали Московское шоссе в Самаре

Дорожные работы и ДТП парализовали Московское шоссе в Самаре

В Самаре в пятницу, 25 мая, на Московском шоссе образовалась пробка. Около 9 часов утра сервис «Яндекс. Пробки» оценивал заторы в Самаре на 6 баллов. Дорожные работы, по данным ресурса, ведутся в двух местах – в районе улиц Революционной и 

25 мая 2018, 09:51
ДТП с автобусом создало пробку на Ново-Вокзальной в Самаре

ДТП с автобусом создало пробку на Ново-Вокзальной в Самаре

В Самаре во вторник, 8 мая, на улице Ново-Возкальной образовалась пробка из-за ДТП. По словам очевидцев, столкнулись автобус и иномарка Datsun. Фото появилось в соцсети. Столкнувшиеся машины перекрыли полосу в сторону 
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Три автомобиля столкнулись у ТЦ «Скала» и перекрыли Московское шоссе в Самаре

Три автомобиля столкнулись у ТЦ «Скала» и перекрыли Московское шоссе в Самаре

В Самаре в понедельник, 12 марта, произошло массовое ДТП на Московском шоссе в районе ТЦ «Скала». По сообщению очевидцев, столкнулись три автомобиля «Шкода Октавия», «Шевроле Лачетти» и «Лада Гранта». Иномарка Skoda 
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В блогах: про новые светофоры и «адовую пробку» в Самаре

В блогах: про новые светофоры и «адовую пробку» в Самаре

Блогер Анна Носова поведала про «адовую пробку и разъяренных водителей на 18-м километре». 20 декабря на кольце Волжского и Московское шоссе включили аж 8 светофоров. «Утро самарцев в очередной раз началось с матюков и ярости в адрес чиновников из 
22 декабря 2017, 03:24
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