На трассе Уфа-Шакша в Башкирии случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Информация об этом разошлась в социальных сетях. Как сообщается, большегруз DAF протаранил легковой автомобиль с правого борта и фактически смял его. По словам очевидцев, в результате аварии погиб водитель легковушки.
Согласно предварительной версии, «Лада» выехала на встречную полосу, и это оказалось причиной столкновения. Водители сетуют, что на данном участке пути есть глубокая колея, из-за чего ДТП происходят регулярно. Кроме того, участники дорожного движения жалуются на неубранный снег.
Сейчас по факту аварии проводится проверка, в ходе которой будут установлен все обстоятельства трагедии на трассе.
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