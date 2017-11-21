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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Авария в Куйбышевском районе: самарцы сидят без холодной воды уже сутки

Авария в Куйбышевском районе: самарцы сидят без холодной воды уже сутки

Уже сутки почти в трехстах домах Куйбышевского района Самары нет холодной воды. Причина - авария на водопроводной линии диаметром 500 мм, сообщает компания "СКС". Восстановительные работы велись всю ночь и до сих пор не завершены. Ситуация осложняется близостью силовых кабелей 

31 октября 2017, 11:30
Более 300 домов в Самаре остались без холодной воды

Более 300 домов в Самаре остались без холодной воды

В Самаре в понедельник, 30 октября, без холодной воды остались жители более 300 домов. Информация об этом опубликована на сайте ГУ МЧС России по Самарской области.

Около 10 часов утра в ведомство поступила информация об утечке на 500-миллиметровом 
30 октября 2017, 02:17
Знай меру: Регионам могут запретить поднимать тарифы ЖКХ выше предельного уровня

Знай меру: Регионам могут запретить поднимать тарифы ЖКХ выше предельного уровня

Законопроект, в соответствии с которым регионы лишат права поднимать тарифы ЖКХ выше предельного уровня, внесен на рассмотрение российского кабмина. Об этом рассказали отечественные СМИ со ссылкой на заместителя руководителя ФАС Виталия Королева.
По его словам, сейчас устанавливаются предельные значения, например, 

7 сентября 2017, 02:13
Появился список самарских домов, где отключат холодную воду

Появился список самарских домов, где отключат холодную воду

В домах в разных районах Самары, в связи с плановыми  ремонтными работами на сетях водоснабжения, временно отключат холодную воду. График опубликован на сайте компании «Самарские коммунальные системы».

14 августа, с 9:00 до 12:00.
Улица Теннисная, дома №№ 25, 25б, 
14 августа 2017, 10:18
Что станет с ценами после отмены роуминга?

Что станет с ценами после отмены роуминга?

Отмена роуминга внутри России не должна повлиять на тарифную политику сотовых операторов, заявили в Федеральной антимонопольной службе. Упразднение процедуры предоставления услуг связи абонентам вне зоны обслуживания «домашних» сетей приведет к среднему росту тарифов на «доли копейки за минуту», утверждают в 

31 июля 2017, 03:20
ФАС дала операторам связи две недели на изменение тарифов

ФАС дала операторам связи две недели на изменение тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла нарушения в тарифных планах "большой четвёрки" сотовых операторов ("Вымпелком", МТС, "Мегафон" и "Т2 мобайл"), и фактически, по мнению экспертов, потребовала отменить роуминг по РФ. Как сообщает ФАС, операторы должны изменить тарифы на услуги связи в 

18 июля 2017, 08:34
Тарифы на воду пытаются снизить

Тарифы на воду пытаются снизить

В следующем году тарифы на воду могут снизиться на пять процентов. Федеральная антимонопольная служба планирует лишить возможности государственные и муниципальные водоканалы закладывать прибыль в стоимость ресурса. Ведомство подготовило соответствующий проект приказа.

Как полагают эксперты, эта мера заставит областные и региональные власти 

13 июля 2017, 04:15
Кто останется без воды: новый график отключений в Самаре

Кто останется без воды: новый график отключений в Самаре

Появился новый график отключений холодной воды в самарских домах. Предоставление услуги предполагают временно ограничивать в рамках плановых работ на городских системах водоснабжения, сообщила компания «Самарские коммунальные системы». Работы хотят провести в период с 27 по 29 июня. Воду будут отключать 
26 июня 2017, 01:03
В Самарской области система водоснабжения и водоотведения требует глобальной модернизации

В Самарской области система водоснабжения и водоотведения требует глобальной модернизации

Россия на грани экологической катастрофы. Страна с самыми большими запасами воды в мире рискует превратиться  в территорию с самыми грязными водоемами. По этому пути уже пошел Китай. И, по мнению экологов, это как раз та самая ситуация, когда не надо 
25 ноября 2015, 02:21
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