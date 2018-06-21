В Самаре в выходные прогнозируют жару до +33 градусов. Температура воздуха в третьей декаде июня ожидается на два градуса выше, чем в среднем. Прогноз погоды на ближайшие дни опубликовало «Приволжское УГМС»:
Пятница, 22 июня: малооблачно, без осадков, самая низкая температура ночью до +10, самая высокая днем до +27. Ветер западный – до 10 метров в секунду.
Суббота, 23 июня: малооблачно, без осадков, самая низкая температура ночью до +12, самая высока днем до +33. Ветер неустойчивый слабый.
Воскресенье, 24 июня: малооблачно, без осадков, самая низкая температура ночью до +12, самая высокая днем до +33. Ветер неустойчивый слабый.
«По сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде июня средняя температура воздуха ожидается на 2º выше среднего многолетнего значения», - указано в сообщении.
|
Футболисты Дании выложили в соцсети видео и фото из Самары
|
21 июня 2018, 12:04
|
Как болельщик потерял и нашел свой свитер в Самаре
|
21 июня 2018, 11:19
|
Объявлена программа фанфеста ЧМ на 22 июня в Самаре
|
21 июня 2018, 10:41
|
В Самару на ЧМ-2018 по футболу едет еще больше болельщиков
|
20 июня 2018, 07:02
|
Резкое ухудшение погоды ожидается 20 июня в Самаре
|
20 июня 2018, 12:46
|
МЧС предупредило об усилении ветра в Самарской области
|
19 июня 2018, 03:43
|
Похолодание к выходным ожидается в Самарской области
|
19 июня 2018, 11:23
|
Пришла летняя погода: жара за +30 ожидается в Самаре
|
18 июня 2018, 12:26
|
Как ныряющий со Скандинавии циклон изменит погоду в Самаре
|
5 июня 2018, 10:44
|
Жара до +30 с грозой и порывистым ветром ожидается в Самарской области
|
4 июня 2018, 11:19
|
Лето 2018 года в России будет жарким
|
23 мая 2018, 11:34
|
Заморозки после рекордной жары ожидаются в Самарской области
В Самарской области в выходные жара побила температурный рекорд. Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 19 мая. Максимальное значение в этот день было зафиксировано в селе Кинель-Черкассы – 31,8 градуса по Цельсию. Побит рекорд 1979 года – 39 лет …
|
21 мая 2018, 11:47
|
13 квитанция за тепло придет самарцам
|
17 мая 2018, 09:58
|
Что придется пережить самарцам за порцию теплого воздуха
В Самарской области пройдут дожди и грозы, но за ними придет потепление. Прогноз на ближайшие дни опубликовало Приволжское УГМС. Ожидается, что в первой половине текущей рабочей недели в регионе будет сыро. На севере области в дневные часы, возможно, температура …
|
7 мая 2018, 02:20
|
Долги за тепло «Авиакора» и «Кузнецова» будут взысканы через суд
|
24 апреля 2018, 02:44