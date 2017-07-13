Новый скандал назревает в процессе подготовки Самары к проведению поединков ЧМ-2018. «Самарские коммунальные системы» вынуждены без проекта строить водоводы, предназначенные для объектов мундиаля. Как следствие, возникают различные накладки, увеличивающие сроки проведения работ и их стоимость. При этом, СКС прокладывает новые сети, используя средства инвестиционной программы, сформированной из денег, собранных с населения за счет постоянно растущих тарифов. Почему это произошло? Подробности – в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45.
|
Дело на 30 миллионов: к спору между СКС и РЖД решили привлечь третье лицо
«Самарские коммунальные системы» продолжают масштабный судебный спор с крупнейшим российским перевозчиком - «Российскими железными дорогами». Как следует из материалов областного арбитражного суда, ресурсоснабжающая организация требует взыскать с РЖД более 23 миллионов рублей. Это задолженность по оплате за сброс сточных вод …
|
12 июля 2017, 09:16
|
Миллионы от коллектора: мэрия Самары судится с проектировщиком канализации для ЧМ-2018
Пока ничем закончилось судебное разбирательство между мэрией Самары и региональным ГУПом «ТеррНИИгражданпроект». С последнего городские чиновники требовали взыскать 23 миллиона 151 тысячу рублей неустойки. Они посчитали, что институт нарушил срок выполнения муниципального контракта по проектированию и строительству коллектора дождевой канализации …
|
10 июля 2017, 10:19
|
Держитесь подальше: «Самара Арена» получит защиту
Сотрудник пресс-службы областного правительства Анна Ситник на своей странице в «Фейсбуке» рекомендовала горожанам не прогуливаться в радиусе от 1 до 3 километров от стадиона «Самара Арена». На объекте начались работы по окраске металлоконструкций для защиты их от коррозии. Они …
|
7 июля 2017, 07:05
|
Самарских сантехников научат оживлять людей
|
6 июля 2017, 11:47
|
Больница-миллионер: к ЧМ-2018 в самарской «Пироговке» многое изменится
В Самаре продолжается подготовка к Чемпионату мира по футболу - 2018, матчи которого областная столица примет летом 2018 года. Самарская больница имени Пирогова станет уполномоченной больницей ФИФА. Сейчас в медучреждении проводится масштабный ремонт и закупается оборудование. По последней статье больнице …
|
6 июля 2017, 10:38
|
Без холодной воды могут остаться десятки домов в разных районах Самары
|
29 мая 2017, 04:15
|
Денег больше не просят: «СКС» отозвала иск к «СамараТрансСтрою»
Компания «Самарские коммунальные системы» отозвала иск на 786 тысяч рублей к одному из крупнейших дорожно-строительных предприятий региона - ООО «СамараТрансСтрой». Эта фирма занимается реконструкцией Московского шоссе. Напомним, ресурсоснабжающая организация хотела взыскать ущерб, причиненный строительной компанией в феврале этого года. Тогда …
|
29 мая 2017, 03:46
|
В Самаре будут судить виновных в коммунальной аварии в поселке Мехзавод
В Самаре направили в суд уголовное дело в отношении начальника участка компании «Самаратрансстрой». Его обвиняют в самоуправстве, в результате которого причинен ущерб от коммунальной аварии в поселке Мехзавод.
Прокурорская проверка выяснила, что инженерные коммуникации были повреждены ковшом экскаватора при …
|
24 мая 2017, 07:16
|
В Самаре без холодной воды останутся десятки домов
|
17 апреля 2017, 10:21
|
Академия Наяновой подает новый иск к компании "Самарские коммунальные системы"
Компания "Самарские коммунальные системы" оплатила ущерб, нанесенный учебному оборудованию академии Наяновой более двух лет назад, сообщила нашим корреспондентам ректор ВУЗа. Напомним, из-за порыва почти метровой трубы зимой 14 года оказались затоплены подвал и первый этаж учебного заведения. Воду откачивали сутки. Пострадали …
|
27 января 2017, 05:32
|
Десятки домов останутся без холодной воды в Самаре
Несколько десятков зданий в Самаре временно останутся без холодного водоснабжения на этой неделе. Отключение необходимо для проведения плановых работ на системах водоснабжения. Время и адреса, где не будет холодной воды, сообщили в диспетчерской компании «Самарские коммунальные системы».
Понедельник, 16 января.
В ночное …
|
16 января 2017, 10:52
|
В центре Самары и на проспекте Карла Маркса отключат холодную воду
С 13 по 15 декабря в Самаре запланированы работы на системах водоснабжения, в некоторых домах отключат холодную воду. Предварительная информация опубликована на сайте компании «Самарские коммунальные системы».
13 декабря до 13 часов 15 минут запланировано отключение холодного водоснабжения …
|
13 декабря 2016, 09:49