Владимир Гутенев провел прием граждан в Самаре Депутаты Госдумы на уходящей неделе работали в регионах, интересы которых они представляют. К первому заму председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первому вице-президенту «Союза машиностроителей России» Владимиру Гутеневу избиратели чаще всего обращаются по вопросам экологии, образования …