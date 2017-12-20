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Материалы по теме:

В Оренбуржье разбилась вазовская легковушка с жителями Самарской области

В Оренбуржье разбилась вазовская легковушка с жителями Самарской области

32-летний водитель не справился с управлением, допустил съезд машины в кювет с дальнейшим опрокидыванием.
23 декабря 2017, 04:36
В Тольятти 18-летний водитель на Калине сбил насмерть пенсионера

В Тольятти 18-летний водитель на Калине сбил насмерть пенсионера

Вчера, 22 декабря, поздно вечером в Тольятти на улице Громовой произошло ДТП со смертельным исходом.

По версии полицейских, автомобиль Lada Kalina, которым управлял 18 летний водитель, совершил наезд на 60 летнего пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть в неположенном месте. 
23 декабря 2017, 04:03
В Самаре электричка снесла «Запорожец»

В Самаре электричка снесла «Запорожец»

Авария случилась на ЖД-переезде на улице Речной в Самаре - попытка автомобилиста проскочить перед электричкой едва не окончилась трагедией, сообщают в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте». По словам водителя ЗАЗ Сенс, семафор был выключен, а потому удар электропоезда стал 
23 декабря 2017, 03:42
Появилось фото жуткой аварии с 2 грузовиками на трассе М-5 в Самаре

Появилось фото жуткой аварии с 2 грузовиками на трассе М-5 в Самаре

В четверг, 21 декабря, в Самаре на трассе М-5 произошла жуткая авария. В 11:10 на 902-м километре дороги столкнулись два грузовика - Man и Daf. По данным полицейских, «Ман», двигавшийся из Самары, выехал на встречную полосу.

«В результате ДТП 
22 декабря 2017, 03:14
В Чапаевске подросток с приятелем насмерть забили отчима девушки-заказчицы

В Чапаевске подросток с приятелем насмерть забили отчима девушки-заказчицы

В Чапаевске 20-летняя девушка заказала нападение на своего отчима подростку и его 25-летнему приятелю. В итоге мужчину забили насмерть. Теперь падчерица жертвы и нанятые ею «каратели» предстанут перед судом.

Согласно материалам дела, избиение отчима девушка заказала, так как испытывала к нему 

22 декабря 2017, 01:30
В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено»

В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено»

В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено», сообщили очевидцы в соцсети. Фото с места происшествия появилось в паблике «ДТП Самара». По сообщению автора, авария произошла на перекрестке улиц Пензенской и Дачной прямо на трамвайной линии. Передняя 
20 декабря 2017, 03:46
В Тольятти выживший в ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной»

В Тольятти выживший в ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной»

В Тольятти сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на Обводном шоссе.  По предварительным данным, выживший в одном ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной». Это случилось в среду, 13 декабря, вечером. Фотографии с места  ДТП опубликованы в социальной 

14 декабря 2017, 01:45
В жестком ДТП на трассе Самара – Бугуруслан погиб водитель

В жестком ДТП на трассе Самара – Бугуруслан погиб водитель

В Кинельском районе на трассе Самара – Бугуруслан утром в четверг, 14 декабря, произошла автомобильная авария. В жестком ДТП погиб водитель. По данным полицейских, около семи часов утра на 45 километре дороги столкнулись «ВАЗ-2115» и грузовик Hino. «Пятнадцатой» управлял 57-летний 
14 декабря 2017, 11:51
В Самаре водитель на «Оке» столкнулся с Hyundai Solaris и остался жив

В Самаре водитель на «Оке» столкнулся с Hyundai Solaris и остался жив

В Самаре водитель на «Оке» столкнулся с Hyundai Solaris и остался жив. Фото с места ДТП предоставили в областной полиции. Отечественная малолитражка в результате ДТП серьезно деформирована. Авария произошла ночью в понедельник, 11 декабря, в поселке Береза. «Ока» и  Hyundai 

12 декабря 2017, 02:03
В Самаре трамвай сбил перебегавшую пути 22-летнюю девушку в районе «Колизея»

В Самаре трамвай сбил перебегавшую пути 22-летнюю девушку в районе «Колизея»

Вечером в четверг, 7 декабря, в Самаре, в Кировском районе, произошло ДТП с участием общественного транспорта. Пострадал пешеход. В районе «Колизея» трамвай сбил перебегавшую пути 22-летнюю девушку. ДТП зарегистрировали в 19:15. В областной полиции предоставили фото с места происшествия.

«Как 
8 декабря 2017, 10:12
Общественного транспорта на открытом участке Ново-Садовой пока не будет

Общественного транспорта на открытом участке Ново-Садовой пока не будет

В Самаре открыли движение по участку улицы Ново-Садовой от Первомайской до Полевой. Там заасфальтировали проезжую часть, нанесли разметку, установили дорожные знаки, включили светофоры. Общественный транспорт здесь пока не ходит, так как рядом продолжаются строительные работы. Кроме того, не решено, какие 

7 декабря 2017, 04:19
В Самаре на Ново-Садовой открыли дорогу от Полевой до Первомайской

В Самаре на Ново-Садовой открыли дорогу от Полевой до Первомайской

В Самаре в среду, 6 декабря, убрали ограждения с дороги на улице Ново-Садовой на участке от Полевой до Первомайской. Планируется, что с 7 декабря там в штатном режиме заработают светофоры и движение транспорта будет возобновлено - по трем полосам в 

6 декабря 2017, 09:42
В Самаре установят «умные светофоры» и дорожные табло за 10 млн рублей

В Самаре установят «умные светофоры» и дорожные табло за 10 млн рублей

В Самарской области потратят почти 10 миллионов рублей на содержание автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), говорится в сообщении на портале госзакупок. Согласно техзаданию, речь идет об обслуживании участка Московского шоссе от улицы Мичурина до подъезда к Самаре от трассы 

5 декабря 2017, 07:02
Появилась новая дата, когда в Самаре откроют участок Ново-Садовой

Появилась новая дата, когда в Самаре откроют участок Ново-Садовой

Появилась новая дата, когда в Самаре предполагается открыть движение транспорта по улице Ново-Садовой. Речь идет об участке от Первомайской до Полевой. Проезд там закрыт уже несколько лет в связи с работами по строительству метро. Предполагаемую дату открытия назвал источник в 
4 декабря 2017, 04:01
В Самаре в машине пьяного водителя нашли связанного таксиста

В Самаре в машине пьяного водителя нашли связанного таксиста

В Самаре полицейские по горячим следам раскрыли разбойное нападение. В машине пьяного водителя нашли связанного таксиста. Оказалось, что в ночь на 22 ноября мужчину связали и похитили его же пассажиры.

Автомобиль, ехавший с превышением скорости, заметили в Куйбышевском районе. После требования 

23 ноября 2017, 02:32
Нашли парня и девушку из Новокуйбышевска, которые пропали неделю назад

Нашли парня и девушку из Новокуйбышевска, которые пропали неделю назад

Парень и девушка из Новокуйбышевска, пропавшие 16 октября, найдены.  Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Полицейские получили информацию, что молодые люди - им по 16 лет - собирались добраться до Саратовской области, и их видели 
24 октября 2017, 09:23
В Самаре 16-летняя девочка на

В Самаре 16-летняя девочка на "семерке" сбила на тротуаре школьницу

Самарская полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого пострадала 9-летняя школьница. Она шла по тротуару, когда на нее наехал автомобиль «ВАЗ-2107». Это случилось 11 октября около трех часов дня. Машина ехала по улице Белорусской со стороны Обувной в направлении поселка 

12 октября 2017, 12:55
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