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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 января 2017г  
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Материалы по теме:

На трассе в Башкирии дотла сгорел пассажирский автобус

На трассе в Башкирии дотла сгорел пассажирский автобус

11 января на трассе в Башкирии воспламенился пассажирский автобус, который ехал по маршруту Кумертау - Ермолаево. Сообщение распространили региональные информагентства со ссылкой на очевидцев.
По словам свидетелей произошедшего, инцидент случился около восьми часов утра. К счастью, все пассажиры смогли вовремя 

11 января 2017, 05:28
На проспекте Кирова в Самаре погибла 19-летняя девушка

На проспекте Кирова в Самаре погибла 19-летняя девушка

Трагедия произошла около половины седьмого утра. По предварительным данным, смертельное ДТП случилось по вине водителя автомобиля ВАЗ-2109, который при движении в сторону улицы Победы, выполняя левый поворот, не пропустил встречный Фольксваген Пассат.
После столкновения обе машины выбросило на обочину. Девушка 

11 января 2017, 09:38
В Волжском районе в ДТП погибли две женщины

В Волжском районе в ДТП погибли две женщины

Сегодня утром на трассе "Самара-Большая Черниговка" Chevrolet Aveo ехал в сторону областного центра. Женщина не справилась с управлением, оказалась на встречке и врезалась в КАМАЗ. Обе машины съехали в кювет.
В результате аварии водитель и пассажирка иномарки от полученных травм 

9 января 2017, 06:33
На трассе в Башкирии два человека погибли и семь пострадали в ДТП

На трассе в Башкирии два человека погибли и семь пострадали в ДТП

Дорожно-транспортное происшествие на трассе в Башкирии унесло жизни двух человек. Авария случилась в Аургазинском районе республики, сообщают местные агентства со ссылкой на правоохранительные органы.
Согласно предварительной информации, на 94 километре трассы Уфа-Оренбург 47-летний мужчина на вазовской «семерке» не справился с 

9 января 2017, 12:35
Источники назвали возможные версии аварии «Прогресса»

Источники назвали возможные версии аварии «Прогресса»

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-04" в четверг, 1 декабря, упал на территории Тувинской республики. В госкомиссии по расследованию аварии основной версией назвали прогар двигателя третьей ступени ракеты, передает ТАСС со ссылкой на источник. В то же время специалисты не исключают, 

2 декабря 2016, 11:18
В Самаре на РКЦ «Прогресс» выявили махинации на 1 млрд рублей

В Самаре на РКЦ «Прогресс» выявили махинации на 1 млрд рублей

Главного инженера РКЦ «Прогресс» Сергея Тюлевина и начальника управления финансов предприятия Светлану Кирилину подозревают в завышении стоимости контрактов в рамках гособоронзаказа на 1 миллиард рублей. Об этом сообщили федеральные СМИ. По информации ТРК «ТЕРРА», расследованием занимается региональное управление ФСБ. После 

25 ноября 2016, 12:37
Роскосмос запустит новые самарские спутники в 2018 и 2019 годах

Роскосмос запустит новые самарские спутники в 2018 и 2019 годах

Самарские спутники зондирования Земли "Ресурс-П" №4 и №5 будут запущены в 2018 и 2019 годах соответственно, сообщает Роскосмос. Данные аппараты планируются к запуску уже как серийные: в частности, 2018-м будет выведено на орбиту порядка четырех устройств, уточняют в ведомстве. Информация, 

15 ноября 2016, 05:49
Самолет самарского РКЦ «Прогресс» экстренно сел в Казани по пути на Байконур

Самолет самарского РКЦ «Прогресс» экстренно сел в Казани по пути на Байконур

Утром 31 октября в аэропорту Казани совершил экстренную посадку самолет АН-26 ракетно-космического центра «Прогресс», который следовал из Самары на Байконур. На борту находились 20 пассажиров и 9 членов экипажа. Причиной чрезвычайной ситуации стали технические неполадки одного из двигателей. Приземление прошло 

31 октября 2016, 03:55
«Прогресс М-29М» доставил на МКС 2,5 тонны грузов

«Прогресс М-29М» доставил на МКС 2,5 тонны грузов

Накануне на космодроме Байконур состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс М-29М». Установленные на «Союзе» двигатели самарского ОАО «Кузнецов» отработали штатно, без замечаний, сообщает пресс-служба предприятия. «Прогресс» доставил на Международную космическую станцию (МКС) около двух с половиной 
2 октября 2015, 05:00
Самарская ракета успешно отправила к МКС корабль с грузом для экипажа

Самарская ракета успешно отправила к МКС корабль с грузом для экипажа

В ночь на 24 июля с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-У» осуществлен запуск транспортного грузового корабля «Прогресс М-24М». Космический аппарат доставил на международную станцию топливо, кислород, продукты питания, аппаратуру для научных экспериментов и посылки для экипажа.

Запуск космического грузовика стал уже третьим 

24 июля 2014, 04:27
Самарская ракета успешно доставила на орбиту спутник «Иджипсат»

Самарская ракета успешно доставила на орбиту спутник «Иджипсат»

В ночь на 17 апреля состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Союз-У» с космодрома Байконур. Космический аппарат доставил на орбиту спутник «Иджипсат». Как сообщает Роскосмос, он предназначен для дистанционного зондирования Земли. Спутник оснащен самыми современными технологиями для получения снимков в видимом и 

17 апреля 2014, 01:55
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