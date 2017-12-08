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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 декабря 2017г 
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В Самаре власти озвучили средние зарплаты бюджетников в 2017 году

В Самаре власти озвучили средние зарплаты бюджетников в 2017 году

В четверг, 7 декабря, в Самаре на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений власти озвучили  средние зарплаты самарских бюджетников в 2017 году. Заседание провел врио первого вице-губернатора Самарской области – председатель регправительства и координатор трехсторонней комиссии Александр Нефедов.

«Реализация 

8 декабря 2017, 12:46
Дмитрий Азаров поднялся в рейтинге глав регионов

Дмитрий Азаров поднялся в рейтинге глав регионов

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поднялся на 7 позиций в ноябрьском рейтинге глав регионов по упоминаемости в соцмедиа, подготовленном компанией "Медиалогия". Азаров занял 6-ю строчку. Аналитики, в частности, объясняют это тем, что в сети собирали подписи под петицией в 

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Самарская область заняла пятое место в РФ по числу полученных взяток

Самарская область заняла пятое место в РФ по числу полученных взяток

Самарская область заняла пятое место в РФ по числу полученных взяток, за период с января по октябрь текущего года их число выросло почти на 30 процентов, сообщает Генеральная прокуратура. Надзорное ведомство опубликовало очередной сборник статистических данных о преступности на территории 

8 декабря 2017, 07:19
Восстановлено движение по федеральным трассам Самарской области

Восстановлено движение по федеральным трассам Самарской области

Движение на федеральных дорогах Самарской области, ранее ограниченное из-за снегопадов, полностью восстановлено. Были предприняты все необходимые меры по устранению следствий снежной стихии, сообщает правительство Самарской области. На большинстве дорог ограничение сняли с полуночи. 
 
«В 2:00 7 декабря 2017 года 

7 декабря 2017, 12:39
Названы российские регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

Названы российские регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

Целью недавнего аналитического исследования было установить величину и распределение зарплат в регионах Российской Федерации. По информации экспертов РИА "Рейтинг", на первых строках этого рейтинга расположились Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ, а также российская столица.
Согласно статистике, в ЯНАО примерно каждый 

7 декабря 2017, 10:21
«Автостат» назвал самые популярные автомобили класса люкс в РФ

«Автостат» назвал самые популярные автомобили класса люкс в РФ

Эксперты "Автостата" представили перечень наиболее популярных элитных автомобилей в Российской Федерации. При составлении рейтинга учитывалось число реализованных транспортных средств этого сегмента на отечественном рынке за десять месяцев текущего года.
Лидером продаж в данной категории оказались автомобили Mercedes-Benz. В нашей стране 

6 декабря 2017, 10:01
В Самарской области украли электроэнергии на 180 000 рублей

В Самарской области украли электроэнергии на 180 000 рублей

Жители Самарской области украли электроэнергии на 180 000 рублей - более 215 000 кВт*ч. Таковы данные за октябрь. По всем фактам составлены акты.

«Больше всего случаев безучетного потребления выявлено в Сергиевском, Кинель-Черкасском и Ставропольском районах Самарской области. В основном это бытовые потребители, пытающиеся 

29 ноября 2017, 10:32
Составлен ТОП-10 самых узнаваемых в России брендов автомобильных шин

Составлен ТОП-10 самых узнаваемых в России брендов автомобильных шин

Эксперты «Автостата» в последнем осеннем месяце сделали онлайн-опрос с привлечением более трех тысяч отечественных автолюбителей. В итоге появился перечень наиболее популярных в стране брендов автошин.
Задавшись целью выявить самых узнаваемых производителей покрышек, специалисты предложили участникам остановить свой выбор на 3 

28 ноября 2017, 04:15
Регионы должны научиться зарабатывать самостоятельно

Регионы должны научиться зарабатывать самостоятельно

Регионы должны научиться зарабатывать самостоятельно. Такая задача поставлена перед новыми губернаторами. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По словам чиновника, целый ряд субъектов привыкли получать манну небесную из федерального центра, при этом сами никаких усилий для создания налоговой базы 

27 ноября 2017, 07:02
Средняя зарплата в Самаре стала выше

Средняя зарплата в Самаре стала выше

В первую десятку крупнейших городов-миллионников с самым высоким средним уровнем зарплат вошла Самара. Исследование проведено сервисом «Avito Работа» по итогам третьего квартала 2017 года. Средняя зарплата в Самаре выросла на 5 процентов - до 31 тысячи 200 рублей в месяц. 

18 октября 2017, 11:29
В Тольятти взыскали 870 000 рублей для рабочих

В Тольятти взыскали 870 000 рублей для рабочих

Последние 36 производств по взысканию задолженности на сумму почти 870 тысяч рублей с одной из дочек "АвтоВАЗагрегата" завершили приставы Комсомольского района Тольятти.

Напомним, тольяттинское предприятие «АвтоВАЗагрегат», которое ранее являлось одним из крупнейших поставщиков сидений на АвтоВАЗ, сейчас находится в последней стадии 

26 сентября 2017, 02:53
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