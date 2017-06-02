2 мая - день памяти Матроны Московской Сегодня день памяти одной из самых почитаемых православных святых - блаженной Матроны Московской. В этот день в 1999 году ее канонизировали. История этой женщины, родившейся в конце 19 века, удивительна. Она была не просто слепой, у нее вообще не было …