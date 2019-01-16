Минтранс России анонсировал повышение тарифов в системе «Платон». Соответствующий вопрос будет рассматриваться в первом полугодии, заявляют в ведомстве. Сейчас сбор рассчитывается по ставке 1 рубль 90 копеек за 1 километр пути. Согласно постановлению правительства, указанная стоимость должна ежегодно индексироваться с поправкой на инфляцию, но в июне прошлого года этого не произошло. Пересмотр размера платы за тонны перенесли на 1 июля 2019-го. При этом в Минтрансе подчеркивали, что тарифы будут проиндексированы только после того, как усилится контроль за нарушителями, а грузоперевозчикам предоставят отчет о проделанной работе. В прошедшем декабре автоперевозчики попросили вице-премьера Дмитрия Медведева продлить до 2020 года действие налогового вычета, который позволит перевозчикам вычитать из транспортного налога сумму, уплаченную в «Платоне».
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