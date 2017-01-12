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На трассе в Башкирии дотла сгорел пассажирский автобус
11 января на трассе в Башкирии воспламенился пассажирский автобус, который ехал по маршруту Кумертау - Ермолаево. Сообщение распространили региональные информагентства со ссылкой на очевидцев.
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11 января 2017, 05:28
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На проспекте Кирова в Самаре погибла 19-летняя девушка
Трагедия произошла около половины седьмого утра. По предварительным данным, смертельное ДТП случилось по вине водителя автомобиля ВАЗ-2109, который при движении в сторону улицы Победы, выполняя левый поворот, не пропустил встречный Фольксваген Пассат.
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11 января 2017, 09:38
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В Волжском районе в ДТП погибли две женщины
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9 января 2017, 06:33
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На трассе в Башкирии два человека погибли и семь пострадали в ДТП
Дорожно-транспортное происшествие на трассе в Башкирии унесло жизни двух человек. Авария случилась в Аургазинском районе республики, сообщают местные агентства со ссылкой на правоохранительные органы.
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9 января 2017, 12:35
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Источники назвали возможные версии аварии «Прогресса»
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2 декабря 2016, 11:18
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В Самаре на РКЦ «Прогресс» выявили махинации на 1 млрд рублей
Главного инженера РКЦ «Прогресс» Сергея Тюлевина и начальника управления финансов предприятия Светлану Кирилину подозревают в завышении стоимости контрактов в рамках гособоронзаказа на 1 миллиард рублей. Об этом сообщили федеральные СМИ. По информации ТРК «ТЕРРА», расследованием занимается региональное управление ФСБ. После …
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25 ноября 2016, 12:37
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Роскосмос запустит новые самарские спутники в 2018 и 2019 годах
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15 ноября 2016, 05:49
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Самолет самарского РКЦ «Прогресс» экстренно сел в Казани по пути на Байконур
Утром 31 октября в аэропорту Казани совершил экстренную посадку самолет АН-26 ракетно-космического центра «Прогресс», который следовал из Самары на Байконур. На борту находились 20 пассажиров и 9 членов экипажа. Причиной чрезвычайной ситуации стали технические неполадки одного из двигателей. Приземление прошло …
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31 октября 2016, 03:55
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«Прогресс М-29М» доставил на МКС 2,5 тонны грузов
Накануне на космодроме Байконур состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс М-29М». Установленные на «Союзе» двигатели самарского ОАО «Кузнецов» отработали штатно, без замечаний, сообщает пресс-служба предприятия. «Прогресс» доставил на Международную космическую станцию (МКС) около двух с половиной …
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2 октября 2015, 05:00
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Самарская ракета успешно отправила к МКС корабль с грузом для экипажа
В ночь на 24 июля с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-У» осуществлен запуск транспортного грузового корабля «Прогресс М-24М». Космический аппарат доставил на международную станцию топливо, кислород, продукты питания, аппаратуру для научных экспериментов и посылки для экипажа.
Запуск космического грузовика стал уже третьим …
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24 июля 2014, 04:27
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Самарская ракета успешно доставила на орбиту спутник «Иджипсат»
В ночь на 17 апреля состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Союз-У» с космодрома Байконур. Космический аппарат доставил на орбиту спутник «Иджипсат». Как сообщает Роскосмос, он предназначен для дистанционного зондирования Земли. Спутник оснащен самыми современными технологиями для получения снимков в видимом и …
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17 апреля 2014, 01:55