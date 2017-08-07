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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Похитителям газа объявили войну

Похитителям газа объявили войну

В России вскоре начнут повсеместно устанавливать на приборы учета газа антимагнитные пломбы, которые позволят фиксировать факты хищения ресурса потребителями. Такие изменения в нормативную документацию правительства намерено внести Минэнерго, говорится в сообщении на портале проектов правовых актов. В ведомстве считают, что 

28 июля 2017, 02:42
Самарское ЖКХ понизили: горожане высказались по поводу качества работы коммунальщиков

Самарское ЖКХ понизили: горожане высказались по поводу качества работы коммунальщиков

Опубликованы результаты опроса россиян о качестве работы коммунальных служб в разных городах России. На их основе специалисты портала «Домофонд» составили рейтинг. Всего в него включили 100 крупнейших городов страны. От Самарской области в него вошли два города – региональная столица 

27 июля 2017, 04:20
Почему самарцы оказались вне удобств?

Почему самарцы оказались вне удобств?

В Самаре разгорается новый земельный скандал. Жители коттеджного поселка «Завидово», который расположен на Южном шоссе, в районе рынка «Солнечный», оказались отрезаны от мира. Въезд туда забором перекрыл рядом стоящий автосалон. Помимо этого люди не могут дождаться обещанных коммуникаций, за которые 

26 июля 2017, 07:17
Домовладельцы с 9 просеки временно поживут без воды

Домовладельцы с 9 просеки временно поживут без воды

В Самаре на сутки отключат холодное водоснабжение в районе 9-й просеки. Это связано с заменой задвижки на водопроводной линии.

«Без холодного водоснабжения на время работ будут дома на  9 просеке от ул. Солнечной – 8 линия, 7 линия, 6 линия, 5 

26 июля 2017, 03:13
Накануне ЧМ-2018 в Самаре назревает новый скандал

Накануне ЧМ-2018 в Самаре назревает новый скандал

Новый скандал назревает в процессе подготовки Самары к проведению поединков ЧМ-2018. «Самарские коммунальные системы» вынуждены без проекта строить водоводы, предназначенные для объектов мундиаля. Как следствие, возникают различные накладки, увеличивающие сроки проведения работ и их стоимость. При этом, СКС прокладывает новые 
13 июля 2017, 05:27
Несколько самарских микрорайонов отключат от холодной воды

Несколько самарских микрорайонов отключат от холодной воды

Появился предварительный график плановых работ на самарских системах водоснабжения на период с 19 по 22 июня. Без холодной воды поочередно останутся несколько микрорайонов города. Адреса, даты и время опубликованы на сайте компании «Самарские коммунальные системы». В списке – поселки Мехзавод, 
19 июня 2017, 10:17
Кого оставят без холодной воды?

Кого оставят без холодной воды?

Опубликована предварительная информация об адресах, где на текущей неделе возможно отключение холодной воды, в связи с проведением плановых работ на сетях водоснабжения. С 25 по 28 апреля без холодной воды могут остаться несколько десятков объектов в разных районах города, следует 
25 апреля 2017, 09:28
Самарцев незаконно лишили холодной воды

Самарцев незаконно лишили холодной воды

673 жилых здания, четыре детских сада и семь школ остались без воды.
19 апреля 2017, 01:05
В Самаре без холодной воды останутся десятки домов

В Самаре без холодной воды останутся десятки домов

Появились адреса домов, где на этой неделе запланировано отключение холодного водоснабжения. Это связано с плановыми работами на сетях водоснабжения. В списке – частный сектор в Зубчаниновке, а также дома в Октябрьском районе и в центре города. Информация носит предварительный характер, 
17 апреля 2017, 10:21
Академия Наяновой подает новый иск к компании

Академия Наяновой подает новый иск к компании "Самарские коммунальные системы"

Компания "Самарские коммунальные системы" оплатила ущерб, нанесенный учебному оборудованию академии Наяновой более двух лет назад, сообщила нашим корреспондентам ректор ВУЗа. Напомним, из-за порыва почти метровой трубы зимой 14 года оказались затоплены подвал и первый этаж учебного заведения. Воду откачивали сутки. Пострадали 

27 января 2017, 05:32
Десятки домов останутся без холодной воды в Самаре

Десятки домов останутся без холодной воды в Самаре

Несколько десятков зданий в Самаре временно останутся без холодного водоснабжения на этой неделе. Отключение необходимо для проведения плановых работ на системах водоснабжения. Время и адреса, где не будет холодной воды, сообщили в диспетчерской компании «Самарские коммунальные системы».

Понедельник, 16 января.

В ночное 

16 января 2017, 10:52
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