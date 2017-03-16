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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре проезд по Молодогвардейской сузят до 10 марта

В Самаре проезд по Молодогвардейской сузят до 10 марта

В связи с ремонтом поврежденной водопроводной линии, в Самаре частично перекроют дорогу по улице Молодогвардейской в районе перекрестка с Полевой. Участок поврежденной трубы находится на глубине 7,5 метра. Для его замены ремонтникам пришлось раскопать котлован четыре на пять метров.

«Осталось заменить 

6 марта 2017, 11:53
В Самаре жители дома на Некрасовской три года живут без отопления

В Самаре жители дома на Некрасовской три года живут без отопления

О вопиющем случае рассказала блогер Жанна Скокова. В Самаре жители дома на Некрасовской три года живут без отопления. Речь о строении по адресу Некрасовская, 25 – бывшем доме работников фабрики «Красная звезда». В советское время в нём находилось общежитие 
28 февраля 2017, 10:59
В блогах: ледяная глыба повредила газовую трубу в Самаре

В блогах: ледяная глыба повредила газовую трубу в Самаре

Блогер inst_ru рассказал, что в воскресенье утром огромная ледяная глыба рухнула с крыши двухэтажного дома в Измайловском переулке и перебила магистральную воздушную трубу газопровода. Удар был такой силы, что многодюймовую трубу не только согнуло под прямым углом, но и 
28 февраля 2017, 08:50
Под Саратовом шесть человек погибли в ДТП

Под Саратовом шесть человек погибли в ДТП

В Петровском районе Саратовской области дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей унесло жизни шести человек. Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на региональное УМВД РФ.
Трагедия случилась примерно в пять часов утра на трассе Нижний Новгород-Саратов близ населенного пункта 

20 февраля 2017, 09:37
В Самаре у трамвая слетело колесо, и очевидцы сняли это

В Самаре у трамвая слетело колесо, и очевидцы сняли это

В ночь на 20 февраля в одном из самарских пабликов в социальной сети появилось фото трамвая с повреждениями. Пользователь, опубликовавший снимок, сообщил, что на улице Советской в районе пересечения с проспектом Юных Пионеров у трамвая отлетело колесо. Судя по снимку, 
20 февраля 2017, 04:40
В Самаре начали менять участок теплосети на улице Панова

В Самаре начали менять участок теплосети на улице Панова

В Самаре специалисты «Предприятия тепловых сетей» приступили к плановой замене участка теплосети диаметром 700 мм на пересечении улиц Панова и Гая. По данным сайта samru.ru, 180 многоэтажек переведены на пониженное теплоснабжение.

По информации «ПТС», завершить основные ремонтные работы 
14 февраля 2017, 01:37
В Нефтегорске из-за аварии отключили отопление и горячую воду

В Нефтегорске из-за аварии отключили отопление и горячую воду

В воскресенье, 12 февраля, в Нефтегорске в результате коммунальной аварии в жилых домах отключили отопление и горячую воду. Информация об этом появилась в социальной сети. Пользователи написали, что сотрудники коммунальных служб провели слив воды из отопительной системы, чтобы она не 
13 февраля 2017, 11:40
Более 4000 самарцев остались без отопления из-за аварии в Самаре

Более 4000 самарцев остались без отопления из-за аварии в Самаре

32 дома Советского района Самары, в которых живет более 4 тысяч человек, сегодня утром остались без отопления. На пересечении улиц Карбышева и Сорокина произошёл порыв теплотрассы диаметром 600 миллиметров. 
15 декабря 2016, 12:00
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