В Самаре будут судить виновных в коммунальной аварии в поселке Мехзавод В Самаре направили в суд уголовное дело в отношении начальника участка компании «Самаратрансстрой». Его обвиняют в самоуправстве, в результате которого причинен ущерб от коммунальной аварии в поселке Мехзавод.



Прокурорская проверка выяснила, что инженерные коммуникации были повреждены ковшом экскаватора при …