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Во дворе на Ново-Вокзальной забил 20-метровый гейзер
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28 апреля 2017, 02:20
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Готовьте деньги: жильцам выставят счета за чердаки и подвалы
Все управляющие компании России должны выставлять жильцам счета за оплату электричества на чердаках, в подвалах и нежилых помещениях. Соответствующее предписание издал главный жилинспектор России Андрей Чибис в официальном письме в адрес региональных органов власти. Новая строка в коммунальных квитанциях уже …
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28 апреля 2017, 01:19
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В Тольятти отрубили электричество и один микрорайон остался без воды
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27 апреля 2017, 09:51
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Самарцев могут досрочно оставить без тепла
Теплоэнергетики готовы досрочно прекратить подачу тепла по заявкам потребителей. От самарских клиентов уже поступило 130 запросов. В Тольятти просят отключить отопление по 150 адресам. Это позволит сэкономить на платежах за ЖКХ, отмечают в тепловых компаниях.
Чтобы в доме отключили отопление, жильцам …
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26 апреля 2017, 03:07
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Колхоз или мегаполис: какого статуса достойна Самара?
Блогер Владислав Харчев запустил несколько "голосовалок", чтобы выяснить у самарцев их отношение к качеству услуг, культуре и благоустройству в родном городе. Уже определились лидирующие позиции в опросах. Большинство проголосовавших посчитали, что Самара по уровню качества товаров и услуг от …
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26 апреля 2017, 09:44
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Стиллавин ввязался в медвежью торговлю
Популярный ведущий осваивает профессию трейдера и рассказывает о своих успехах.
Медленно, но верно я постигаю профессию трейдера. А ведь все начиналось почти как шутка. Поспорил с компанией «Телетрейд» …
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25 апреля 2017, 11:40
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22 апреля в центре Самары перекроют дороги
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21 апреля 2017, 10:13
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Самарец поссорился с другом и выбросил его из окна
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20 апреля 2017, 05:21
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В Самаре без холодной воды останутся десятки домов
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17 апреля 2017, 10:21
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Появились адреса самарских домов, в которых отключат холодную воду
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10 апреля 2017, 07:25
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После потопа возле ТЦ Hoff в пяти домах отключили холодную воду
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10 марта 2017, 03:19
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Спор из-за повышения тарифов на холодную воду продолжится в Самаре
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оспорит решение московского арбитража – столичный суд признал незаконным повышения тарифов на холодную воду и водоотведение в Самаре. Оспорить это представители ведомства намерены в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде в Самаре, жалобу направят до 29 января, сообщили …
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16 января 2017, 05:10