Массовая авария случилась в башкирской столице на спуске в Сипайлово. О не совсем типичном дорожно-транспортном происшествии рассказали в Сети очевидцы.
При неуточненных пока обстоятельствах столкнулись маршрутный автобус «ПАЗ» и не менее пяти легковых автомобилей. А далее пассажирское транспортное средство буквально оседлало отбойник.
Как выяснилось, за рулем автобуса был 38-летний местный житель. В этот момент в салоне были два десятка человек. Повреждения получили, в частности, Mazda Demio, Lada Priora, Nissan Almera, Suzuki Jimny . В результате 61-летняя пассажирка «ПАЗа» получила ушибы, но госпитализация ей не потребовалась.
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