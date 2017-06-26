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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Коммуналка дорожает: Уже с 1 июля жителям региона придется платить больше за услуги

Коммуналка дорожает: Уже с 1 июля жителям региона придется платить больше за услуги

Уже с 1 июля жителям региона придется платить больше за коммунальные услуги. В Самарской области вырастут тарифы на свет, воду и газ.
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22 июня 2017, 05:57
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"Угадайте, о чем я расскажу, - пишет блогер p_k_s в ЖЖ-сообществе "Самара Ру". - Да, о Волгаре! Нет, не о потопе". "Амонд" решил испытать жителей отсутствием огня. Раз водой не взяли (не все еще сбежали), отключим свет! Это, конечно, 
22 июня 2017, 07:00
Неужели самарские дома ремонтируют зомби?

Неужели самарские дома ремонтируют зомби?

Блогер orokon13 пишет в ЖЖ-сообществе "Самара_ру": "Продолжаю "восхищаться" микро- и макротехнологиями, которые применяет ООО "Жилищно-коммунальная система" при ремонте многоквартирного дома. Результаты настолько сногсшибательны, что вновь хочу поделиться с сообществом". "Итак, поставлена задача № 1: отремонтировать кровельное покрытие дома. Я 
20 июня 2017, 07:42
Несколько самарских микрорайонов отключат от холодной воды

Несколько самарских микрорайонов отключат от холодной воды

Появился предварительный график плановых работ на самарских системах водоснабжения на период с 19 по 22 июня. Без холодной воды поочередно останутся несколько микрорайонов города. Адреса, даты и время опубликованы на сайте компании «Самарские коммунальные системы». В списке – поселки Мехзавод, 
19 июня 2017, 10:17
У самарцев выросли долги за холодную воду - до 1,3 млрд рублей

У самарцев выросли долги за холодную воду - до 1,3 млрд рублей

Компания «Самарские коммунальные системы» пожаловалась на ухудшение ситуации с платежами за холодную воду. Задолженность населения и организаций выросла до 1 млрд 300 млн рублей. По данным СКС, с начала года самарцы оплатили только 87% от начисленной суммы. Долги УК, ТСЖ, 

14 июня 2017, 12:00
В микрорайонах на окраине Самары появятся очереди за водой

В микрорайонах на окраине Самары появятся очереди за водой

В среду, 3 мая, в нескольких микрорайонах Самары возможно отключение холодного водоснабжения. В поселках Мехзавод, Кирзавод, Озерный и Кряж запланированы работы на системах водоснабжения. На Мехзаводе воду могут отключить во втором квартале с 8 до 15 часов. В Кирзаводе, Озерном 
2 мая 2017, 06:02
В Самаре без холодной воды останутся десятки домов

В Самаре без холодной воды останутся десятки домов

Появились адреса домов, где на этой неделе запланировано отключение холодного водоснабжения. Это связано с плановыми работами на сетях водоснабжения. В списке – частный сектор в Зубчаниновке, а также дома в Октябрьском районе и в центре города. Информация носит предварительный характер, 
17 апреля 2017, 10:21
Появились адреса самарских домов, в которых отключат холодную воду

Появились адреса самарских домов, в которых отключат холодную воду

В Самаре с 10 по 13 апреля запланировано проведение ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения. По ряду адресов холодную воду отключат, сообщили в компании «Самарские коммунальные системы».

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10 апреля 2017, 07:25
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