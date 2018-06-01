В Самаре в субботу, 2 июня, в связи с проведением Крестного хода в день памяти святителя Алексия перекроют дороги в центре города. Перекроют три улицы: с 10:00 по улице Некрасовской от Ленинской до Куйбышева, с 11часов по улице Куйбышева от Некрасовской до Венцека, с 11:30 по Венцека от Куйбышева до улицы Максима Горького. По данным мэрии, движение будут останавливать на непродолжительное время, чтобы пропустить колонну верующих, а потом проезд снова будет разрешен.
«Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования», - сообщили в мэрии Самары.
|
В выходные перекроют движение транспорта у набережной в Самаре
|
1 июня 2018, 12:42
|
Преподаватель медуниверситета получил от студентки взятку в 15 тысяч рублей
В Самаре возбуждено очередное уголовное дело по факту коррупции. Его фигурантом стал ассистент кафедры медуниверситета. По версии следствия, 7 мая он получил 15 тысяч рублей за проставление зачета без его фактической сдачи.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на …
|
1 июня 2018, 09:34
|
Снова перенесли открытие четвертой очереди набережной в Самаре
|
31 мая 2018, 10:25
|
К 10 июня закончится ремонт дороги до вертолетной площадки в Самаре
|
30 мая 2018, 11:01
|
К матчу на «Самара Арене» 6 мая изменится движение транспорта
|
4 мая 2018, 05:27
|
Появились схемы движения к стадиону «Самара Арена» 6 мая
|
3 мая 2018, 04:28
|
Появился список дорог для перекрытия на майские праздники в Самаре
|
23 апреля 2018, 02:32
|
Самарские православные верующие отправились в крестный ход
|
19 июля 2017, 09:32
|
Православные самарцы отправились в Крестный ход через Новокуйбышевск
|
19 июля 2017, 10:56
|
Крестный ход в Каменный Брод
|
18 июля 2017, 01:57
|
В Самаре временно перекроют 12 улиц
|
17 июля 2017, 08:24