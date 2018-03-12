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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Три автомобиля столкнулись у ТЦ «Скала» и перекрыли Московское шоссе в Самаре

Три автомобиля столкнулись у ТЦ «Скала» и перекрыли Московское шоссе в Самаре

В Самаре в понедельник, 12 марта, произошло массовое ДТП на Московском шоссе в районе ТЦ «Скала». По сообщению очевидцев, столкнулись три автомобиля «Шкода Октавия», «Шевроле Лачетти» и «Лада Гранта». Иномарка Skoda 
12 марта 2018, 02:21
«Иван Иванович, чего дожидаетесь?»: По только что отремонтированному Московскому шоссе уже пошли трещины

«Иван Иванович, чего дожидаетесь?»: По только что отремонтированному Московскому шоссе уже пошли трещины

7 марта, перед праздничной четырёхдневкой, в районе пересечения Московского шоссе с улицей Потапова случилась коммунальная авария. В близлежащем частном секторе перекрыли воду, потом ее дали, но вчера, 10 марта, местные жители снова начали бить тревогу. Но уже по другому поводу. 
11 марта 2018, 02:25
«Всегда красный!»: Самарцы жалуются на сбой работы новых светофоров на Московском шоссе

«Всегда красный!»: Самарцы жалуются на сбой работы новых светофоров на Московском шоссе

Водители Самары опять столкнулись с неполадками светофоров на Московском шоссе. На этот раз – на пересечении главной дороги областной столицы с улицей Ташкентской.
 
Самарец Сергей Павлов в Твиттере обратился к чиновникам и компаниям, ответственным за содержание дорог.
 
8 марта 2018, 05:52
Утечка воды выявлена на Московском шоссе в Самаре

Утечка воды выявлена на Московском шоссе в Самаре

В Самаре в ночь на 7 марта была выявлена утечка воды у Московского шоссе между улицами Димитрова и Бубнова. Сообщение от аккаунта ГКП «АСАДО» появилось в «твиттере». Также опубликованы фотографии с места коммунальной аварии.

«Будьте внимательны и острожны!!! Утечка 
7 марта 2018, 09:40
Крупная коммунальная авария произошла в центре Тольятти

Крупная коммунальная авария произошла в центре Тольятти

27 февраля в центре Тольятти произошла крупная коммунальная авария. В центре города, на пересечении улиц Ленина и Максима Горького прорвало 400-миллиметровую трубу водовода. ЧП произошло в 16:38.

Для устранения утечки были привлечены 24 человека и 10 единиц техники. Во время ликвидации 

28 февраля 2018, 09:56
В Самарской области повысят плату за холодную воду

В Самарской области повысят плату за холодную воду

В Самарской области 1 июля 2018 года повысят плату за холодную воду и водоотведение. Новые тарифы опубликовало правительство региона. Согласно документу, кубометр питьевой воды будет стоить 27 рублей 74 копейки, стоков канализации - 14 рублей 74 копейки. Сейчас, напомним, жильцы 

21 ноября 2017, 09:39
Авария в Куйбышевском районе: самарцы сидят без холодной воды уже сутки

Авария в Куйбышевском районе: самарцы сидят без холодной воды уже сутки

Уже сутки почти в трехстах домах Куйбышевского района Самары нет холодной воды. Причина - авария на водопроводной линии диаметром 500 мм, сообщает компания "СКС". Восстановительные работы велись всю ночь и до сих пор не завершены. Ситуация осложняется близостью силовых кабелей 

31 октября 2017, 11:30
Более 300 домов в Самаре остались без холодной воды

Более 300 домов в Самаре остались без холодной воды

В Самаре в понедельник, 30 октября, без холодной воды остались жители более 300 домов. Информация об этом опубликована на сайте ГУ МЧС России по Самарской области.

Около 10 часов утра в ведомство поступила информация об утечке на 500-миллиметровом 
30 октября 2017, 02:17
Молодогвардейскую в Самаре перекрыли в обе стороны из-за утечки

Молодогвардейскую в Самаре перекрыли в обе стороны из-за утечки

Во вторник, 29 ноября, в 8 часов утра в Самаре произошла утечка из земли по адресу: Молодогвардейская, 238. Движение транспорта по этой улице перекрыто в обе стороны - на участке от Первомайской до Полевой, сообщает компания «Самарские коммунальные системы». Земляные 

29 ноября 2016, 01:02
В Кинеле произошла утечка серной кислоты

В Кинеле произошла утечка серной кислоты

Сегодня, 9 октября, на станции Кинель Куйбышевской железной дороги произошла утечка серной кислоты. К ликвидации ЧП уже приступили спасатели, передает Федеральное агентство новостей.
 
По данным портала, протечка одной из многотонных цистерн с опасным химическим веществом обнаружилась во время формирования состава на 
9 октября 2016, 08:13
Утром на самарском водопроводе произошли две аварии

Утром на самарском водопроводе произошли две аварии

Сегодня, 30 марта, утром в Самаре было зафиксировано две коммунальные аварии. Примерно в 8 часов поступила информация об утечке на водоводе диаметром 600 миллиметров, расположенном на пересечении улиц Коммунистической и Владимирской. Авария, по данным специалистов, произошла из-за коррозии. Другую утечку 
30 марта 2016, 11:45
В Самаре из-за утечки под теплотрассой перекрыли переулок Карякина

В Самаре из-за утечки под теплотрассой перекрыли переулок Карякина

Сегодня, 9 февраля, в Самаре перекрыли дорогу в переулке Карякина на участке от улицы Советской Армии до проезда 9 Мая. Там обнаружена скрытая утечка на водопроводной линии диаметром 200 миллиметров. В связи с тем, что водопроводные сети проходят под теплотрассой, 
9 февраля 2016, 03:40
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