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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

В Чапаевске педофил годами насиловал подростка

В Чапаевске педофил годами насиловал подростка

В Самарской области перед судом предстал мужчина, который надругался над подростком. Во время расследования и суда следователи выяснили, что житель Чапаевска Борис Мыльников с 2015 по 2017 год насиловал несовершеннолетнего юношу, угрожая ему и другим людям убийством. В 2015 году 
25 января 2019, 04:27
Самарцам, которые сидели без отопления из-за аварии, сделают перерасчет

Самарцам, которые сидели без отопления из-за аварии, сделают перерасчет

Жителям Самары, которые остались без отопления из-за крупной коммунальной аварии в Кировском районе, произведут перерасчет. Они получат квитанции с пересчитанной суммой — дни простоя вычтут по поручению министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергея Маркова.

- Руководство ПАО «Т Плюс» 
25 января 2019, 02:41
В Самаре завели дело из-за гибели пятилетней девочки

В Самаре завели дело из-за гибели пятилетней девочки

В областной столице расследуются обстоятельства смерти маленького ребенка. Как рассказали в региональном Следственном комитете, 6 января в самарскую больницу поступила пятилетняя девочка с диагнозом «острый ларингит». Через несколько часов маленькая пациентка впала в кому, а 23 января скончалась. Советский межрайонный 
25 января 2019, 02:09
В Самаре прошел самый сильный за эту зиму снегопад

В Самаре прошел самый сильный за эту зиму снегопад

Снегопад, обрушившийся на Самару 24 января, стал самым сильным за текущую зиму. По информации «Приволжского УГМС», за вчерашний вечер и утро 25 января в городе выпало 18,7 миллиметров осадков. Высота снежного покрова составляет 82 сантиметра, что более, чем вдвое выше 

25 января 2019, 12:54
Мэрия: в Самаре осталось подать отопление в 3 дома в Кировском районе

Мэрия: в Самаре осталось подать отопление в 3 дома в Кировском районе

В Самаре продолжается подключение жилых домов, попавших в зону отключения из-за порыва на Ташкентской. Как рассказали в мэрии, на утро 25 января осталось наладить систему теплоснабжения в трех домах в Кировском районе, сегодня это должны сделать. 

- Остаются точечные обращения 
25 января 2019, 10:52
Стало известно, когда достроят «Алабинскую» и начнут «Самарскую»

Стало известно, когда достроят «Алабинскую» и начнут «Самарскую»

Для завершения строительства станции метро «Алабинская» необходим 1 миллиард рублей. Об этом на заседании профильного комитета губернской думы рассказал главный архитектор региона Анатолий Баранников. Деньги нужны на отделочные работы, установку систем управления и инженерные коммуникации. Сейчас движение организовано по усеченному 
22 января 2019, 09:27
Тарифы в системе «Платон» вырастут?

Тарифы в системе «Платон» вырастут?

Минтранс России анонсировал повышение тарифов в системе «Платон». Соответствующий вопрос будет рассматриваться в первом полугодии, заявляют в ведомстве. Сейчас сбор рассчитывается по ставке 1 рубль 90 копеек за 1 километр пути. Согласно постановлению правительства, указанная стоимость должна ежегодно индексироваться с 

16 января 2019, 03:25
Чиновники рассказали, почему на самарских дорогах образуются «каша» и лужи зимой

Чиновники рассказали, почему на самарских дорогах образуются «каша» и лужи зимой

Жители областной столицы пожаловались чиновникам на качество уборки самарских улиц. По их словам, на автомагистралях скапливается много снега, его не убирают вовремя и посыпают реагентами. После этого даже при температуре -10 на трассах слякоть и грязь.
 
- Беспросветная грязь везде. 
10 декабря 2018, 09:30
Прокуратура нашла огромные выбоины и просадки на Юных Пионеров и Черемшанской

Прокуратура нашла огромные выбоины и просадки на Юных Пионеров и Черемшанской

Прокуратура Промышленного района заинтересовалась состоянием городских трасс. В частности, 29 ноября сотрудники надзорного ведомства во время выездной проверки нашли нарушения закона «О безопасности дорожного движения», ГОСТа Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
4 декабря 2018, 05:26
В Тольятти каменщик упал с высоты 4 метров и разбился насмерть

В Тольятти каменщик упал с высоты 4 метров и разбился насмерть

Стало известно о несчастном случае во время строительных работ в Тольятти. По информации министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, 26 ноября каменщик упал с высоты 4 метров во время выполнения своих обязанностей. Мужчина получил серьезные травмы и 
30 ноября 2018, 12:20
В Тольятти построят легкоатлетический манеж за 484 млн рублей

В Тольятти построят легкоатлетический манеж за 484 млн рублей

В Тольятти перенесли на год - до декабря 2020-го срок завершения строительства легкоатлетического манежа, следует из сообщения на портале госзакупок. Повторные торги на возведение объекта объявило областное "Управление капитального строительства". Максимальная цена контракта - почти 484 млн рублей. Деньги 
22 ноября 2018, 08:37
В России могут обанкротиться до 20% застройщиков

В России могут обанкротиться до 20% застройщиков

До 20% застройщиков в ближайшее время могут обанкротиться. К таким выводам пришли эксперты "Центра конъюнктурных исследований" Высшей школы экономики в своём ежеквартальном докладе. Строительная отрасль испытывает серьёзные сложности и остаётся одной из самых проблемных. Улучшение положения девелоперов прогнозируется к середине 
21 ноября 2018, 11:47
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