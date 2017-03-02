9
08
16
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 2 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
15 + 5 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

МВД и Минфин РФ считают завышенными иск Татьяны Ерилкиной

МВД и Минфин РФ считают завышенными иск Татьяны Ерилкиной

Татьяна Ерилкина, экс-председатель правления "Волга-Кредит" банка, оправданная по уголовному делу о мошенничестве, требует компенсировать моральный вред за незаконное уголовное преследование. Речь идет о сумме в миллион рублей. Напомним, в прошлом году суд отменил вынесенный ей обвинительный приговор за мошенничество 
2 марта 2017, 02:09
В Самаре стартовало новое судебное разбирательство, связанное с самарским автовокзалом

В Самаре стартовало новое судебное разбирательство, связанное с самарским автовокзалом

В Самаре стартовало новое судебное разбирательство, связанное с самарским автовокзалом. Впервые за последние семь лет в серию таких скандалов будет втянута мэрия. В суд на чиновников подала «Евразийская корпорация автовокзалов». Так теперь называется организация, ранее носившая имя «Автовокзалы и автостанции 

1 марта 2017, 04:59
М-5 в Тольятти перекрывают из-за ремонта

М-5 в Тольятти перекрывают из-за ремонта

В среду, 1 марта, на трассе М-5 в Тольятти у Жигулевской ГЭС начинается ремонт. Работы, которые проводит федеральное дорожное агентство «Росавтодор», будут идти в круглосуточном режиме.

«На трассе введены ограничения по пропуску транзитного транспорта, скоростному режиму и движению по полосам. Окончание 

1 марта 2017, 03:03
В Тольятти начнут судить обвиняемых в похищении бизнесмена, за которого требовали выкуп 10 млн евро

В Тольятти начнут судить обвиняемых в похищении бизнесмена, за которого требовали выкуп 10 млн евро

Речь идет о похищении Камала Гулуева - бывшего совладельца компаний «Ралес» и «ВС», коммерческом директоре фирмы «Ася». Согласно материалам дела, в декабре 2015 года в Тольятти бизнесмен подъехал на автомобиле к спортивному комплексу "Олимп", чтобы забрать сына с тренировки. Там 

1 марта 2017, 09:26
Компании Виктора Суркова предъявили иск

Компании Виктора Суркова предъявили иск

В Арбитражный суд Самарской области поступило заявление о признании банкротом подразделения одной из крупнейших бизнес-структур региона - компании «Виктор и Ко Управление проектами». Организация входит в корпорацию, принадлежащую известному самарскому девелоперу Виктору Суркову. Признать общество несостоятельным требует московская «Центральная управляющая 

28 февраля 2017, 01:57
Появилось видео из попавшей в ДТП машины, пассажир держится за голову

Появилось видео из попавшей в ДТП машины, пассажир держится за голову

В Интернете опубликовано видео, снятое участником ДТП на трассе М-5 около города Сызрань. На так называемом «варламовском» перекрестке 17 февраля столкнулись два вазовских автомобиля – «четырнадцатая» и Lada Largus.

На видео есть момент столкновения. Один из людей – по предварительной информации 

20 февраля 2017, 06:45
В Самарской области грузовики перекрыли М-5 из-за ДТП

В Самарской области грузовики перекрыли М-5 из-за ДТП

В среду, 15 февраля, в Самарской области на трассе М-5 в районе Сызрани произошло ДТП – столкнулись грузовики. Предположительно, в снегопад 31-летний водитель «Вольво», ехавший в сторону Москвы, не выбрал безопасную скорость и столкнулся с движущимся навстречу «Рено Магнум». Вторым 

16 февраля 2017, 08:04
В Самарской области на М-5 появились фальшивые полицейские

В Самарской области на М-5 появились фальшивые полицейские

Три патруля ДПС теперь постоянно дежурят на трассе М-5 в районе Сызрани. В Интернете появились фотографии. Машины не настоящие, это картонные макеты.

«Бутафорские патрули призваны сократить аварийность, так как при виде машины ДПС водители стараются ехать по правилам», - 
17 января 2017, 03:59
В Самаре осталось убрать 150 незаконных рекламных щитов

В Самаре осталось убрать 150 незаконных рекламных щитов

Областные чиновники отчитались о том, как в регионе идет демонтаж незаконных рекламных конструкций. Напомним, этот процесс в Самаре начался еще в 2013 году. Тогда речь шла о том, что 90% щитов находятся вне закона. С тех пор рекламы на улицах 
4 декабря 2015, 03:52
В блогах: в Тольятти продолжают резать рекламные щиты

В блогах: в Тольятти продолжают резать рекламные щиты

Блгер inisel сообщает, что в Тольятти продолжают резать рекламные щиты. "40 лет Победы освободили практически полностью. Как это понимать? Это апогей борьбы с незаконными рекламными конструкциями или протестная акция самих рекламщиков, прощающихся с лучшей жизнью? Что-то не слышно возни 
13 ноября 2015, 09:20
В блогах: «торжество орфографии» на рекламном щите в Самаре

В блогах: «торжество орфографии» на рекламном щите в Самаре

Блогер Роман Турчан стал свидетелем "торжества орфографии" на рекламном щите ко Дню Победы возле самарского Дома печати. Неизвестные заказчики, дизайнеры и печатники умудрились сделать ошибку всего в двух словах. Получился "празник" вместо праздника. "К черту орфографию - деды воевали же!" 
28 апреля 2015, 08:43
В блогах: на щиты для социальной информации в Самаре потратят 2,3 млн рублей

В блогах: на щиты для социальной информации в Самаре потратят 2,3 млн рублей

Блогер budni63 сообщает: самарское муниципальное предприятие «Самараинформресурс» объявило тендер на установку в городе конструкций для размещения социальной информации. Стенды «Самарские объявления» размером 1,5х1,5 метра планируется поставить до 2 июля. Бюджету города они обойдутся в 2 миллиона 300 рублей. Общее количество 
24 апреля 2015, 05:49
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна