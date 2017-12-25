В Самаре ВоТГК начинает установку общедомовых приборов учета теплоэнергии Волжская ТГК начинает в Самаре установку общедомовых приборов учета тепловой энергии. Они появятся в 166 самарских домах, имеющих прямые договоры с компанией. Оплачивать установку счетчика будут сами жильцы в зависимости от числа квадратных метров, которыми они владеют. Всего в губернии …