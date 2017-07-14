В воскресенье, 16 июля, в Самаре на территории гостиничного комплекса «Русская охота» состоится «Королевская рыбалка с «Коммерсантом», организованная АО «Коммерсантъ-Волга». Информационный партнер – «Русское Радио в Самаре».
АО «Коммерсантъ-Волга» пригласило на праздник представителей крупного и среднего бизнеса региона. В программе: практические мастер-классы по рыбалке, конкурс «Самый успешный рыбак», приготовление бургеров, мяса на гриле и других блюд, знакомство с авторской кухней именитых шеф-поваров, уникальный «Королевский квест» на автомобилях представительского класса, дегустация черной икры, футбольный турнир и многое другое. Радиостанция «Русское Радио в Самаре» предложит всем гостям вечера стать участником увлекательных гонок на радиоуправляемых машинах. Победители получат призы!
Вечером состоится большой праздник с развлекательной программой от радиостанции «Русское Радио в Самаре» и праздничным фейерверком.
16 июля слушайте прямое включение с «Королевской рыбалки» на «Русском Радио в Самаре» (100,3 FM) в 15:30.
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