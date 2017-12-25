Кабмин отказывается от госрегулирования цен на теплоэнергию. Соответствующий документ подписал премьер-министр, постановление появилось на официальном правительственном портале.
Определять тарифы отныне станут по такой схеме: поставщик будет регулировать стоимость по согласованию с руководством субъектов и муниципалитетами, исходя из показателей предельной цены. Сверх определенного предела единая теплоснабжающая организация не может поставлять теплоэнергию потребителям. Максимальная цена будет вычисляться с учетом стоимости поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника.
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