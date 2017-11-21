В Самарской области 1 июля 2018 года повысят плату за холодную воду и водоотведение. Новые тарифы опубликовало правительство региона. Согласно документу, кубометр питьевой воды будет стоить 27 рублей 74 копейки, стоков канализации - 14 рублей 74 копейки. Сейчас, напомним, жильцы платят 26 рублей 70 копеек и 14 рублей 16 копеек соответственно. В обоих случаях цены поднимутся примерно на 4 процента. Следующий резкий скачок - сразу на 20 процентов - запланирован на 1 июля 2019-го. 10-процентные удорожания также прописаны на 1 июля 2020 и 2021 годов. Таким образом, если верить документу, уже через 4 года населению вода будет обходиться в 1,5 раза дороже. Чем мотивируется такая схема повышения, областные чиновники не сообщают. Федеральные власти неоднократно заявляли, что процент удорожания услуг ЖКХ не должен превышать уровень инфляции.
Питьевая вода и водоотведение, % подорожания:
с 1.07.2018 г.: 27,74 и 14,70 - 4%;
с 1.07.2019 г.: 33,35 и 17,07 - 20%;
с 1.07.2020 г.: 36,08 и 19,53 - 10%;
с 1.07.2021 г.: 39,62 и 22,43 - 10%.
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