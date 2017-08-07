|
Похитителям газа объявили войну
В России вскоре начнут повсеместно устанавливать на приборы учета газа антимагнитные пломбы, которые позволят фиксировать факты хищения ресурса потребителями. Такие изменения в нормативную документацию правительства намерено внести Минэнерго, говорится в сообщении на портале проектов правовых актов. В ведомстве считают, что …
|
28 июля 2017, 02:42
|
Самарское ЖКХ понизили: горожане высказались по поводу качества работы коммунальщиков
|
27 июля 2017, 04:20
|
Почему самарцы оказались вне удобств?
В Самаре разгорается новый земельный скандал. Жители коттеджного поселка «Завидово», который расположен на Южном шоссе, в районе рынка «Солнечный», оказались отрезаны от мира. Въезд туда забором перекрыл рядом стоящий автосалон. Помимо этого люди не могут дождаться обещанных коммуникаций, за которые …
|
26 июля 2017, 07:17
|
Домовладельцы с 9 просеки временно поживут без воды
|
26 июля 2017, 03:13
|
Накануне ЧМ-2018 в Самаре назревает новый скандал
Новый скандал назревает в процессе подготовки Самары к проведению поединков ЧМ-2018. «Самарские коммунальные системы» вынуждены без проекта строить водоводы, предназначенные для объектов мундиаля. Как следствие, возникают различные накладки, увеличивающие сроки проведения работ и их стоимость. При этом, СКС прокладывает новые …
|
13 июля 2017, 05:27
|
Несколько самарских микрорайонов отключат от холодной воды
|
19 июня 2017, 10:17
|
Кого оставят без холодной воды?
|
25 апреля 2017, 09:28
|
Самарцев незаконно лишили холодной воды
|
19 апреля 2017, 01:05
|
В Самаре без холодной воды останутся десятки домов
|
17 апреля 2017, 10:21
|
Академия Наяновой подает новый иск к компании "Самарские коммунальные системы"
Компания "Самарские коммунальные системы" оплатила ущерб, нанесенный учебному оборудованию академии Наяновой более двух лет назад, сообщила нашим корреспондентам ректор ВУЗа. Напомним, из-за порыва почти метровой трубы зимой 14 года оказались затоплены подвал и первый этаж учебного заведения. Воду откачивали сутки. Пострадали …
|
27 января 2017, 05:32
|
Десятки домов останутся без холодной воды в Самаре
Несколько десятков зданий в Самаре временно останутся без холодного водоснабжения на этой неделе. Отключение необходимо для проведения плановых работ на системах водоснабжения. Время и адреса, где не будет холодной воды, сообщили в диспетчерской компании «Самарские коммунальные системы».
Понедельник, 16 января.
В ночное …
|
16 января 2017, 10:52