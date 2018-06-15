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«Газель» попала в массовое ДТП на улице Гагарина в Самаре
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15 июня 2018, 11:25
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Двоих пропавших на Волге мужчин ищут в Сызрани
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15 июня 2018, 11:20
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Женщину зажало в салоне после столкновения двух легковушек в Самаре
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14 июня 2018, 09:42
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В Волгаре автоледи устроила «кучу малу» с 7 автомобилями
В ночь со вторника на среду, с 12 на 13 июня, в Самаре произошло крупное ДТП. В поселке Волгарь столкнулись сразу 7 автомобилей. Об этом передает портал 63.ru со ссылкой на очевидцев.
«Ночью девушка за рулем устроила автокегельбан …
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13 июня 2018, 09:51
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Молодая семейная пара из Тольятти заживо сгорела в ДТП под Сызранью
Страшное ДТП со смертельным исходом произошло вчера, 10 июня, около 19 часов на автотрассе «М-5 Урал» под Сызранью. Как передает "Маленькая Сызрань", в районе поселка Сборный столкнулись 2 фуры и легковой автомобиль. В результате удара легковушка загорелась.
В …
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11 июня 2018, 03:07
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«Стыдно стало?»: в Сызрани дорожники «убрали» столб с тротуара
Накануне в социальных пабликах Сызрани опубликовали фото оригинального решения, которое применили местные проектировщики при строительстве тротуара в 1-м Монтерском переулке Заусиновского района. Дорожку проложили таким образом, что столб оказался аккурат посередине. К гадалке не ходи, такую опору будет проблематично обойти …
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10 июня 2018, 05:24
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Автоледи разозлилась на сожителя и задавила его «Маздой» в Сызрани
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8 июня 2018, 03:57
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Сызрань частично оставят без света на 15 минут
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8 июня 2018, 01:58
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Дорожные работы и ДТП парализовали Московское шоссе в Самаре
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25 мая 2018, 09:51
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ДТП с автобусом создало пробку на Ново-Вокзальной в Самаре
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8 мая 2018, 01:32
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Три автомобиля столкнулись у ТЦ «Скала» и перекрыли Московское шоссе в Самаре
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12 марта 2018, 02:21
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В блогах: про новые светофоры и «адовую пробку» в Самаре
Блогер Анна Носова поведала про «адовую пробку и разъяренных водителей на 18-м километре». 20 декабря на кольце Волжского и Московское шоссе включили аж 8 светофоров. «Утро самарцев в очередной раз началось с матюков и ярости в адрес чиновников из …
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22 декабря 2017, 03:24