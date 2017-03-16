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В Самаре проезд по Молодогвардейской сузят до 10 марта
В связи с ремонтом поврежденной водопроводной линии, в Самаре частично перекроют дорогу по улице Молодогвардейской в районе перекрестка с Полевой. Участок поврежденной трубы находится на глубине 7,5 метра. Для его замены ремонтникам пришлось раскопать котлован четыре на пять метров.
«Осталось заменить …
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6 марта 2017, 11:53
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В Самаре жители дома на Некрасовской три года живут без отопления
О вопиющем случае рассказала блогер Жанна Скокова. В Самаре жители дома на Некрасовской три года живут без отопления. Речь о строении по адресу Некрасовская, 25 – бывшем доме работников фабрики «Красная звезда». В советское время в нём находилось общежитие …
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28 февраля 2017, 10:59
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В блогах: ледяная глыба повредила газовую трубу в Самаре
Блогер inst_ru рассказал, что в воскресенье утром огромная ледяная глыба рухнула с крыши двухэтажного дома в Измайловском переулке и перебила магистральную воздушную трубу газопровода. Удар был такой силы, что многодюймовую трубу не только согнуло под прямым углом, но и …
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28 февраля 2017, 08:50
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Под Саратовом шесть человек погибли в ДТП
В Петровском районе Саратовской области дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей унесло жизни шести человек. Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на региональное УМВД РФ.
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20 февраля 2017, 09:37
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В Самаре у трамвая слетело колесо, и очевидцы сняли это
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20 февраля 2017, 04:40
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В Самаре начали менять участок теплосети на улице Панова
В Самаре специалисты «Предприятия тепловых сетей» приступили к плановой замене участка теплосети диаметром 700 мм на пересечении улиц Панова и Гая. По данным сайта samru.ru, 180 многоэтажек переведены на пониженное теплоснабжение.
По информации «ПТС», завершить основные ремонтные работы …
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14 февраля 2017, 01:37
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В Нефтегорске из-за аварии отключили отопление и горячую воду
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13 февраля 2017, 11:40
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Более 4000 самарцев остались без отопления из-за аварии в Самаре
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15 декабря 2016, 12:00