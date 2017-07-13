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Бункер S

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Материалы по теме:

Дело на 30 миллионов: к спору между СКС и РЖД решили привлечь третье лицо

Дело на 30 миллионов: к спору между СКС и РЖД решили привлечь третье лицо

«Самарские коммунальные системы» продолжают масштабный судебный спор с крупнейшим российским перевозчиком - «Российскими железными дорогами». Как следует из материалов областного арбитражного суда, ресурсоснабжающая организация требует взыскать с РЖД более 23 миллионов рублей. Это задолженность по оплате за сброс сточных вод 

12 июля 2017, 09:16
Миллионы от коллектора: мэрия Самары судится с проектировщиком канализации для ЧМ-2018

Миллионы от коллектора: мэрия Самары судится с проектировщиком канализации для ЧМ-2018

Пока ничем закончилось судебное разбирательство между мэрией Самары и региональным ГУПом «ТеррНИИгражданпроект». С последнего городские чиновники требовали взыскать 23 миллиона 151 тысячу рублей неустойки. Они посчитали, что институт нарушил срок выполнения муниципального контракта по проектированию и строительству коллектора дождевой канализации 

10 июля 2017, 10:19
Держитесь подальше: «Самара Арена» получит защиту

Держитесь подальше: «Самара Арена» получит защиту

Сотрудник пресс-службы областного правительства Анна Ситник на своей странице в «Фейсбуке» рекомендовала горожанам не прогуливаться в радиусе от 1 до 3 километров от стадиона «Самара Арена». На объекте начались работы по окраске металлоконструкций для защиты их от коррозии. Они 
7 июля 2017, 07:05
Самарских сантехников научат оживлять людей

Самарских сантехников научат оживлять людей

Самарские врачи готовятся к ЧМ-2018, матчи которого областная столица примет летом 2018 года. В случае любых непредвиденных ситуаций медики должны быть начеку. Поэтому они ежедневно участвуют в профессиональных тренировках.

Алексей Башаев, заведующий отделением реанимации СГКБ №1 им. Пирогова:
6 июля 2017, 11:47
Больница-миллионер: к ЧМ-2018 в самарской «Пироговке» многое изменится

Больница-миллионер: к ЧМ-2018 в самарской «Пироговке» многое изменится

В Самаре продолжается подготовка к Чемпионату мира по футболу - 2018, матчи которого областная столица примет летом 2018 года. Самарская больница имени Пирогова станет уполномоченной больницей ФИФА. Сейчас в медучреждении проводится масштабный ремонт и закупается оборудование. По последней статье больнице 

6 июля 2017, 10:38
Без холодной воды могут остаться десятки домов в разных районах Самары

Без холодной воды могут остаться десятки домов в разных районах Самары

На этой неделе потребители в разных районах Самары могут быть отключены от холодного водоснабжения. Рапорт о проведении плановых работ на системах водоснабжения опубликовала компания «Самарские коммунальные системы». В списке десятки адресов. Воду планируют отключать поочередно 30, 31 мая и 1 
29 мая 2017, 04:15
Денег больше не просят: «СКС» отозвала иск к «СамараТрансСтрою»

Денег больше не просят: «СКС» отозвала иск к «СамараТрансСтрою»

Компания «Самарские коммунальные системы» отозвала иск на 786 тысяч рублей к одному из крупнейших дорожно-строительных предприятий региона - ООО «СамараТрансСтрой». Эта фирма занимается реконструкцией Московского шоссе. Напомним, ресурсоснабжающая организация хотела взыскать ущерб, причиненный строительной компанией в феврале этого года. Тогда 
29 мая 2017, 03:46
В Самаре будут судить виновных в коммунальной аварии в поселке Мехзавод

В Самаре будут судить виновных в коммунальной аварии в поселке Мехзавод

В Самаре направили в суд уголовное дело в отношении начальника участка компании «Самаратрансстрой». Его обвиняют в самоуправстве, в результате которого причинен ущерб от коммунальной аварии в поселке Мехзавод.

Прокурорская проверка выяснила, что инженерные коммуникации были повреждены ковшом экскаватора при 
24 мая 2017, 07:16
В Самаре без холодной воды останутся десятки домов

В Самаре без холодной воды останутся десятки домов

Появились адреса домов, где на этой неделе запланировано отключение холодного водоснабжения. Это связано с плановыми работами на сетях водоснабжения. В списке – частный сектор в Зубчаниновке, а также дома в Октябрьском районе и в центре города. Информация носит предварительный характер, 
17 апреля 2017, 10:21
Академия Наяновой подает новый иск к компании

Академия Наяновой подает новый иск к компании "Самарские коммунальные системы"

Компания "Самарские коммунальные системы" оплатила ущерб, нанесенный учебному оборудованию академии Наяновой более двух лет назад, сообщила нашим корреспондентам ректор ВУЗа. Напомним, из-за порыва почти метровой трубы зимой 14 года оказались затоплены подвал и первый этаж учебного заведения. Воду откачивали сутки. Пострадали 

27 января 2017, 05:32
Десятки домов останутся без холодной воды в Самаре

Десятки домов останутся без холодной воды в Самаре

Несколько десятков зданий в Самаре временно останутся без холодного водоснабжения на этой неделе. Отключение необходимо для проведения плановых работ на системах водоснабжения. Время и адреса, где не будет холодной воды, сообщили в диспетчерской компании «Самарские коммунальные системы».

Понедельник, 16 января.

В ночное 

16 января 2017, 10:52
В центре Самары и на проспекте Карла Маркса отключат холодную воду

В центре Самары и на проспекте Карла Маркса отключат холодную воду

С 13 по 15 декабря в Самаре запланированы работы на системах водоснабжения, в некоторых домах отключат холодную воду. Предварительная информация опубликована на сайте компании «Самарские коммунальные системы».

13 декабря до 13 часов 15 минут запланировано отключение холодного водоснабжения 
13 декабря 2016, 09:49
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