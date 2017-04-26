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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Жуткое ДТП под Самарой: фура сшибла с дороги иномарку с ребенком внутри

Жуткое ДТП под Самарой: фура сшибла с дороги иномарку с ребенком внутри

Во вторник, 25 апреля, под Самарой произошло серьезное ДТП. В результате столкновения фуры и Daewoo Nexia в легковой иномарке оказались зажаты люди – женщина и ребенок.

Авария случилась на территории Волжского района около села Николаевка. В Сети появились фотографии и видео 

26 апреля 2017, 02:05
Самарский трамвай потерял колесо на Ново-Садовой

Самарский трамвай потерял колесо на Ново-Садовой

Во вторник, 25 апреля, трамвай №20 попал в ДТП на улице Ново-Садовой. В Сети появилось видео. 

У вагона отвалилось колесо около остановки «Солнечная», сообщает 63.ru. Сведений о пострадавших нет. Предположительно, авария произошла из-за неисправности оси. Причину выясняют специалисты 
25 апреля 2017, 04:06
В центре Самары мужчина разбил свой «Форд» и чужой RAV4

В центре Самары мужчина разбил свой «Форд» и чужой RAV4

В понедельник, 24 апреля, произошло ДТП на пересечении улиц Самарской и Чкалова. Столкнулись две иномарки Ford Mondeo и Toyota RAV4. К медикам с места аварии увезли двух человек.

По версии полицейских, 39-летний водитель «Форда» выехал на регулируемый перекресток на 
25 апреля 2017, 01:06
Почему водитель маршрутки не пропустил девочку и начал давить?

Почему водитель маршрутки не пропустил девочку и начал давить?

Появилась официальная информация о ДТП, в результате которого в Самаре пострадал ребенок. Автобус Hyundai County сбил школьницу 2003 года рождения, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в понедельник, 24 апреля, примерно в 8:10. Микроавтобусом управлял 
24 апреля 2017, 04:30
В Уфе дети забрались на крышу высотки ради эффектного селфи

В Уфе дети забрались на крышу высотки ради эффектного селфи

Накануне в социальных сетях появились снимки из столицы Башкирии, которые тут же спровоцировали волну обсуждений. На фотографиях изображена компания детей, забравшихся на крышу многоэтажки ради эффектного селфи.
Свидетелями рискованной фотосессии оказались многие жители близлежащих домов. Одна женщина увидела детей из 

24 апреля 2017, 03:29
В Самаре с рельсов нефтяников сошел грузовой вагон

В Самаре с рельсов нефтяников сошел грузовой вагон

В субботу, 22 апреля, в Самаре сошел с рельсов грузовой вагон. Авария случилась при проведении маневровых работ на путях нефтяной компании, примыкающих к участку железной дороги общего пользования. Состав, двигавшийся со скоростью не более трех километров в час, состоял из 

24 апреля 2017, 11:06
Фура с пивом опрокинулась в кювет под Саратовом

Фура с пивом опрокинулась в кювет под Саратовом

Информацию о дорожно-транспортном происшествии под Саратовом распространили региональные агентства. На трассе «Сызрань-Волгоград» 59-летний мужчина за рулем большегруза Volvo не справился с управлением.
В итоге произошел съезд на обочину, а через мгновения многотонная машина опрокинулась в кювет. Участника аварии врачи скорой 

20 апреля 2017, 05:15
Часть Безымянки осталась без отопления из-за аварии на теплотрассе

Часть Безымянки осталась без отопления из-за аварии на теплотрассе

В четверг, 13 апреля, в Самаре отключили отопление на Безымянке. Причина – авария на теплотрассе на перекрестке улиц Ново-Вокзальной и Физкультурной. Повреждена труба диаметром 700 миллиметров. От теплоснабжения отключены близлежащие дома, , сообщает samru.ru.

Как уже сообщала «ТЕРРА», из-под 
13 апреля 2017, 01:53
Лопаются трубы: в Самаре возможно отключение горячей воды

Лопаются трубы: в Самаре возможно отключение горячей воды

13 апреля в ряде домов Самары могут отключить горячую воду. «Предприятие тепловых сетей» по результатам температурных испытаний выявило два повреждения на тепломагистралях. 
13 апреля 2017, 12:32
«Крылья Советов» проиграли «Уфе» и оказались в зоне вылета

«Крылья Советов» проиграли «Уфе» и оказались в зоне вылета

«Крылья Советов» после выездного поражения в девятнадцатом туре чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги опустились в турнирной таблице непосредственно в зону вылета. Поединок в столице Башкирии хозяева поля начали резво и самарцы не справились с их стартовым натиском - Иван Пауревич буквально 

13 марта 2017, 02:46
Самарские «Крылья» в первом матче весенней стадии чемпионата проиграли Локомотиву 0:3

Самарские «Крылья» в первом матче весенней стадии чемпионата проиграли Локомотиву 0:3

Сегодня, 5 марта, в Уфе прошла первая в этом году игра самарских «Крыльев Советов» в рамках Премьер-лиги. Домашний по календарю матч с «Локомотивом» перенесли в Уфу, так как поле «Металлурга» оказалось не готово к играм, так посчитали эксперты Российского футбольного 
5 марта 2017, 06:17
Туристы из Уфы смогут бесплатно доехать до Самары

Туристы из Уфы смогут бесплатно доехать до Самары

РЖД и Туристский информационный центр Самарской области решили преподнести туристам из Башкирии подарок – теперь все желающие могут бесплатно добраться из Уфы до Самары.

Все, что нужно сделать – забронировать путевку на речной круиз из Самары продолжительностью более 5 дней. Акция 

12 февраля 2017, 04:24
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