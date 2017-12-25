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Материалы по теме:

В кабмине решили закрыть непопулярные государственные сайты

В кабмине решили закрыть непопулярные государственные сайты

Свыше 80% государственных порталов в Российской Федерации являются практически невостребованными. Уже в ближайшее время на смену им придет единый интернет-ресурс.
Кабмин принял решение закрыть непопулярные ресурсы ряда отечественных ведомств. Такой ход будет сделан для оптимизации расходов в русле спецпрограммы по 

22 декабря 2017, 10:02
Кабмин одобрил проект о налоговом администрировании

Кабмин одобрил проект о налоговом администрировании

Российское правительство одобрило законопроект, касающийся совершенствования налогового администрирования. Документ размещен на портале кабмина.
В числе прочего, предлагается предоставить возможность уплаты налогов и внесения других платежей через МФЦ. Как следует из проекта, налоговики смогут самостоятельно уточнять платежи при обнаружении ими ошибок 

21 декабря 2017, 10:18
В Новокуйбышевске из-за аварии нарушено теплоснабжение жилых домов и соцобъектов

В Новокуйбышевске из-за аварии нарушено теплоснабжение жилых домов и соцобъектов

В Новокуйбышевске из-за аварии нарушено теплоснабжение жилых домов и соцобъектов. Во вторник, 19 декабря, около часа дня в МЧС поступило сообщение об утечке на трубе диаметром 250 миллиметров, расположенной на улице Дзержинского.

«На обратную схему теплоснабжения переключен 31 жилой многоквартирный дом 

19 декабря 2017, 03:40
Кабмин отказался запретить курение у подъездов

Кабмин отказался запретить курение у подъездов

Правительство РФ не поддержало инициативу введения запрета на курение, если человек располагается менее чем в 10 метрах от подъезда. Накануне был подписан отзыв с соответствующим отказом от введения ограничений.
Авторы предполагаемого новшества намеревались защитить права некурящих россиян и в целом 

15 декабря 2017, 11:04
Правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке сигарет

Правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке сигарет

Кабмин одобрил инициативу осуществления эксперимента по маркировке табачной продукции. Как гласит соответствующий документ, проект стартует 15 января и будет продолжаться до конца 2018-го. Оператором станет ООО «Оператор ЦРПТ».
Одной из основных задач акции является подтверждение подлинности продукции и противодействие несанкционированному 

5 декабря 2017, 04:15
Самарский областной суд помешал росту тарифов на воду

Самарский областной суд помешал росту тарифов на воду

Самарский областной суд признал повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение для жителей Самары незаконным. Информация об этом опубликована на сайте областной прокуратуры. Предполагалось, что тарифы вырастут с 1 июля 2017 года. Сотрудники надзорного ведомства сочли суммы завышенными и обратились в 

24 ноября 2017, 11:54
В Самарской области повысят плату за холодную воду

В Самарской области повысят плату за холодную воду

В Самарской области 1 июля 2018 года повысят плату за холодную воду и водоотведение. Новые тарифы опубликовало правительство региона. Согласно документу, кубометр питьевой воды будет стоить 27 рублей 74 копейки, стоков канализации - 14 рублей 74 копейки. Сейчас, напомним, жильцы 

21 ноября 2017, 09:39
Жители Безымянки ждут тепла

Жители Безымянки ждут тепла

В пятницу, 20 октября, температура в батареях у жителей Безымянки понизилась. Речь идет о потребителях с улиц Калинина, Физкультурной и Красных Коммунаров.  Теплоснабжение объектов осуществляется в статическом режиме, сообщили в «ПТС». Причина – дефект запорной арматуры на сетевом подогревателе, выявленный 

20 октября 2017, 05:24
Проблемы с теплом? Звони!

Проблемы с теплом? Звони!

О любых проблемах, связанных с подачей тепла, 19 октября жители Самарской области смогут рассказать по телефону горячей линии главе региона Дмитрию Азарову и главному федеральному инспектору Сергею Чабану. На вопросы они будут отвечать с 12 до 15 часов дня. Жалобы 

18 октября 2017, 06:05
Куда жаловаться на холод в квартире?

Куда жаловаться на холод в квартире?

Мэрия Самары опубликовала телефоны «горячей линии» по вопросам подключения отопления. Напомним, официальный старт отопительного сезона в столице 63-го региона был объявлен 30 сентября.

   
Структурные подразделения администрации районов                                 Телефоны "горячей линии" Часы работы
Железнодорожный район    
Отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района 339-01-53                               с 
9 октября 2017, 09:08
Знай меру: Регионам могут запретить поднимать тарифы ЖКХ выше предельного уровня

Знай меру: Регионам могут запретить поднимать тарифы ЖКХ выше предельного уровня

Законопроект, в соответствии с которым регионы лишат права поднимать тарифы ЖКХ выше предельного уровня, внесен на рассмотрение российского кабмина. Об этом рассказали отечественные СМИ со ссылкой на заместителя руководителя ФАС Виталия Королева.
По его словам, сейчас устанавливаются предельные значения, например, 

7 сентября 2017, 02:13
Что станет с ценами после отмены роуминга?

Что станет с ценами после отмены роуминга?

Отмена роуминга внутри России не должна повлиять на тарифную политику сотовых операторов, заявили в Федеральной антимонопольной службе. Упразднение процедуры предоставления услуг связи абонентам вне зоны обслуживания «домашних» сетей приведет к среднему росту тарифов на «доли копейки за минуту», утверждают в 

31 июля 2017, 03:20
В Самаре тариф на теплоэнергию вырастет на 4,3%

В Самаре тариф на теплоэнергию вырастет на 4,3%

Компания «Т Плюс Самара» в 2017 году увеличит тарифы на максимально допустимый уровень. Правительство России утвердило индекс роста стоимости услуг ЖКХ для Самарской области на отметке 4,3% - именно на эту величину и поднимет цены «Т Плюс».

Впрочем, пресс-служба предприятия акцентирует 

26 декабря 2016, 05:15
Долги за теплоэнергию в Самаре достигли 7 млрд рублей

Долги за теплоэнергию в Самаре достигли 7 млрд рублей

Долги самарских коммунальщиков за тепловую энергию достигли 7 млрд рублей, заявили в компании «Т Плюс». Напомним, эта структура аффилирована российскому бизнесмену Виктор Вексельбергу. Общий объем задолженности за 2015 год вырос на 14 процентов. Теперь суммарный долг потребителей эквивалентен 42 процентам 
16 февраля 2016, 01:38
Самарские энергетики запускают проект «робоколл»

Самарские энергетики запускают проект «робоколл»

Самарский филиал «Т Плюс» (бывшая Волжская ТГК) объявил о запуске проекта «робоколл» - системы по автоматическому обзвону должников. Как сообщает пресс-служба энергетической компании, по состоянию на 24 июля задолженность потребителей «Т Плюс» и «Предприятия тепловых сетей» за теплоэнергию достигла 7 
27 июля 2015, 04:55
В Самаре ВоТГК начинает установку общедомовых приборов учета теплоэнергии

В Самаре ВоТГК начинает установку общедомовых приборов учета теплоэнергии

Волжская ТГК начинает в Самаре установку общедомовых приборов учета тепловой энергии. Они появятся в 166 самарских домах, имеющих прямые договоры с компанией. Оплачивать установку счетчика будут сами жильцы в зависимости от числа квадратных метров, которыми они владеют. Всего в губернии 

12 апреля 2013, 01:25
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