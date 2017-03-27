27 марта свой день рождения отмечает первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной думы Владимир Гутенев.
Уважаемый Владимир Владимирович, коллектив телерадиокомпании «ТЕРРА» присоединяется к многочисленным поздравлениям в Ваш адрес. Мы желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, поддержки друзей и единомышленников в достижении поставленных целей и успехов в Вашей многогранной деятельности на благо Российского государства.
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Российским офицерам вернут кортики
Российским офицерам вернут кортики. Госдума одобрила законопроект, наделяющий воинские части правом передавать для хранения и ношения кортики военнослужащим, находящимся на пенсии. Соавтором поправок в федеральный закон «Об оружии» выступил первый зампред думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и …
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16 марта 2017, 11:40
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В Самаре началось заседание Совета самарского реготделения «СоюзМаш России»
В эти минуты в самарском национальном исследовательском университете им. Королева началось заседание Совета самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России». Его ведет председатель реготделения, зампредседателя правления УК «Роснано» Владимир Аветисян. На нем также присутствуют губернатор Самарской области Николай Меркушкин, первый вице-президент …
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3 марта 2017, 02:30
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Владимир Гутенев провел прием граждан в Самаре
Депутаты Госдумы на уходящей неделе работали в регионах, интересы которых они представляют. К первому заму председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первому вице-президенту «Союза машиностроителей России» Владимиру Гутеневу избиратели чаще всего обращаются по вопросам экологии, образования …
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3 марта 2017, 02:24
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В Самаре представили стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года
В четверг, 2 марта, глава региона Николай Меркушкин провел первое заседание Совета по вопросам стратегического развития Самарской области. В его состав входят министры, руководители крупных предприятий и банков, ректоры ведущих университетов губернии, главы крупнейших городов, представители федеральных корпораций и объединений. …
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3 марта 2017, 01:21
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В Самару приедут представители СоюзМаш России и Росатома
2 марта состоится выездное заседание Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам на тему: «Стратегия развития литейных производств в России». В мероприятии примет участие президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», первый Вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы РФ Владимир Гутенев,
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1 марта 2017, 05:47