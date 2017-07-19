В среду самарские православные верующие отправились в крестный ход, приуроченный ко дню празднования явления Казанской иконы Божией Матери. В 7 утра на Хлебной площади прошел молебен, после чего паломники пошли в двухдневный поход в село Каменный Брод Красноармейского района.
21 июля православные отметят праздник особо чтимой Казанской иконы Божьей Матери. Согласно преданию, накануне этого дня в 1579 году Пресвятая Богородица трижды явилась во сне казанской девочке Матрене и указала место, где под развалинами лежит икона с ее изображением. И образ там, действительно, нашли. Считается, что он обладает особой силой. Именно эта икона помогала русским в борьбе с иноземными захватчиками. Кутузов молился перед ней накануне Бородинского сражения. С аналогичного молебна началась Сталинградская битва.
А в 1612 году Чудотворный образ помог ополчению Минина и Пожарского изгнать их Москвы польских интервентов. Спустя треть века поклонение Казанской иконе Божией Матери приобрело общероссийский масштаб и почти всегда сопровождается крестным ходом. Самарские паломники, всего их более 100 человек, пройдут путь в 43 километра - от Хлебной площади до храма в селе Каменный брод Красноармейского района.
По благословению митрополита Сергия и епископа Сафрония верующие будут идти два дня. Под Новокуйбышевском , в селе Воскресенка, они переночуют, там же для них организуют полевую кухню. 20 июля паломники должны прибыть в Каменный Брод. А 21-го там будет отмечаться престольный праздник - в честь Казанской Иконы Божьей Матери. Назад в Самару паломники вернутся на автобусах.
|
Стало известно, чьи приказы могут ограничить движение большегрузов в Самаре
|
19 июля 2017, 07:47
|
В блогах: на крышах самарских домов решили выращивать ягоды и фрукты
Оригинальную фейковую новость, вызвавшую сотни лайков и перепостов, опубликовали в паблике "ВК" - «Таинственная Самара». Оказывается, в нашем городе стартовал проект по озеленению крыш. «Уже началось укрепление висячих садов. Экспериментальные сады на улице Самарской вызывают радость у самарчан и …
|
19 июля 2017, 09:06
|
Православные самарцы отправились в Крестный ход через Новокуйбышевск
|
19 июля 2017, 10:56
|
Самара подходит самарцам по потребностям на 41%
Самара заняла лишь 14-е место среди 15 самых крупных мегаполисов России в рейтинге «Индекс качества городской среды». Исследование провели специалисты московского консалтингового бюро «Стрелка». Городская среда Самары соответствует потребностям ее жителей на 41%. Общее ее состояние - плохое. Хуже только …
|
19 июля 2017, 08:05
|
Спасут от себя: в Самаре изменился телефон экстренной психологической помощи
Все, оказавшиеся в трудной ситуации, могут получить психологическую помощь по новому телефону экстренной психологической помощи Самарского университета: 8 (846) 337-99-93.
Уже 6 лет помощь жителям губернии оказывает психологический факультет Национального исследовательского университета имени академика Королева. Работают в проекте студенты факультета психологии, …
|
18 июля 2017, 10:28
|
Крестный ход в Каменный Брод
|
18 июля 2017, 01:57
|
В Самаре временно перекроют 12 улиц
|
17 июля 2017, 08:24
|
Завтра, 17 июля, в Самаре перекроют дороги из-за Крестного хода
|
16 июля 2017, 08:00
|
В ульяновской больнице остаются 4 самарских паломника
Сейчас в больнице Чердаклинского района в хирургическом отделении остались только четверо пострадавших в ДТП под Ульяновском. Их состояние медики характеризуют как стабильное. Подробную информацию родственники могут получить по телефону: 8 (84231) 2-14-61.
Напомним, в минувшее воскресенье, 27 октября, самарские паломники попали …
|
28 октября 2013, 12:04
|
В Ульяновской области разбился автобус с самарскими паломниками
В Ульяновской области попал в ДТП автобус, на котором 25 паломников возвращались в Самару из Татарстана, сообщат портал «Волга-Ньюс» со ссылкой на источник в МЧС. По данным УМВД России по Ульяновской области, автоавария произошла 27 октября на 50-м километре …
|
28 октября 2013, 09:59
|
Дело о ДТП с автобусом паломников направлено в суд
В Самаре направлено в суд уголовное дело в отношении водителя грузовика, по вине которого произошло столкновение с автобусом, перевозившим 45 паломников из Республики Татарстан.
|
15 августа 2013, 11:32
|
Спецкомиссия определит суммы выплат для пострадавших в ДТП паломников
Поддержат рублем. Семье погибших и пострадавшим в автокатастрофе, которая произошла в Елховском районе Самарской области, выплатят денежные компенсации. Напомним, ДТП произошло утром в понедельник, 21 января, на трассе Самара-Ульяновск. В автобус с паломниками, ехавшими из святых мест, врезался груженный арматурой …
|
23 января 2013, 11:10