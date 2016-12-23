Чрезвычайное происшествие случилось в башкирском поселке Ново-Булгаково. Под обстрел попал пассажирский автобус. Неизвестный мужчина в медицинской маске высказал возмущения в адрес водителей маршруток, достал оружие и сделал несколько выстрелов в автобусы.
Затем злоумышленник сел в стоявшую поблизости «пятерку» и ухал в неизвестном направлении. Свидетели происшествия запомнили номер автомобиля и проинформировали о случившемся стражей порядка.
Как сообщают региональные СМИ, впоследствии автомобиль нашли в Кармаскалинском районе – он был подожжен. В настоящее время полиция ведет поиски скрывшегося «стрелка» и выясняет все детали инцидента.