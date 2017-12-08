Самарская область заняла 37-е место в России по уровню зарплат. Об этом говорится в исследовании, подготовленном «РИА Рейтинг» на основании данных Росстата. При ранжировании учитывались не только средние значения, но и разброс: сколько жителей зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц и сколько - менее 10 тысяч. Как оказалось, в Самарской области последних 13 процентов от всех работников региона, доля же первых едва достигает 1,8 процента. Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В среднем там получают по 58 тысяч рублей. При этом практически четверть населения имеет доход от 100 тысяч в месяц. Самые низкие доходы в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Адыгее. Меньше 10 тысяч там платят 35, 28 и 25 процентам работников соответственно.
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В Самаре власти озвучили средние зарплаты бюджетников в 2017 году
В четверг, 7 декабря, в Самаре на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений власти озвучили средние зарплаты самарских бюджетников в 2017 году. Заседание провел врио первого вице-губернатора Самарской области – председатель регправительства и координатор трехсторонней комиссии Александр Нефедов.
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8 декабря 2017, 12:46
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Дмитрий Азаров поднялся в рейтинге глав регионов
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7 декабря 2017, 08:06
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Самарская область заняла пятое место в РФ по числу полученных взяток
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8 декабря 2017, 07:19
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Восстановлено движение по федеральным трассам Самарской области
Движение на федеральных дорогах Самарской области, ранее ограниченное из-за снегопадов, полностью восстановлено. Были предприняты все необходимые меры по устранению следствий снежной стихии, сообщает правительство Самарской области. На большинстве дорог ограничение сняли с полуночи.
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7 декабря 2017, 12:39
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Названы российские регионы с самыми высокими и низкими зарплатами
Целью недавнего аналитического исследования было установить величину и распределение зарплат в регионах Российской Федерации. По информации экспертов РИА "Рейтинг", на первых строках этого рейтинга расположились Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ, а также российская столица.
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7 декабря 2017, 10:21
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«Автостат» назвал самые популярные автомобили класса люкс в РФ
Эксперты "Автостата" представили перечень наиболее популярных элитных автомобилей в Российской Федерации. При составлении рейтинга учитывалось число реализованных транспортных средств этого сегмента на отечественном рынке за десять месяцев текущего года.
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6 декабря 2017, 10:01
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В Самарской области украли электроэнергии на 180 000 рублей
Жители Самарской области украли электроэнергии на 180 000 рублей - более 215 000 кВт*ч. Таковы данные за октябрь. По всем фактам составлены акты.
«Больше всего случаев безучетного потребления выявлено в Сергиевском, Кинель-Черкасском и Ставропольском районах Самарской области. В основном это бытовые потребители, пытающиеся …
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29 ноября 2017, 10:32
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Составлен ТОП-10 самых узнаваемых в России брендов автомобильных шин
Эксперты «Автостата» в последнем осеннем месяце сделали онлайн-опрос с привлечением более трех тысяч отечественных автолюбителей. В итоге появился перечень наиболее популярных в стране брендов автошин.
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28 ноября 2017, 04:15
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Регионы должны научиться зарабатывать самостоятельно
Регионы должны научиться зарабатывать самостоятельно. Такая задача поставлена перед новыми губернаторами. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По словам чиновника, целый ряд субъектов привыкли получать манну небесную из федерального центра, при этом сами никаких усилий для создания налоговой базы …
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27 ноября 2017, 07:02
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Средняя зарплата в Самаре стала выше
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18 октября 2017, 11:29
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В Тольятти взыскали 870 000 рублей для рабочих
Последние 36 производств по взысканию задолженности на сумму почти 870 тысяч рублей с одной из дочек "АвтоВАЗагрегата" завершили приставы Комсомольского района Тольятти.
Напомним, тольяттинское предприятие «АвтоВАЗагрегат», которое ранее являлось одним из крупнейших поставщиков сидений на АвтоВАЗ, сейчас находится в последней стадии …
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26 сентября 2017, 02:53