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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 18 июля 2017г 
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Стало известно, чьи приказы могут ограничить движение большегрузов в Самаре

Стало известно, чьи приказы могут ограничить движение большегрузов в Самаре

Как уже рассказывала «ТЕРРА», в Самарской области действует законопроект, по которому движение грузовиков общей массой свыше 8 тонн запрещено по Самаре с 6 утра до 22.00. Впрочем в реальности запретительная мера не исполняется. Ее отложили до августа из-за многочисленных возмущений 

19 июля 2017, 07:47
В блогах: на крышах самарских домов решили выращивать ягоды и фрукты

В блогах: на крышах самарских домов решили выращивать ягоды и фрукты

Оригинальную фейковую новость, вызвавшую сотни лайков и перепостов, опубликовали в паблике "ВК" - «Таинственная Самара». Оказывается, в нашем городе стартовал проект по озеленению крыш. «Уже началось укрепление висячих садов. Экспериментальные сады на улице Самарской вызывают радость у самарчан и 
19 июля 2017, 09:06
Православные самарцы отправились в Крестный ход через Новокуйбышевск

Православные самарцы отправились в Крестный ход через Новокуйбышевск

В среду, 19 июля, самарские православные верующие отправились в крестный ход, приуроченный к 185-летию храма в честь Казанской иконы Божией Матери, построенного в селе Каменный Брод. В 7 утра на Хлебной площади прошел молебен, после чего паломники пошли в двухдневный 

19 июля 2017, 10:56
Самара подходит самарцам по потребностям на 41%

Самара подходит самарцам по потребностям на 41%

Самара заняла лишь 14-е место среди 15 самых крупных мегаполисов России в рейтинге «Индекс качества городской среды». Исследование провели специалисты московского консалтингового бюро «Стрелка». Городская среда Самары соответствует потребностям ее жителей на 41%. Общее ее состояние - плохое. Хуже только 
19 июля 2017, 08:05
Спасут от себя: в Самаре изменился телефон экстренной психологической помощи

Спасут от себя: в Самаре изменился телефон экстренной психологической помощи

Все, оказавшиеся в трудной ситуации, могут получить психологическую помощь по новому телефону экстренной психологической помощи Самарского университета: 8 (846) 337-99-93.

Уже 6 лет помощь жителям губернии оказывает психологический факультет Национального исследовательского университета имени академика Королева. Работают в проекте студенты факультета психологии, 

18 июля 2017, 10:28
Крестный ход в Каменный Брод

Крестный ход в Каменный Брод

19 июля в Самаре стартует Крестный ход, приуроченный к 185-летию храма в честь Казанской иконы Божией Матери.
18 июля 2017, 01:57
В Самаре временно перекроют 12 улиц

В Самаре временно перекроют 12 улиц

В понедельник, 17 июля, в Самаре временно будет ограничено движение транспорта на участках 12 улиц. По ним пройдет Крестный ход, посвященный памяти последнего русского царя Николая II и его семьи. Начало запланировано на 10:20. Ожидается около трехсот участников, сообщили в 

17 июля 2017, 08:24
Завтра, 17 июля, в Самаре перекроют дороги из-за Крестного хода

Завтра, 17 июля, в Самаре перекроют дороги из-за Крестного хода

Завтра, 17 июля, в связи с проведением Крестного хода, посвященного памяти последнего русского царя Николая II и его семьи, будет временно ограничено движение транспорта:

·         по улице Ерошевского - от Мичурина до Маломосковской;
·         по улице Маломосковская - от 
16 июля 2017, 08:00
В ульяновской больнице остаются 4 самарских паломника

В ульяновской больнице остаются 4 самарских паломника

Сейчас в больнице Чердаклинского района в хирургическом отделении остались только четверо пострадавших в ДТП под Ульяновском. Их состояние медики характеризуют как стабильное. Подробную информацию родственники могут получить по телефону: 8 (84231) 2-14-61.

Напомним, в минувшее воскресенье, 27 октября, самарские паломники попали 

28 октября 2013, 12:04
В Ульяновской области разбился автобус с самарскими паломниками

В Ульяновской области разбился автобус с самарскими паломниками

В Ульяновской области попал в ДТП автобус, на котором 25 паломников возвращались в Самару из Татарстана, сообщат портал «Волга-Ньюс» со ссылкой на источник в МЧС. По данным УМВД России по Ульяновской области, автоавария произошла 27 октября на 50-м километре 
28 октября 2013, 09:59
Дело о ДТП с автобусом паломников направлено в суд

Дело о ДТП с автобусом паломников направлено в суд

В Самаре направлено в суд уголовное дело в отношении водителя грузовика, по вине которого произошло столкновение с автобусом, перевозившим 45 паломников из Республики Татарстан.
 
Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Василия Гилева. Он обвиняется 

15 августа 2013, 11:32
Спецкомиссия определит суммы выплат для пострадавших в ДТП паломников

Спецкомиссия определит суммы выплат для пострадавших в ДТП паломников

Поддержат рублем. Семье погибших и пострадавшим в автокатастрофе, которая произошла в Елховском районе Самарской области, выплатят денежные компенсации. Напомним, ДТП произошло утром в понедельник, 21 января, на трассе Самара-Ульяновск. В автобус с паломниками, ехавшими из святых мест, врезался груженный арматурой 

23 января 2013, 11:10
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