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В Самаре в районе пересечения улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной стоят трамваи
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27 июня 2017, 06:36
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ЧП на одной из самарских стройплощадок: водитель КАМАЗа чудом остался жив
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27 июня 2017, 06:20
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Люлька с тоннами цемента раздавила «КамАЗ» на самарской стройке
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27 июня 2017, 03:55
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В Самаре салон автобуса № 67 залило кипятком: люди получили ожоги
Вчера, 9 июня, днем в Самаре на Московском шоссе в районе остановки "11-й микрорайон" в общественном транспорте произошло редкое ЧП. Как пишет Прогород, в автобусе 67-го маршрута случился взрыв, а затем салон начал заполняться кипятком.
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10 июня 2017, 04:37