Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» не поделило с самарским областным Центром размещения рекламы щиты вдоль автотрасс. Казенное учреждение в арбитражном суде требует заставить региональное бюджетное учреждение восстановить 14 демонтированных рекламных конструкций, расположенных на трассе М-5 «Урал» в Красноярском районе Самарской области. Кроме того, федералы хотят восстановить права на них. В качестве третьего лица к делу привлечены Министерство имущественных отношений Самарской области, компании «ВМ-Авто» и «Дормостаэро». Отметим, традиционно бизнес наружной рекламы считается очень прибыльным. Право на установку конструкции и на дальнейшее распоряжение щитом стоит в среднем 80 тысяч рублей в год. В аренду на месяц сдается примерно за 30 тысяч.
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