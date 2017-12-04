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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 1 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре полиция и сотрудники Росгвардии провели масштабный рейд

В Самаре полиция и сотрудники Росгвардии провели масштабный рейд

Сегодня утром полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии провели масштабный рейд по иммигрантам, находящимся и работающим в Самаре без документов. В 6 утра правоохранители приехали в общежитие, расположенное на территории Кировского рынка, где в данный момент ютятся десятки иностранных граждан. Их 

29 ноября 2017, 12:46
Самара: предполагаемый домушник пойман бойцами Росгвардии

Самара: предполагаемый домушник пойман бойцами Росгвардии

В Самаре сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в квартирной краже. Предполагаемый домушник был установлен с помощью видео, заснятого камерой наблюдения в подъезде дома на улице Оружейной (Куйбышевский район), где было совершено преступление.

«Неизвестный проник в квартиру и похитил оттуда электроинструмент, DVD-плейер и 

28 ноября 2017, 01:03
Самара: бездомный мигрант украл и продал 7-тонный экскаватор

Самара: бездомный мигрант украл и продал 7-тонный экскаватор

В Самаре раскрыта кража экскаватора. Бездомный мигрант украл и продал 7-тонный погрузчик. Сумма ущерба, по оценке владельца техники, превышает 2,5 миллиона рублей.
Преступление было совершено на улице Ново-Садовой около четырех часов утра. Уголовное дело возбудили по статье «Кража» (ч. 4 

27 ноября 2017, 12:06
Мужчина и женщина украли недавно высаженные в Самаре деревья

Мужчина и женщина украли недавно высаженные в Самаре деревья

В Самаре украли недавно высаженные на Аэродромной деревья. Сообщение о краже поступило от представителя местного ТСЖ. Заявитель сообщил, что пропало 5 саженцев. Ущерб он оценил в семь тысяч рублей. Установить подозреваемых удалось с помощью видео, снятого камерами наблюдения. Задержаны мужчина 
24 ноября 2017, 10:03
В Самаре школьника ранило взрывом петарды

В Самаре школьника ранило взрывом петарды

В Самаре в руке школьника взорвалась петарда. Инцидент произошел в понедельник, 13 ноября, в Кировском районе Самары. На улице Дальневосточной раздался хлопок. Его услышали сотрудники Росгвардии сержант полиции  Иван Юдин и младший сержант полиции Алексей Галкин. Они увидели дым, а 

15 ноября 2017, 12:17
Убийство в банке Самары: за поимку подозреваемых поощрили бойцов Росгвардии

Убийство в банке Самары: за поимку подозреваемых поощрили бойцов Росгвардии

В Самаре бойцов СОБР Росгвардии поощрили за участие в операции по задержанию особо опасных преступников. Речь идет о банде грабителей банков. Общая сумма ущерба превышает 20 миллионов рублей. Кроме того, было совершено убийство. В одном из банков налетчик расстрелял охранника, 
15 ноября 2017, 09:51
В Сызрани подростки обокрали кассу магазина

В Сызрани подростки обокрали кассу магазина

Двое подростков задержаны по подозрению в краже денег. По версии силовиков, они обокрали кассу магазина. Подозреваемые – 1999 и 2000 годов рождения.

«Добычей злоумышленников стали денежные средства в сумме 7 000 рублей. Информация о краже поступила в  дежурную часть Межмуниципального управления 

14 ноября 2017, 10:04
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