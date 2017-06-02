Православные верующие готовятся встретить один из главных христианских праздников — День Святой Троицы.
В этом году он выпадает на 4 июня - воскресенье. Праздник символизирует триединую сущность Бога и отмечается на 50-й день после Пасхи, то есть после Воскресения Христова. В Ветхом завете говорится, что до этого люди знали Бога-Отца и Бога-Сына, а явление третьей божественной сущности узрели, когда на апостолов во время молитвы с неба сошел Святой Дух. Он наделил учеников Христа знанием многих языков. С тех пор они несли христианское учение разным народам.
В этот день храмы украшаются зеленью. Верующие приходят в церковь с букетами цветов, а свои дома украшают еще и березовыми ветками. Также принято вспоминать ушедших из жизни родных и близких.
По народным приметам, если в Троицу начинается дождь урожай будет хорошим, заморозков можно не бояться.
В народе традиции этого дня чем-то напоминают празднование Ивана Купалы – девушки гадают: плетут венки и пускают их по воде. Если плывет - быть добру, тонет - жди худа, крутится на месте - замужества в этом году девица не дождется.
|
4 июня 2017 - День Святой Троицы
|
1 июня 2017, 01:14
|
В субботу, 27 мая, в Самаре отметят «День прессы»
|
26 мая 2017, 05:19
|
15 мая отмечается международный день семьи
|
15 мая 2017, 05:48
|
20 мая в парках Самары - ретро-автомобили и выступления лошадей
|
15 мая 2017, 10:00
|
2 мая - день памяти Матроны Московской
|
2 мая 2017, 12:03
|
Мощи Николая Чудотворца впервые за 930 лет доставят в Россию
Частицу мощей Николая Чудотворца впервые за 930 лет привезут из папской базилики итальянского города Бари в Российскую Федерацию. Об этом информирует официальный портал Московского Патриархата.
|
28 апреля 2017, 03:01
|
У православных заканчивается строгий пост
|
13 апреля 2017, 11:00