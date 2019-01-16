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Материалы по теме:

Чиновники рассказали, почему на самарских дорогах образуются «каша» и лужи зимой

Чиновники рассказали, почему на самарских дорогах образуются «каша» и лужи зимой

Жители областной столицы пожаловались чиновникам на качество уборки самарских улиц. По их словам, на автомагистралях скапливается много снега, его не убирают вовремя и посыпают реагентами. После этого даже при температуре -10 на трассах слякоть и грязь.
 
- Беспросветная грязь везде. 
10 декабря 2018, 09:30
Прокуратура нашла огромные выбоины и просадки на Юных Пионеров и Черемшанской

Прокуратура нашла огромные выбоины и просадки на Юных Пионеров и Черемшанской

Прокуратура Промышленного района заинтересовалась состоянием городских трасс. В частности, 29 ноября сотрудники надзорного ведомства во время выездной проверки нашли нарушения закона «О безопасности дорожного движения», ГОСТа Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
4 декабря 2018, 05:26
На дорогах Самарской области могут появиться «весы» для грузовиков

На дорогах Самарской области могут появиться «весы» для грузовиков

1 ноября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с начальником главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилом Черниковым. В числе прочих вопросов стороны обсудили поддержание федеральных трасс в регионе в нормативном состоянии. Очень много проблем тут 

2 ноября 2018, 11:01
На пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии появится развязка

На пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии появится развязка

На пересечении улиц Ново-Садовой и Советской армии должна появиться двухуровневая развязка. Ее строительство было проанонсировано еще несколько лет назад, но сроки реализации проекта не назывались.

Судя по сообщению регионального Минтранса, от воплощения идеи в жизнь власти не отказались. Более детальная информация 

24 октября 2018, 10:06
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