Российское правительство отложило на год индексацию тарифов в системе «Платон». Повышение платы для фур перенесено на 1 июля следующего года. Стоимость одного километра пути по федеральным дорогам останется прежней: 1 рубль 90 копеек. Однако с 8 июля этого года вступает в силу закон, который позволит Ространснадзору наказывать владельцев большегрузов за проезд «зайцем». Штрафы будет выписывать ведомственный Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений. Власти ожидают, что поступившие в результате этого средства помогут компенсировать заморозку тарифов.
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Почти 7 миллионов рублей дополнительно вложат в реконструкцию Красноглинского шоссе в Самаре
Министерство транспорта Самарской области ищет подрядчика, который займется корректировкой проекта реконструкции одного из участков Красноглинского шоссе. Речь идет об отрезке от моста через реку Сок до Волжского шоссе.
Победитель аукциона должен провести инженерные изыскания и подготовить проект планировки территории. Подрядчик возьмет …
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2 июля 2018, 12:47
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Новая дорога соединит Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
В Самаре министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который распланирует территорию для строительства дороги по улице Авроры – ее решили продлить от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Работа должна быть выполнена до ноября 2018 года. Начальная максимальная цена контракта …
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29 июня 2018, 04:36
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Концерт академического хора устроят на дороге в Самаре
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29 июня 2018, 03:45
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Как изменятся тарифы на капремонт в Самарской области?
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28 июня 2018, 09:02
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Маршрутки №221 заменили большими автобусами в Самаре
В Самаре произошли очередные изменения в транспортной сети. С улиц города решили убрать маршрутные автобусы №221. Они курсировали между Красной Глинкой и станцией метро «Кировская». Вместо них теперь курсируют 13 автобусов №51. Как отмечает Департамент транспорта, на них пассажирам предоставляются …
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28 июня 2018, 01:47
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Ремонт Новокуйбышевского шоссе начался в Самаре
В Самаре стартовал ремонт Новокуйбышевского шоссе. Работы идут на участке между улицей Уральской и Пугачевским трактом. Эта дорога является важным связующим звеном в транспортной сети Куйбышевского района.
До начала ремонта асфальтового покрытия его состояние оценивалось как совершенно неудовлетворительное. Автомобилисты жаловались на …
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27 июня 2018, 03:48
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Вход на стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» 28 июня откроют в 15:00
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27 июня 2018, 12:34
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Кабмин РФ утвердил правила определения цен на теплоэнергию
Кабмин отказывается от госрегулирования цен на теплоэнергию. Соответствующий документ подписал премьер-министр, постановление появилось на официальном правительственном портале.
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25 декабря 2017, 11:43
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Самарский областной суд помешал росту тарифов на воду
Самарский областной суд признал повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение для жителей Самары незаконным. Информация об этом опубликована на сайте областной прокуратуры. Предполагалось, что тарифы вырастут с 1 июля 2017 года. Сотрудники надзорного ведомства сочли суммы завышенными и обратились в …
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24 ноября 2017, 11:54
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В Самарской области повысят плату за холодную воду
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21 ноября 2017, 09:39