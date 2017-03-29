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27 марта свой день рождения отмечает Владимир Гутенев
27 марта свой день рождения отмечает первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной думы Владимир Гутенев.
Уважаемый Владимир Владимирович, коллектив телерадиокомпании «ТЕРРА» присоединяется к многочисленным поздравлениям в Ваш адрес. Мы …
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27 марта 2017, 06:30
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Сегодня Николай Меркушкин встретился с представителями Ассоциации инновационных регионов России
Сегодня губернатор Николай Меркушкин встретился с представителями Ассоциации инновационных регионов России
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23 марта 2017, 06:08
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Российским офицерам вернут кортики
Российским офицерам вернут кортики. Госдума одобрила законопроект, наделяющий воинские части правом передавать для хранения и ношения кортики военнослужащим, находящимся на пенсии. Соавтором поправок в федеральный закон «Об оружии» выступил первый зампред думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и …
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16 марта 2017, 11:40
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Электронная форма обучения в вузах России появится в 2018 году
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10 марта 2017, 01:26
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Областные власти судятся за часть имущества Самарского университета
Правительство Самарской области и региональное министерство имущественных отношений хотят получить долю в собственности вновь созданного Самарского национального исследовательского университета имени Королева. Соответствующий иск к Федеральному агентству по управлению государственным имуществом, территориальному управлению Федерального агентства по управлению госимуществом в Самарской области …
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10 марта 2017, 11:32
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В российских вузах онлайн-обучение заменит «живые» лекции и семинары
В российском Министерстве образования и науки собираются осуществить эксперимент, в рамках которого отдельные лекции и семинары в вузах переведут в форму онлайн-обучения. В процессе эксперимента будут преобладать 2 модели получения знаний.
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10 марта 2017, 09:09
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В Самаре началось заседание Совета самарского реготделения «СоюзМаш России»
В эти минуты в самарском национальном исследовательском университете им. Королева началось заседание Совета самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России». Его ведет председатель реготделения, зампредседателя правления УК «Роснано» Владимир Аветисян. На нем также присутствуют губернатор Самарской области Николай Меркушкин, первый вице-президент …
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3 марта 2017, 02:30
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Владимир Гутенев провел прием граждан в Самаре
Депутаты Госдумы на уходящей неделе работали в регионах, интересы которых они представляют. К первому заму председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первому вице-президенту «Союза машиностроителей России» Владимиру Гутеневу избиратели чаще всего обращаются по вопросам экологии, образования …
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3 марта 2017, 02:24