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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 апреля 2017г 
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Появились адреса самарских домов, в которых отключат холодную воду

Появились адреса самарских домов, в которых отключат холодную воду

В Самаре с 10 по 13 апреля запланировано проведение ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения. По ряду адресов холодную воду отключат, сообщили в компании «Самарские коммунальные системы».

Адреса: 
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После потопа возле ТЦ Hoff в пяти домах отключили холодную воду

После потопа возле ТЦ Hoff в пяти домах отключили холодную воду

Сегодня, 10 марта, в Самаре в районе ТЦ Hoff произошел потоп. По словам очевидцев, потоки воды стекали по улицам Потапова и Гастелло. По данным компании «Самарские коммунальные системы», с 12 часов дня до окончания работ без холодной воды остались пять 
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Академия Наяновой подает новый иск к компании

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Спор из-за повышения тарифов на холодную воду продолжится в Самаре

Спор из-за повышения тарифов на холодную воду продолжится в Самаре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оспорит решение московского арбитража – столичный суд признал незаконным повышения тарифов на холодную воду и водоотведение в Самаре. Оспорить это представители ведомства намерены в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде в Самаре, жалобу направят до 29 января, сообщили 
16 января 2017, 05:10
Десятки домов останутся без холодной воды в Самаре

Десятки домов останутся без холодной воды в Самаре

Несколько десятков зданий в Самаре временно останутся без холодного водоснабжения на этой неделе. Отключение необходимо для проведения плановых работ на системах водоснабжения. Время и адреса, где не будет холодной воды, сообщили в диспетчерской компании «Самарские коммунальные системы».

Понедельник, 16 января.

В ночное 

16 января 2017, 10:52
В центре Самары и на проспекте Карла Маркса отключат холодную воду

В центре Самары и на проспекте Карла Маркса отключат холодную воду

С 13 по 15 декабря в Самаре запланированы работы на системах водоснабжения, в некоторых домах отключат холодную воду. Предварительная информация опубликована на сайте компании «Самарские коммунальные системы».

13 декабря до 13 часов 15 минут запланировано отключение холодного водоснабжения 
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Жители и организации Самары задолжали за воду 1,2 млрд рублей

Жители и организации Самары задолжали за воду 1,2 млрд рублей

В Самаре долги населения за воду достигли 1 млрд 200 млн рублей, только за октябрь этот показатель вырос более чем на 60 млн, сообщают «Самарские коммунальные системы». Основная сумма долга - почти 850 миллионов рублей - образовалась в результате более 

23 ноября 2016, 01:18
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