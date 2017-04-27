В соответствии с постановлением главы Самары с 28 апреля прекращается подача отопления потребителям города.
При этом горячее водоснабжение для горожан будет осуществляться в обычном режиме на протяжении всех майских праздников. Для удобства жителей традиционные весенние гидравлические испытания теплосетей начнутся согласно графику с 10 мая 2017 года.
В частности, с 10 по 13 мая повышенным давлением теплоносителя будут проверяться тепловые сети Самарской ТЭЦ, Верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной. В свою очередь тепловые сети Самарской ГРЭС, Привокзальной отопительной котельной и Нижней зоны БТЭЦ пройдут проверку в период с 15 по 18 мая.
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