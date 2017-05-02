На самарской набережной состоялся необычный забег на 5 километров. Организатор акции "Добрый бег" - благотворительный фонд "Русфонд". Около 500 человек вышли на дистанцию, чтобы помочь мальчику, который нуждается в дорогостоящей операции, и в общем зачете пробежали 2,5 тысячи километров. В благотворительном забеге "Добрый бег" принимали участие и спортсмены, и трудовые коллективы, и целые семьи. Ведь здесь главное не победа, а участие. Беговое движение во всем мире тесно связано с благотворительностью. Российская культура подобных забегов только начинает зарождаться.
Василиса Соловьева, руководитель школы бега:
- Есть такое явление, называется эйфория бегуна, это невероятный выброс эндорфинов - гормонов счастья. И когда ты финишируешь и тебе за это еще дают красивую медаль - это как раз то, что затягивает, и хочется дальше, больше, улучшать результаты, делать больше добрых дел.
Забег "Добрый бег" в Самаре состоялся второй раз. Организаторами выступили благотворительный фонд "Русфонд" и школа правильного бега. Все собранные в этот день средства пойдут на лечение Виталия Щетинкина.
Александра Черникова, руководитель бюро Русфонда в Самарской области:
- В этом году мы помогаем мальчику с пороком сердца, его зовут Виталий Щетинкин, ему 15 лет, нужна дорогостоящая операция. Дело в том, что он сам спортсмен, т.е. это очень символичный у нас такой забег получился, очень символично то, кто является получателем помощи.
Традиционно партнером благотворительного мероприятия выступила "Телерадиокомпания "ТЕРРА". На счету ТРК «ТЕРРА» не один проект, благодаря которому собраны средства десяткам детей, нуждающимся в помощи. В этот раз на беговую дистанцию вышел диджей "Русского радио" в Самаре Сергей Сергеев.
Сергей Сергеев, диджей "Русского радио" в Самаре:
- Мы стараемся принимать участие в подобных мероприятиях. Мы стараемся подавать пример всем - и радиослушателям, и нашим зрителям, поэтому на это и согласился.
В планах благотворительной организации этим летом впервые провести аналогичный забег в Тольятти.
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