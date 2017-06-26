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Коммуналка дорожает: Уже с 1 июля жителям региона придется платить больше за услуги
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22 июня 2017, 05:57
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В блогах: жителей «Волгаря» оставили без электричества
"Угадайте, о чем я расскажу, - пишет блогер p_k_s в ЖЖ-сообществе "Самара Ру". - Да, о Волгаре! Нет, не о потопе". "Амонд" решил испытать жителей отсутствием огня. Раз водой не взяли (не все еще сбежали), отключим свет! Это, конечно, …
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22 июня 2017, 07:00
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Неужели самарские дома ремонтируют зомби?
Блогер orokon13 пишет в ЖЖ-сообществе "Самара_ру": "Продолжаю "восхищаться" микро- и макротехнологиями, которые применяет ООО "Жилищно-коммунальная система" при ремонте многоквартирного дома. Результаты настолько сногсшибательны, что вновь хочу поделиться с сообществом". "Итак, поставлена задача № 1: отремонтировать кровельное покрытие дома. Я …
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20 июня 2017, 07:42
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Несколько самарских микрорайонов отключат от холодной воды
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19 июня 2017, 10:17
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У самарцев выросли долги за холодную воду - до 1,3 млрд рублей
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14 июня 2017, 12:00
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В микрорайонах на окраине Самары появятся очереди за водой
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2 мая 2017, 06:02
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В Самаре без холодной воды останутся десятки домов
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17 апреля 2017, 10:21
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Появились адреса самарских домов, в которых отключат холодную воду
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10 апреля 2017, 07:25