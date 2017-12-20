Появились подробности о коммунальном происшествии на улице Ново-Вокзальной. Там зафиксирован порыв трубы теплосети. Как уже сообщала "ТЕРРА", по словам местных жителей, в домах в районе пересечения с улицей Вольской отключили тепло и горячую воду. На "Предприятии тепловых сетей" сообщили, что движение транспорта по улице Ново--Вокзальной частично приостановлено на время ремонта теплосети. Речь идет об участке дороги от улицы Ставропольской в направлении проспекта Юных Пионеров. Теплоэнергетики планируют заверить работы к концу рабочего дня.
"Сегодня, 20 декабря, в 1:30 ночи специалисты «Предприятия тепловых сетей» выявили повреждение теплосети диаметром 400 мм в районе пересечения улиц Ново-Вокзальной и Юных Пионеров. Ночью было оперативно произведено ограждение места повреждения, выведен из работы подающий трубопровод, выполнены земляные работы. На данный момент начат демонтаж поврежденного участка теплосети. Планируется заменить 1 метр трубы. Управляющим компаниям района предложено перейти на резервную схему подачи тепла", - сообщила пресс-служба "ПТС".
Добавим, без тепла и горячей воды также остался как минимум один социальный объект - занятия отменили в лицее "Престиж", сообщили родители учащихся.
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