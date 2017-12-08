В четверг, 7 декабря, в Самаре на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений власти озвучили средние зарплаты самарских бюджетников в 2017 году. Заседание провел врио первого вице-губернатора Самарской области – председатель регправительства и координатор трехсторонней комиссии Александр Нефедов.
«Реализация «майских указов» Президента находится на особом контроле. Я хочу подчеркнуть, что средняя заработная плата отдельных категорий бюджетников, а это врачи, средний и младший медперсонал, социальные работники, работники сферы культуры и образования, растёт в соответствии с утверждёнными на основе Указов «дорожными картами». В областном бюджете на 2018 год на реализацию задач, связанных с выполнением поручений Президента, предусмотрено около 25 миллиардов рублей», - сообщил Александр Нефёдов.
Были озвучены следующие данные по зарплатам бюджетников:
врачи – 38 тысяч 860 рублей;
средний медперсонал – 22 тысячи 489 рублей;
младший медперсонал – 14 тысяч 791 рублей;
учителя – 27 тысяч 937 рублей;
педагогические работники допобразования – 25 тысяч 537 рублей;
работники культуры – 23 тысячи 442 рублей;
работники госучреждений – 25 тысяч 454 рублей;
работники муниципальных учреждений – 22 тысячи 317 рублей.
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