Дело Екатерины Пузиковой, вдовы экс-главы самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова, может выйти на новый виток. Прокурор Красноярского района подал в суд апелляцию. По его мнению, вынесенный женщине приговор слишком суровый. Напомним, Екатерине Пузиковой было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.
По версии следствия, пять лет назад Дмитрия Пузикова отравили прямо на праздновании в честь дня рождения. Виновной была признана его жена, в ходе первого судебного процесса ее отправили за решетку на 7 лет. Однако после нескольких месяцев рассмотрения апелляции, поданной адвокатами обвиняемой, приговор был отменен. И дело направили на доследование.
По мнению прокуратуры, никаких законных оснований для увеличения срока не было. Между тем, адвокаты осужденной по-прежнему настаивают на ее полной невиновности. По мнению стороны защиты, обвинение основано на предположениях и ложных показаниях заинтересованных свидетелей.
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