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Появились адреса самарских домов, в которых отключат холодную воду
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10 апреля 2017, 07:25
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После потопа возле ТЦ Hoff в пяти домах отключили холодную воду
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10 марта 2017, 03:19
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Академия Наяновой подает новый иск к компании "Самарские коммунальные системы"
Компания "Самарские коммунальные системы" оплатила ущерб, нанесенный учебному оборудованию академии Наяновой более двух лет назад, сообщила нашим корреспондентам ректор ВУЗа. Напомним, из-за порыва почти метровой трубы зимой 14 года оказались затоплены подвал и первый этаж учебного заведения. Воду откачивали сутки. Пострадали …
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27 января 2017, 05:32
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Спор из-за повышения тарифов на холодную воду продолжится в Самаре
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оспорит решение московского арбитража – столичный суд признал незаконным повышения тарифов на холодную воду и водоотведение в Самаре. Оспорить это представители ведомства намерены в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде в Самаре, жалобу направят до 29 января, сообщили …
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16 января 2017, 05:10
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Десятки домов останутся без холодной воды в Самаре
Несколько десятков зданий в Самаре временно останутся без холодного водоснабжения на этой неделе. Отключение необходимо для проведения плановых работ на системах водоснабжения. Время и адреса, где не будет холодной воды, сообщили в диспетчерской компании «Самарские коммунальные системы».
Понедельник, 16 января.
В ночное …
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16 января 2017, 10:52
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В центре Самары и на проспекте Карла Маркса отключат холодную воду
С 13 по 15 декабря в Самаре запланированы работы на системах водоснабжения, в некоторых домах отключат холодную воду. Предварительная информация опубликована на сайте компании «Самарские коммунальные системы».
13 декабря до 13 часов 15 минут запланировано отключение холодного водоснабжения …
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13 декабря 2016, 09:49
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Жители и организации Самары задолжали за воду 1,2 млрд рублей
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23 ноября 2016, 01:18