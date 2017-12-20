В Самаре водитель на «семерке» сбил 16-летнюю девушку на перекрестке Ново-Садовой и Ново-Вокзальной. ДТП произошло во вторник, 19 декабря, в 9:20. Автомобилем «ВАЗ 2107» управлял 38-летний мужчина, ехавший по Ново-Вокзальной со стороны Московского шоссе. По предварительным данным полиции, девушка переходила дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пешеход получил травму.
«По предварительной информации полицейских, на перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной, при повороте направо водитель совершил наезд на пешехода 2001 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП 16-летняя девушка была госпитализирована с травмой ноги», - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Полицейские проводят проверку. В пресс-службе главка предоставили фото с места происшествия.
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