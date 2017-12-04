В Самаре сотрудниками Росгвардии задержаны предполагаемые похитители крышек от канализационных люков. Это ранее судимые мужчины. Одному 31 год, второму 51. Они признались, что забрали крышки c люков в одном из дворов. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
«В Советском районе Самары находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны заметил двух мужчин, несущих какие-то явно очень тяжелые предметы по улице Михаила Сорокина. Подъехав ближе, сотрудники Росгвардии увидели, что в руках у пешеходов находятся канализационные люки», - сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Самарской области.
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