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Почти 7 миллионов рублей дополнительно вложат в реконструкцию Красноглинского шоссе в Самаре

Почти 7 миллионов рублей дополнительно вложат в реконструкцию Красноглинского шоссе в Самаре

Министерство транспорта Самарской области  ищет подрядчика, который займется корректировкой проекта реконструкции одного из участков  Красноглинского шоссе. Речь идет об отрезке от моста через реку Сок до Волжского шоссе.

Победитель аукциона должен провести инженерные изыскания и подготовить проект планировки территории.  Подрядчик возьмет 

2 июля 2018, 12:47
Новая дорога соединит Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре

Новая дорога соединит Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре

В Самаре министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который распланирует территорию для строительства дороги по улице Авроры – ее решили продлить от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Работа должна быть выполнена до ноября 2018 года. Начальная максимальная цена контракта 

29 июня 2018, 04:36
Концерт академического хора устроят на дороге в Самаре

Концерт академического хора устроят на дороге в Самаре

В Самаре в воскресенье, 1 июля, прямо у дороги состоится концерт. В 14 часов на улице Молодогвардейской у входа в фанзону на пл. Куйбышева выступит академический хор Самарского университета VIVAT. Артисты исполнят русскую народную песню «Ах ты, степь широкая», песни 

29 июня 2018, 03:45
Как изменятся тарифы на капремонт в Самарской области?

Как изменятся тарифы на капремонт в Самарской области?

С 1 июля, уже по сложившейся традиции, по всей стране вырастут тарифы на коммунальные услуги. В среднем на инфляционные 4%. Причем коснется это и взносов на капитальный ремонт, которые сейчас в нашем регионе составляют от 5 до 6 с половиной 

28 июня 2018, 09:02
Маршрутки №221 заменили большими автобусами в Самаре

Маршрутки №221 заменили большими автобусами в Самаре

В Самаре произошли очередные изменения в транспортной сети. С улиц города решили убрать маршрутные автобусы №221. Они курсировали между Красной Глинкой и станцией метро «Кировская». Вместо них теперь курсируют 13 автобусов №51. Как отмечает Департамент транспорта, на них пассажирам предоставляются 

28 июня 2018, 01:47
Ремонт Новокуйбышевского шоссе начался в Самаре

Ремонт Новокуйбышевского шоссе начался в Самаре

В Самаре стартовал ремонт Новокуйбышевского шоссе. Работы идут на участке между улицей Уральской и Пугачевским трактом. Эта дорога является важным связующим звеном в транспортной сети Куйбышевского района.

До начала ремонта асфальтового покрытия его состояние оценивалось как совершенно неудовлетворительное. Автомобилисты жаловались на 

27 июня 2018, 03:48
Вход на стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» 28 июня откроют в 15:00

Вход на стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» 28 июня откроют в 15:00

В Самаре входные ворота на стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» в четверг, 28 июня, откроют в 15 часов. Там состоится четвертый по счету матч мундиаля на новом самарском поле и последний в групповом этапе – сыграют сборные Колумбии и Сенегала. На 
27 июня 2018, 12:34
Кабмин РФ утвердил правила определения цен на теплоэнергию

Кабмин РФ утвердил правила определения цен на теплоэнергию

Кабмин отказывается от госрегулирования цен на теплоэнергию. Соответствующий документ подписал премьер-министр, постановление появилось на официальном правительственном портале.
Определять тарифы отныне станут по такой схеме: поставщик будет регулировать стоимость по согласованию с руководством субъектов и муниципалитетами, исходя из показателей предельной цены. 

25 декабря 2017, 11:43
Самарский областной суд помешал росту тарифов на воду

Самарский областной суд помешал росту тарифов на воду

Самарский областной суд признал повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение для жителей Самары незаконным. Информация об этом опубликована на сайте областной прокуратуры. Предполагалось, что тарифы вырастут с 1 июля 2017 года. Сотрудники надзорного ведомства сочли суммы завышенными и обратились в 

24 ноября 2017, 11:54
В Самарской области повысят плату за холодную воду

В Самарской области повысят плату за холодную воду

В Самарской области 1 июля 2018 года повысят плату за холодную воду и водоотведение. Новые тарифы опубликовало правительство региона. Согласно документу, кубометр питьевой воды будет стоить 27 рублей 74 копейки, стоков канализации - 14 рублей 74 копейки. Сейчас, напомним, жильцы 

21 ноября 2017, 09:39
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