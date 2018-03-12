В Самаре в понедельник, 12 марта, с 9:30 будет отключено холодное водоснабжение частных домов, расположенных в границах Московского шоссе, улиц Гастелло, Финской и Ботанического переулка, а также дом №96 по улице Финской, сообщает компания «Самарские коммунальные системы». Это связано с работами по устранению утечки на водоводе в районе перекрестка Московского шоссе и улицы Потапова.
Воду будут подвозить бойлерами. Они будут стоять по адресам:
Финская, 96;
Ботанический переулок, 64;
Днепростроевская, 18;
Вторая Радиальная – улица Академика Платонова;
Шестая Радиальная – улица Академика Платонова.
Сроки окончания работ пока не известны.
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