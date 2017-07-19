Стало известно, чьи приказы могут ограничить движение большегрузов в Самаре Как уже рассказывала «ТЕРРА», в Самарской области действует законопроект, по которому движение грузовиков общей массой свыше 8 тонн запрещено по Самаре с 6 утра до 22.00. Впрочем в реальности запретительная мера не исполняется. Ее отложили до августа из-за многочисленных возмущений …