В среду, 1 марта, на трассе М-5 в Тольятти у Жигулевской ГЭС начинается ремонт. Работы, которые проводит федеральное дорожное агентство «Росавтодор», будут идти в круглосуточном режиме.

«На трассе введены ограничения по пропуску транзитного транспорта, скоростному режиму и движению по полосам. Окончание …