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Материалы по теме:

Футболисты Дании выложили в соцсети видео и фото из Самары

Футболисты Дании выложили в соцсети видео и фото из Самары

В Самару прибыли игроки сборных Австралии и Дании, которые сегодня сыграют в рамках ЧМ-2018 по футболу на стадионе «Самара Арена». Скандинавы уже выложили в соцсети фотографии из Самары и свои впечатления о городе. Датские футболисты сейчас живут в пятизвездочной гостинице 

21 июня 2018, 12:04
Как болельщик потерял и нашел свой свитер в Самаре

Как болельщик потерял и нашел свой свитер в Самаре

В Самаре сотрудники бюро находок рассказали, где хранятся потерянные футбольными болельщиками вещи. Напомним, фестиваль болельщиков на площади Куйбышева стартовал 14 июня одновременно с ЧМ-2018 по футболу. В день матча Россия – Египет 19 июня там собрались 20 тысяч человек. Сегодня 
21 июня 2018, 11:19
Объявлена программа фанфеста ЧМ на 22 июня в Самаре

Объявлена программа фанфеста ЧМ на 22 июня в Самаре

В Самаре объявлена программа фестиваля болельщиков на 22 июня. Фанфест проходит на площади Куйбышева. Он стартовал 14 июня одновременно с ЧМ-2018 и продлится вплоть до его завершения 15 июля. В пятницу концерты на площади Куйбышева начнутся в 14 часов. Запланированы 

21 июня 2018, 10:41
В Самару на ЧМ-2018 по футболу едет еще больше болельщиков

В Самару на ЧМ-2018 по футболу едет еще больше болельщиков

В Самаре в день первого матча ЧМ-2018 по футболу между сборными Сербии и Коста-Рики специально запущенные к стадиону автобусы-шаттлы перевезли более 30 тысяч человек, трамваи — 34 тысячи. Задействованы были все маршруты.

«Загрузка стадиона была очень быстрыми темпами. И начиная за 

20 июня 2018, 07:02
Резкое ухудшение погоды ожидается 20 июня в Самаре

Резкое ухудшение погоды ожидается 20 июня в Самаре

В Самаре МЧС передало об ухудшении погодных условий. В ближайшие 2-4 часа местами по Самарской области ожидается гроза, усиление западного ветра с порывами до 20 метров в секунду, с сохранением до конца дня и в первой половине ночи 21 июня, 

20 июня 2018, 12:46
МЧС предупредило об усилении ветра в Самарской области

МЧС предупредило об усилении ветра в Самарской области

В Самарской области 20 июня ожидаются неблагоприятные погодные явления, предупредило ГУ МЧС России по Самарской области. По данным ведомства, синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. При таких условиях не исключено возникновение ЧП: из-за сильного ветра 

19 июня 2018, 03:43
Похолодание к выходным ожидается в Самарской области

Похолодание к выходным ожидается в Самарской области

В Самаре появился прогноз погоды на ближайшие дни. К концу рабочей недели в регионе ожидается похолодание. По прогнозу, оно будет незначительным. Как уже сообщала «ТЕРРА», в среду, 20 июня, по данным синоптиков, температура воздуха может повыситься до +32 градусов. При 
19 июня 2018, 11:23
Пришла летняя погода: жара за +30 ожидается в Самаре

Пришла летняя погода: жара за +30 ожидается в Самаре

В Самаре после аномально холодных для середины июня ночей наступила летняя погода. Рекордсменами по холоду 16 июня стали Челно-Вершины, где зарегистрировали 0,8 градуса, а 17 июня - поселок Авангард, там было +2,1. Но в ближайшие дни столбики термометров будут повышаться: 
18 июня 2018, 12:26
Как ныряющий со Скандинавии циклон изменит погоду в Самаре

Как ныряющий со Скандинавии циклон изменит погоду в Самаре

В Самарской области МЧС предупредило жителей о возможном ухудшении погодных условий - до 19 часов 5 июня. «Днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, днем 8-13 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метров в секунду», - указано в 
5 июня 2018, 10:44
Жара до +30 с грозой и порывистым ветром ожидается в Самарской области

Жара до +30 с грозой и порывистым ветром ожидается в Самарской области

В Самарской области ожидается потепление и гроза. По прогнозу синоптиков, жара до +30 наступит на юго-востоке области в середине недели. При этом возможны кратковременные дожди, гроза и порывистый ветер. По данным Росгидрометцентра, в первой декаде июня средняя температура воздуха ожидается 
4 июня 2018, 11:19
Лето 2018 года в России будет жарким

Лето 2018 года в России будет жарким

Метеорологи рассказали, что лето в этом году ожидается жаркое, но погода будет неустойчивой. По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, нынешний май на восемь градусов теплее аналогичного месяца в 2017 году и синоптики предполагают, что такая же ситуация будет и в 
23 мая 2018, 11:34
Заморозки после рекордной жары ожидаются в Самарской области

Заморозки после рекордной жары ожидаются в Самарской области

В Самарской области в выходные жара побила температурный рекорд. Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 19 мая. Максимальное значение в этот день было зафиксировано в селе Кинель-Черкассы – 31,8 градуса по Цельсию. Побит рекорд 1979 года – 39 лет 
21 мая 2018, 11:47
13 квитанция за тепло придет самарцам

13 квитанция за тепло придет самарцам

В связи с затяжной зимой и продлённым в этом году отопительным сезоном, жителей Самарской области ждет так называемая «13-я квитанция». Общая сумма доначисленных средств за тепло и горячую воду этой весной составляет порядка 200 миллионов рублей. По оценке компании «Т-плюс», 

17 мая 2018, 09:58
Что придется пережить самарцам за порцию теплого воздуха

Что придется пережить самарцам за порцию теплого воздуха

В Самарской области пройдут дожди и грозы, но за ними придет потепление. Прогноз на ближайшие дни опубликовало Приволжское УГМС. Ожидается, что в первой половине текущей рабочей недели в регионе будет сыро. На севере области в дневные часы, возможно, температура 
7 мая 2018, 02:20
Долги за тепло «Авиакора» и «Кузнецова» будут взысканы через суд

Долги за тепло «Авиакора» и «Кузнецова» будут взысканы через суд

В Самаре энергетики намерены через суд взыскивать долги за тепло с крупных предприятий. Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» будет взыскивать долги за теплоэнергию с заводов «Кузнецов» и «Авиакор». По данным энергетиков, общая задолженность клиентов самарского филиала компании за тепло достигла 8,5 

24 апреля 2018, 02:44
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