Названы причины крушения космического корабля «Прогресс МС-04» произошла 1 декабря. «Прогресс» должен был доставить на МКС более двух тонн грузов - топливо, оборудование, питание и многое другое. На орбиту корабль должна была вывести самарская ракета «Союз-У».



В аварийной комиссии Роскосмоса наиболее вероятной причиной … Авария1 декабря. «Прогресс» должен был доставить на МКС более двух тонн грузов - топливо, оборудование, питание и многое другое. На орбиту корабль должна была вывести самарская ракетаВ аварийной комиссии Роскосмоса наиболее вероятной причиной