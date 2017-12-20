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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре на Ракитовском кольце включили светофоры и случился «транспортный коллапс»

В Самаре на Ракитовском кольце включили светофоры и случился «транспортный коллапс»

В социальных сетях появились жалобы самарцев о пробках на кольце Ракитовского и Московского шоссе после того, как на развязке включили светофоры. Это произошло утром в среду, 20 декабря. Автомобилист пишут про «транспортный коллапс». Впрочем, жители Крутых Ключей, ехавшие в десятом часу 
20 декабря 2017, 11:01
В Самаре дома у Ново-Вокзальной остались без тепла и горячей воды

В Самаре дома у Ново-Вокзальной остались без тепла и горячей воды

В среду, 20 декабря, в Самаре без отопления и горячей воды остались дома в районе пересечения улиц Ново-Вокзальной и Вольской. Об этом ТРК "ТЕРРА" сообщили местные жители. Под отключение попал как минимум один социальный объект - лицей "Престиж". Там из-за 

20 декабря 2017, 09:09
В Новокуйбышевске из-за аварии нарушено теплоснабжение жилых домов и соцобъектов

В Новокуйбышевске из-за аварии нарушено теплоснабжение жилых домов и соцобъектов

В Новокуйбышевске из-за аварии нарушено теплоснабжение жилых домов и соцобъектов. Во вторник, 19 декабря, около часа дня в МЧС поступило сообщение об утечке на трубе диаметром 250 миллиметров, расположенной на улице Дзержинского.

«На обратную схему теплоснабжения переключен 31 жилой многоквартирный дом 

19 декабря 2017, 03:40
Улицу Луначарского в Самаре проверит стройнадзор

Улицу Луначарского в Самаре проверит стройнадзор

Открытие улицы Луначарского состоится только после официального ввода в эксплуатацию участка от Московского шоссе до улицы Мичурина. Об этом сообщили в городском департаменте градостроительства. Перед этим должна пройти проверка государственной инспекции стройнадзора – ориентировочно до конца декабря. Напомним, сообщения об 
13 декабря 2017, 04:25
В Самаре на кольце у «Кока-Колы» изменились приоритеты движения

В Самаре на кольце у «Кока-Колы» изменились приоритеты движения

В Самаре установили знаки приоритета перед кольцом у пересечения улиц Чекистов и Магистральной в районе завода «Кока-Кола». Очевидец опубликовал фото в социальной сети.

«Свершилось. На кольце у «Кока-Колы» (Чекистов/Магистральная) повесили знаки приоритета», - сообщает блогер tam_odin.

Напомним, месяц назад, 8 ноября, вступило 

8 декабря 2017, 01:56
Общественного транспорта на открытом участке Ново-Садовой пока не будет

Общественного транспорта на открытом участке Ново-Садовой пока не будет

В Самаре открыли движение по участку улицы Ново-Садовой от Первомайской до Полевой. Там заасфальтировали проезжую часть, нанесли разметку, установили дорожные знаки, включили светофоры. Общественный транспорт здесь пока не ходит, так как рядом продолжаются строительные работы. Кроме того, не решено, какие 

7 декабря 2017, 04:19
В Самаре после ДТП с Porsche на Ново-Садовой встали трамваи

В Самаре после ДТП с Porsche на Ново-Садовой встали трамваи

Автомобиль Porsche разбился на пересечении пр. Масленникова и Ново-Садовой в Самаре утром в четверг, 30 ноября. В результате дорожно-транспортного происшествия образовалась пробка.
 
По словам очевидцев, иномарка столкнулась с трамваем, из-за чего движение на линии также оказалось парализовано.

«Все 
30 ноября 2017, 11:54
В Самаре из-за аварии на водоводе затопило проспект Кирова

В Самаре из-за аварии на водоводе затопило проспект Кирова

Вечером во вторник, 29 ноября, в Самаре на проспекте Кирова случился потоп. Из-за аварии на водоводе, которая случилась в районе памятника "Ил-2", затопило дорогу. На место аварии выезжали сотрудники коммунальных служб. Очевидец опубликовал в соцсети фото с места происшествия около 
30 ноября 2017, 08:44
На бульваре Королева в Тольятти произошли авария и пожар

На бульваре Королева в Тольятти произошли авария и пожар

Воскресной ночью в Тольятти в Автозаводском районе на бульваре Королева произошло ДТП. Водитель Калины не справился с управлением и врезался в столб. Есть пострадавшие, сообщают очевидцы.
А рано утром того же дня в ГУ МЧС России по Самарской области поступило 

13 ноября 2017, 12:42
1500 магазинов и парикмахерских Самары могут оставить без тепла

1500 магазинов и парикмахерских Самары могут оставить без тепла

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» планирует приступить к прекращению поставки тепла в нежилые помещения в многоквартирных домах, указано в сообщении организации. Речь идет о фирмах и предпринимателях-должниках – магазинах, парикмахерских и пекарнях, которые c начала года задолжали энергетикам за «бездоговорное потребление 

7 ноября 2017, 04:10
Отопительный сезон: шведские ученые разработали стекла для обогрева здания

Отопительный сезон: шведские ученые разработали стекла для обогрева здания

Чтобы сделать простые окна солнечными обогревателями, шведские ученые посредством нанотехнологий разработали уникальные наноантенны на основе плазмонов. Они обладают большим коэффициентом поглощения солнечного света и поднимают температуру практически любой поверхности, на которой находятся. При этом эксперты говорят, что именно стекло подходит 

31 октября 2017, 10:14
Перекладка теплотрассы: В Самаре часть Кировского района осталась без отопления и горячей воды

Перекладка теплотрассы: В Самаре часть Кировского района осталась без отопления и горячей воды

В Кировском районе Самары отопление и горячая вода появятся только вечером в воскресенье, 8 октября, передает портал 63.ru со ссылкой на мэрию города.

По информации чиновников, ограничения связаны с окончанием работ по перекладке теплотрассы на улицах Алма-Атинская – 
7 октября 2017, 05:28
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