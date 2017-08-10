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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 августа 2017г 
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10 августа 2017, 09:33
Банкиров оправдали: в Самаре завершилось резонансное вексельное дело

Банкиров оправдали: в Самаре завершилось резонансное вексельное дело

В Самаре полным оправданием всех фигурантов завершилось резонансное вексельное дело с участием Сбербанка и «КуйбышевАзота». Октябрьский районный суд не нашел преступного сговора в действиях бывшего руководителя тольяттинского Автозаводского отделения Сбербанка Светланы Лисицыной, ее подчиненного Владислава Герасимова и начальника финансово-экономического управления 

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Осужденного за махинации бывшего чиновника отказались отпускать досрочно

Осужденного за махинации бывшего чиновника отказались отпускать досрочно

Суд Куйбышевского района Самары отказал в удовлетворении ходатайства бывшего чиновника администрации Самары Вадима Кужилина об условно-досрочном освобождении из-под стражи. Четыре года назад Вадим Кужилин оказался за решеткой по делу о мошенничестве. Бывший заместитель руководителя департамента управления имуществом был осужден 
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Дело на миллиард: Самарский подшипниковый завод могут признать банкротом

Дело на миллиард: Самарский подшипниковый завод могут признать банкротом

11 августа Самарский подшипниковый завод могут признать банкротом. Областной арбитражный суд назначил на этот день судебное заседание о возможности введения процедуры несостоятельности на некогда одном из крупнейших предприятий региона. Истцы - Федеральная налоговая служба, банк «АК БАРС» и «ЧМЗ-Урал»  - 

7 августа 2017, 05:24
В Самаре засудили Фонд капремонта: собранные с самарцев деньги положили в банк, а полученные проценты истратили

В Самаре засудили Фонд капремонта: собранные с самарцев деньги положили в банк, а полученные проценты истратили

Фонд капитального ремонта Самарской области должен вернуть в «общий котел» 73,4 миллиона рублей. Деньги, полученные с самарцев в качестве взносов на капремонт, разместили в банке. Как оказалось, полученные проценты были потрачены не на капремонт, а на «административно-хозяйственные нужды» чиновников. Речь 
28 июля 2017, 01:12
В Самаре вдове отравленного банкира вынесли строгий приговор

В Самаре вдове отравленного банкира вынесли строгий приговор

В суде Красноярского района вынесли новый приговор по делу об убийстве банкира Дмитрия Пузикова, возглавлявшего самарский филиал Россельхозбанка. Виновной признали вдову погибшего Екатерину Пузикову. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы. По мнению стороны защиты, обвинение основано на предположениях и 
26 июля 2017, 03:40
13-летнего мальчика проткнуло штырем в летнем лагере в Тольятти

13-летнего мальчика проткнуло штырем в летнем лагере в Тольятти

В тольяттинской больнице прооперировали 13-летнего мальчика, получившего травму в летнем лагере на полуострове Копылово. По данному факту прокуратурой Комсомольского района поводится проверка.
 
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел на спортивной базе «Плес». Когда подросток начал перелезать через забор, за 

19 июля 2017, 05:06
Прокуратура Самары осталась без руководителя

Прокуратура Самары осталась без руководителя

Начальник самарской городской прокуратуры Андрей Шевцов назначен новым заместителем прокурора Самарской области. Как сообщили ТРК «ТЕРРА» в ведомстве, соответствующий приказ должен поступить во второй половине дня. Напомним, должность освободилась в июне, когда на пенсию вышел Сергей Шестернин.

Повышение Шевцова станет для 

17 июля 2017, 11:38
Самарские чиновники начали избавляться от зелени

Самарские чиновники начали избавляться от зелени

Под Самарой обнаружили множество очагов «дикорастущих растений, содержащих наркотические средства», сообщает областная прокуратура. Надзорное ведомство потребовало от чиновников уничтожить коноплю в районе сел Подъем-Михайловка, Рождествено, Курумоч и Спиридоновка.

По данным прокуратуры Самарской области, сельские власти уже начали работы по уничтожению дикорастущей 

11 июля 2017, 01:10
Вдову отравленного самарского банкира хотят отправить за решетку

Вдову отравленного самарского банкира хотят отправить за решетку

7 лет лишения свободы вновь грозит вдове бывшего главы Самарского филиала Россельхозбанка Екатерине Пузиковой. В Красноярском районном суде Самарской области уже во второй раз завершились прения по делу об убийстве ее мужа Дмитрия Пузикова. Напомним, по версии следствия, 5 лет 

10 июля 2017, 09:46
Убийство банкира: молодую вдову Дмитрия Пузикова хотят посадить на 7 лет

Убийство банкира: молодую вдову Дмитрия Пузикова хотят посадить на 7 лет

7 лет лишения свободы. Такое наказание в понедельник в суде Красноярского района сторона гособвинения запросила для вдовы самарского банкира Екатерины Пузиковой. Напомним, ее обвиняют в убийстве мужа - замруководителя самарского филиала "Россельхозбанка" Дмитрия Пузикова. По версии следствия, в марте 2012-го 

27 июня 2017, 05:49
Вдова самарского банкира предстала перед судом в третий раз

Вдова самарского банкира предстала перед судом в третий раз

Судья приняла неожиданное решение о проведении процесса в закрытом режиме, во избежание разглашения банковской тайны. До этого во всех инстанциях на заседаниях разрешали присутствовать всем желающим. Напомним, по версии следствия, в марте 2012-ого года Екатерина из ревности подмешала мужу в 

20 января 2017, 10:08
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