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Материалы по теме:

Названы российские регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

Названы российские регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

Целью недавнего аналитического исследования было установить величину и распределение зарплат в регионах Российской Федерации. По информации экспертов РИА "Рейтинг", на первых строках этого рейтинга расположились Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ, а также российская столица.
Согласно статистике, в ЯНАО примерно каждый 

7 декабря 2017, 10:21
В Самаре построят транспортную развязку на улице Главной

В Самаре построят транспортную развязку на улице Главной

Правительство Самарской области утвердило проект по строительству транспортной развязки на улице Главной в Самаре. Соответствующее распоряжение за подписью врио вице-губернатора Александра Нефёдова опубликовано на официальном портале правовой информации. Разработкой документации по планировке территории в целях строительства объекта инфраструктуры занималась компания 

7 декабря 2017, 07:49
Средняя зарплата в Самаре стала выше

Средняя зарплата в Самаре стала выше

В первую десятку крупнейших городов-миллионников с самым высоким средним уровнем зарплат вошла Самара. Исследование проведено сервисом «Avito Работа» по итогам третьего квартала 2017 года. Средняя зарплата в Самаре выросла на 5 процентов - до 31 тысячи 200 рублей в месяц. 

18 октября 2017, 11:29
В Тольятти взыскали 870 000 рублей для рабочих

В Тольятти взыскали 870 000 рублей для рабочих

Последние 36 производств по взысканию задолженности на сумму почти 870 тысяч рублей с одной из дочек "АвтоВАЗагрегата" завершили приставы Комсомольского района Тольятти.

Напомним, тольяттинское предприятие «АвтоВАЗагрегат», которое ранее являлось одним из крупнейших поставщиков сидений на АвтоВАЗ, сейчас находится в последней стадии 

26 сентября 2017, 02:53
СМИ: Минздраву не хватает 266 млрд рублей на зарплаты врачам и медперсоналу

СМИ: Минздраву не хватает 266 млрд рублей на зарплаты врачам и медперсоналу

Российскому Минздраву не хватает денег на зарплаты медикам в 2019-2020 годах. Из-за этого в бюджете может образоваться дыра, сообщают «Ведомости».
По сведениям издания, такие данные приводятся в пояснительной записке к проекту бюджета на 2018-2020 годы. Там говорится, что денег в 

7 сентября 2017, 11:12
Александр Нефёдов идет в Губернскую Думу

Александр Нефёдов идет в Губернскую Думу

Как стало известно «ТЕРРЕ» из собственных источников, в последние дни приема заявок на участие в праймериз партии «Единая Россия» желание баллотироваться в Губдуму изъявил вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Александр Нефёдов. Он уже зарегистрирован. А вот лидер региональных единороссов Игорь 
13 апреля 2016, 07:08
Госфинконтроль вновь выявил нарушения, допущенные бюджетниками при выполнении госзакупок

Госфинконтроль вновь выявил нарушения, допущенные бюджетниками при выполнении госзакупок

По итогам проверки их работы в 3-м квартале 2015-го выяснилось, что некоторые школы и лечебные учреждения  завысили стоимость приобретенных ими овощей. Речь идет в том числе о двух школах Алексеевского и Кошкинского районов. Там для кормления учеников килограмм огурцов покупался 
1 декабря 2015, 02:54
В Самарской области с начала года выявили 24 нефтеврезки

В Самарской области с начала года выявили 24 нефтеврезки

Для сравнения: в прошлом году обнаружили 51, в 2013-м - 83.

Однако регион по-прежнему в лидерах по количеству преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса, констатировали участники межведомственного совещания, которое прошло в среду в главке полиции.

«Хорошо законспирированные группы, хорошо 
8 октября 2015, 02:02
300 выпускников СГЭУ получили красные дипломы

300 выпускников СГЭУ получили красные дипломы

В среду, 8 июля, в гостинице "Холидей Инн Самара" 300 красных дипломов были торжественно вручены выпускникам Самарского государственного экономического университета. Всего в этом году документы о высшем образовании получили более двух с половиной тысяч воспитанников вуза.
 
Университет впервые окончили сразу 
9 июля 2015, 03:38
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