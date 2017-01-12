5
30
19
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11 января 2017г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 7 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Под Самарой перевернулась скорая помощь, есть пострадавшие

Под Самарой перевернулась скорая помощь, есть пострадавшие

В среду, 11 января, в Самарской области на территории Хворостянского района произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. Машина «ГАЗ-325642» ушла в кювет и опрокинулась на 29 километре дороги, ведущей из села Осинки в село Приволжье. Это случилось примерно в 

12 января 2017, 12:34
Названы причины крушения космического корабля «Прогресс МС-04»

Названы причины крушения космического корабля «Прогресс МС-04»

Авария произошла 1 декабря. «Прогресс» должен был доставить на МКС более двух тонн грузов - топливо, оборудование, питание и многое другое. На орбиту корабль должна была вывести самарская ракета «Союз-У».

В аварийной комиссии Роскосмоса наиболее вероятной причиной 
12 января 2017, 11:34
На трассе в Башкирии дотла сгорел пассажирский автобус

На трассе в Башкирии дотла сгорел пассажирский автобус

11 января на трассе в Башкирии воспламенился пассажирский автобус, который ехал по маршруту Кумертау - Ермолаево. Сообщение распространили региональные информагентства со ссылкой на очевидцев.
По словам свидетелей произошедшего, инцидент случился около восьми часов утра. К счастью, все пассажиры смогли вовремя 

11 января 2017, 05:28
На обводной дороге Самары столкнулись два большегруза

На обводной дороге Самары столкнулись два большегруза

На 10 километре самарской обводной дороги в Красноярском районе столкнулись грузовик «МАЗ» и фура  Mercedes-Benz. ДТП случилось во вторник, 10 января в шесть часов вечера. «МАЗом» управлял 43-летний мужчина. По предварительной версии, двигаясь к федеральной трассе «М-5», водитель допустил выезд 

11 января 2017, 01:38
На проспекте Кирова в Самаре погибла 19-летняя девушка

На проспекте Кирова в Самаре погибла 19-летняя девушка

Трагедия произошла около половины седьмого утра. По предварительным данным, смертельное ДТП случилось по вине водителя автомобиля ВАЗ-2109, который при движении в сторону улицы Победы, выполняя левый поворот, не пропустил встречный Фольксваген Пассат.
После столкновения обе машины выбросило на обочину. Девушка 

11 января 2017, 09:38
В Сызрани вагоны сошли с рельсов

В Сызрани вагоны сошли с рельсов

В Сызрани выясняются причины происшествия на железной дороге. На станции Кашпир при сцепке состава  три вагона сошли с рельсов. При этом одна цистерна упала на бок, из нее разлился гудрон.
По предварительным данным, поводом стало нарушение установленной скорости движения состава 

10 января 2017, 10:48
В Волжском районе в ДТП погибли две женщины

В Волжском районе в ДТП погибли две женщины

Сегодня утром на трассе "Самара-Большая Черниговка" Chevrolet Aveo ехал в сторону областного центра. Женщина не справилась с управлением, оказалась на встречке и врезалась в КАМАЗ. Обе машины съехали в кювет.
В результате аварии водитель и пассажирка иномарки от полученных травм 

9 января 2017, 06:33
Следственный комитет по Самарской области: в ходе распития спиртного убито 8 человек

Следственный комитет по Самарской области: в ходе распития спиртного убито 8 человек

Еще один был тяжело ранен и скончался в больнице. Это статистика за 8 дней января. Все конфликты произошли на бытовой почве.
Пожары за новогодние праздники унесли жизни шестерых. Из 54 случаев возгораний большинство произошло в жилом секторе. Сгорело 14 автомобилей.

9 января 2017, 05:44
Самарским алкоголикам продавали лосьон

Самарским алкоголикам продавали лосьон "Хлебный" и "Тоник медовый"

Больше всего изъято в Самаре: 1000 пузырьков лосьона "Хлебный" и 35 бутылочек "Тоника медового". В Чапаевске продавали флаконы под названием "Этиловый спирт - 90%" и "Этиловый спирт - 95%". Арестовано порядка 150 таких пузырьков. Несколько фактов продажи спиртовых настоек выявлено 

9 января 2017, 01:44
На трассе в Башкирии два человека погибли и семь пострадали в ДТП

На трассе в Башкирии два человека погибли и семь пострадали в ДТП

Дорожно-транспортное происшествие на трассе в Башкирии унесло жизни двух человек. Авария случилась в Аургазинском районе республики, сообщают местные агентства со ссылкой на правоохранительные органы.
Согласно предварительной информации, на 94 километре трассы Уфа-Оренбург 47-летний мужчина на вазовской «семерке» не справился с 

9 января 2017, 12:35
В Башкирии самарская фура столкнулась с УАЗ, погибли три человека

В Башкирии самарская фура столкнулась с УАЗ, погибли три человека

В среду, 28 декабря, в седьмом часу вечера на 1303 километре федеральной трассы М5 Самара-Уфа-Челябинск произошло ДТП, унесшее жизни трех человек. Как сообщают информагентства, 48-летний водитель УАЗ-"буханки", направляясь со стороны Уфы в сторону Самары, решил предпринять обгон сразу двух автомобилей 

29 декабря 2016, 12:09
Под Уфой неизвестный в медицинской маске расстрелял пассажирский автобус

Под Уфой неизвестный в медицинской маске расстрелял пассажирский автобус

Чрезвычайное происшествие случилось в башкирском поселке Ново-Булгаково. Под обстрел попал пассажирский автобус. Неизвестный мужчина в медицинской маске высказал возмущения в адрес водителей маршруток, достал оружие и сделал несколько выстрелов в автобусы.
Затем злоумышленник сел в стоявшую поблизости «пятерку» и ухал 

23 декабря 2016, 11:27
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна