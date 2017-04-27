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Материалы по теме:

Самарцев могут досрочно оставить без тепла

Самарцев могут досрочно оставить без тепла

Теплоэнергетики готовы досрочно прекратить подачу тепла по заявкам потребителей. От самарских клиентов уже поступило 130 запросов. В Тольятти просят отключить отопление по 150 адресам. Это позволит сэкономить на платежах за ЖКХ, отмечают в тепловых компаниях.

Чтобы в доме отключили отопление, жильцам 

26 апреля 2017, 03:07
Часть Безымянки осталась без отопления из-за аварии на теплотрассе

Часть Безымянки осталась без отопления из-за аварии на теплотрассе

В четверг, 13 апреля, в Самаре отключили отопление на Безымянке. Причина – авария на теплотрассе на перекрестке улиц Ново-Вокзальной и Физкультурной. Повреждена труба диаметром 700 миллиметров. От теплоснабжения отключены близлежащие дома, , сообщает samru.ru.

Как уже сообщала «ТЕРРА», из-под 
13 апреля 2017, 01:53
110 домов в Самаре остались без отопления

110 домов в Самаре остались без отопления

В четверг, 16 марта, в Самаре зафиксировали аварию на теплотрассе диаметром 200 миллиметров. Инцидент произошел на перекрестке улиц Некрасовской и Молодогвардейской. На месте происшествия начались земляные работы. Нарушено отопление 110 жилых домов, сообщает samru.ru со ссылкой на источник. По 
16 марта 2017, 01:09
В Самаре жители дома на Некрасовской три года живут без отопления

В Самаре жители дома на Некрасовской три года живут без отопления

О вопиющем случае рассказала блогер Жанна Скокова. В Самаре жители дома на Некрасовской три года живут без отопления. Речь о строении по адресу Некрасовская, 25 – бывшем доме работников фабрики «Красная звезда». В советское время в нём находилось общежитие 
28 февраля 2017, 10:59
ПТС перенесла гидравлические испытания в Самаре

ПТС перенесла гидравлические испытания в Самаре

Самарское ОАО «Предприятие тепловых сетей» сообщает горожанам о переносе гидравлических испытаний сетей Центральной отопительной котельной.
Испытания теплосетей в границах ул. Сов. Армии – Промышленности – Аэродромной – Авроры – Мориса Тореза – Революционной - Московское шоссе пройдут с 27 по 

26 апреля 2016, 12:26
25 апреля в географическом центре Самары начнутся гидравлические испытания

25 апреля в географическом центре Самары начнутся гидравлические испытания

Об этом сообщает ОАО «Предприятие тепловых сетей». В связи с этим временно приостановят подачу горячего водоснабжения от Центральной отопительной котельной и Безымянской ТЭЦ в границах улиц Советской Армии - Промышленности - Аэродромной - Авроры – Мориса Тореза - Революционной и 

22 апреля 2016, 01:07
В Самаре прорвало 12 труб с горячей водой

В Самаре прорвало 12 труб с горячей водой

Завтра, 21 мая, в Самаре завершаются гидравлические испытания теплосетей. По данным на половину шестого вечера вторника, 19 мая, на территории города выявлено двенадцать изношенных участков труб. Их будут ремонтировать в первую очередь.

В частности, на Волжском проспекте лопнула труба 
20 мая 2015, 11:49
Ресурсоснабжающие организации Самары уличили в недобросовестности

Ресурсоснабжающие организации Самары уличили в недобросовестности

Компании не всегда верно отчитываются о ходе гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом говорили сегодня, 20 мая, на еженедельной общегородской планерке в городском департаменте ЖКХ. Особо остро проблема стоит в Самарском и Октябрьском районах областного центра.

Анатолий Ардашев, начальник отдела оперативной 

20 мая 2014, 02:15
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