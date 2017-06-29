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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Во вторник, 27 июня, на одной из самарских строек произошло ЧП. На грузовик «КамАЗ» упала люлька, с помощью которой поднимали цемент. В этот момент водитель как раз начал забираться в кабину. По словам строителей, повезло, что он не успел сесть 

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10 июня 2017, 04:37
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