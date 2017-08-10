В Самаре засудили Фонд капремонта: собранные с самарцев деньги положили в банк, а полученные проценты истратили Фонд капитального ремонта Самарской области должен вернуть в «общий котел» 73,4 миллиона рублей. Деньги, полученные с самарцев в качестве взносов на капремонт, разместили в банке. Как оказалось, полученные проценты были потрачены не на капремонт, а на «административно-хозяйственные нужды» чиновников. Речь …