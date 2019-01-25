|
В Чапаевске педофил годами насиловал подростка
|
25 января 2019, 04:27
|
Самарцам, которые сидели без отопления из-за аварии, сделают перерасчет
|
25 января 2019, 02:41
|
В Самаре завели дело из-за гибели пятилетней девочки
В областной столице расследуются обстоятельства смерти маленького ребенка. Как рассказали в региональном Следственном комитете, 6 января в самарскую больницу поступила пятилетняя девочка с диагнозом «острый ларингит». Через несколько часов маленькая пациентка впала в кому, а 23 января скончалась. Советский межрайонный …
|
25 января 2019, 02:09
|
В Самаре прошел самый сильный за эту зиму снегопад
|
25 января 2019, 12:54
|
Мэрия: в Самаре осталось подать отопление в 3 дома в Кировском районе
|
25 января 2019, 10:52
|
Стало известно, когда достроят «Алабинскую» и начнут «Самарскую»
Для завершения строительства станции метро «Алабинская» необходим 1 миллиард рублей. Об этом на заседании профильного комитета губернской думы рассказал главный архитектор региона Анатолий Баранников. Деньги нужны на отделочные работы, установку систем управления и инженерные коммуникации. Сейчас движение организовано по усеченному …
|
22 января 2019, 09:27
|
Тарифы в системе «Платон» вырастут?
Минтранс России анонсировал повышение тарифов в системе «Платон». Соответствующий вопрос будет рассматриваться в первом полугодии, заявляют в ведомстве. Сейчас сбор рассчитывается по ставке 1 рубль 90 копеек за 1 километр пути. Согласно постановлению правительства, указанная стоимость должна ежегодно индексироваться с …
|
16 января 2019, 03:25
|
Чиновники рассказали, почему на самарских дорогах образуются «каша» и лужи зимой
|
10 декабря 2018, 09:30
|
Прокуратура нашла огромные выбоины и просадки на Юных Пионеров и Черемшанской
Прокуратура Промышленного района заинтересовалась состоянием городских трасс. В частности, 29 ноября сотрудники надзорного ведомства во время выездной проверки нашли нарушения закона «О безопасности дорожного движения», ГОСТа Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения …
|
4 декабря 2018, 05:26
|
В Тольятти каменщик упал с высоты 4 метров и разбился насмерть
Стало известно о несчастном случае во время строительных работ в Тольятти. По информации министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, 26 ноября каменщик упал с высоты 4 метров во время выполнения своих обязанностей. Мужчина получил серьезные травмы и …
|
30 ноября 2018, 12:20
|
В Тольятти построят легкоатлетический манеж за 484 млн рублей
В Тольятти перенесли на год - до декабря 2020-го срок завершения строительства легкоатлетического манежа, следует из сообщения на портале госзакупок. Повторные торги на возведение объекта объявило областное "Управление капитального строительства". Максимальная цена контракта - почти 484 млн рублей. Деньги …
|
22 ноября 2018, 08:37
|
В России могут обанкротиться до 20% застройщиков
До 20% застройщиков в ближайшее время могут обанкротиться. К таким выводам пришли эксперты "Центра конъюнктурных исследований" Высшей школы экономики в своём ежеквартальном докладе. Строительная отрасль испытывает серьёзные сложности и остаётся одной из самых проблемных. Улучшение положения девелоперов прогнозируется к середине …
|
21 ноября 2018, 11:47
Мы Вам перезвоним!