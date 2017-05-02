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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Во дворе на Ново-Вокзальной забил 20-метровый гейзер

Во дворе на Ново-Вокзальной забил 20-метровый гейзер

Утром, 28 апреля, в Самаре во дворе на Ново-Вокзальной произошла коммунальная авария. Из-под земли забил гейзер высотой примерно с жилой дом – метров в двадцать, сообщили очевидцы. В интернете появилось фото и видео с места происшествия. На место аварии направили 
28 апреля 2017, 02:20
Готовьте деньги: жильцам выставят счета за чердаки и подвалы

Готовьте деньги: жильцам выставят счета за чердаки и подвалы

Все управляющие компании России должны выставлять жильцам счета за оплату электричества на чердаках, в подвалах и нежилых помещениях. Соответствующее предписание издал главный жилинспектор России Андрей Чибис в официальном письме в адрес региональных органов власти. Новая строка в коммунальных квитанциях уже 

28 апреля 2017, 01:19
В Тольятти отрубили электричество и один микрорайон остался без воды

В Тольятти отрубили электричество и один микрорайон остался без воды

В среду, 26 апреля, в Тольятти произошло коммунальное ЧП. Около десяти часов вечера в МЧС поступило сообщение о повреждении подземного кабеля напряжением 10 кВ. Инцидент произошел на территории Комсомольского района в микрорайоне Поволжский, в котором проживает около тысячи человек.

В результате 

27 апреля 2017, 09:51
Самарцев могут досрочно оставить без тепла

Самарцев могут досрочно оставить без тепла

Теплоэнергетики готовы досрочно прекратить подачу тепла по заявкам потребителей. От самарских клиентов уже поступило 130 запросов. В Тольятти просят отключить отопление по 150 адресам. Это позволит сэкономить на платежах за ЖКХ, отмечают в тепловых компаниях.

Чтобы в доме отключили отопление, жильцам 

26 апреля 2017, 03:07
Колхоз или мегаполис: какого статуса достойна Самара?

Колхоз или мегаполис: какого статуса достойна Самара?

Блогер Владислав Харчев запустил несколько "голосовалок", чтобы выяснить у самарцев их отношение к качеству услуг, культуре и благоустройству в родном городе. Уже определились лидирующие позиции в опросах. Большинство проголосовавших посчитали, что Самара по уровню качества товаров и услуг от 
26 апреля 2017, 09:44
Стиллавин ввязался в медвежью торговлю

Стиллавин ввязался в медвежью торговлю

Популярный ведущий осваивает профессию трейдера и рассказывает о своих успехах.

Медленно, но верно я постигаю профессию трейдера. А ведь все начиналось почти как шутка. Поспорил с компанией «Телетрейд» 
25 апреля 2017, 11:40
22 апреля в центре Самары перекроют дороги

22 апреля в центре Самары перекроют дороги

В пятницу, 21 апреля, с 20 часов запретят остановку и стоянку транспорта на площади Куйбышева: со стороны улиц Вилоновской, Красноармейской, а также по улице Чапаевской (на участке от Вилоновской до Красноармейской) и по улице Шостаковича (от Чапаевской до улицы Фрунзе).

В 

21 апреля 2017, 10:13
Самарец поссорился с другом и выбросил его из окна

Самарец поссорился с другом и выбросил его из окна

В Самаре полицейские установили, при каких обстоятельствах 34-летний мужчина выпал из окна дома на проспекте Ленина. 17 апреля сообщение об инциденте появилось в социальной сети. Мужчина упал на крышу магазина, расположенного на первом этаже здания. Пострадавшего доставили в больницу, а 

20 апреля 2017, 05:21
В Самаре без холодной воды останутся десятки домов

В Самаре без холодной воды останутся десятки домов

Появились адреса домов, где на этой неделе запланировано отключение холодного водоснабжения. Это связано с плановыми работами на сетях водоснабжения. В списке – частный сектор в Зубчаниновке, а также дома в Октябрьском районе и в центре города. Информация носит предварительный характер, 
17 апреля 2017, 10:21
Появились адреса самарских домов, в которых отключат холодную воду

Появились адреса самарских домов, в которых отключат холодную воду

В Самаре с 10 по 13 апреля запланировано проведение ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения. По ряду адресов холодную воду отключат, сообщили в компании «Самарские коммунальные системы».

Адреса: 
10 апреля 2017, 07:25
После потопа возле ТЦ Hoff в пяти домах отключили холодную воду

После потопа возле ТЦ Hoff в пяти домах отключили холодную воду

Сегодня, 10 марта, в Самаре в районе ТЦ Hoff произошел потоп. По словам очевидцев, потоки воды стекали по улицам Потапова и Гастелло. По данным компании «Самарские коммунальные системы», с 12 часов дня до окончания работ без холодной воды остались пять 
10 марта 2017, 03:19
Спор из-за повышения тарифов на холодную воду продолжится в Самаре

Спор из-за повышения тарифов на холодную воду продолжится в Самаре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оспорит решение московского арбитража – столичный суд признал незаконным повышения тарифов на холодную воду и водоотведение в Самаре. Оспорить это представители ведомства намерены в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде в Самаре, жалобу направят до 29 января, сообщили 
16 января 2017, 05:10
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