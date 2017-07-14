4
37
33
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888b.   888  8888888888P                                         
 888  "Y88b  888        d88P                                          
 888    888  888       d88P                                           
 888    888  888      d88P     .d8888b    .d88b.    .d8888b   .d88b.  
 888    888  888     d88P      88K       d88P"88b  d88P"     d88P"88b 
 888    888  888    d88P       "Y8888b.  888  888  888       888  888 
 888  .d88P  888   d88P             X88  Y88b 888  Y88b.     Y88b 888 
 8888888P"   888  d8888888888   88888P'   "Y88888   "Y8888P   "Y88888 
                                              888                 888 
                                         Y8b d88P            Y8b d88P 
                                          "Y88P"              "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Освой одну из самых важных профессий на ТВ!

Освой одну из самых важных профессий на ТВ!

ТРК «ТЕРРА» запускает новый проект! Пройди обучение в нашей телерадиокомпании и освой одну из самых важных профессий на телевидении - профессию оператора.

Тебя  ждет: стажировка на съемочной площадке и выезд на место событий; основы операторского мастерства  и обучение воздушной съемке с 

13 июля 2017, 03:50
Успей выиграть приз: «ТЕРРА» наградила нового победителя конкурса по «Игре престолов»!

Успей выиграть приз: «ТЕРРА» наградила нового победителя конкурса по «Игре престолов»!

Новым победителем конкурса «По следам белых ходоков», посвященного сериалу «Игра престолов» на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ», стал Сергей Торгов. Он получил подарочный сертификат в Дом новой культуры ART&FACT на 1500 рублей.

Напомним, каждое воскресенье июля на канале «ТЕРРА 
11 июля 2017, 04:34
Покажи свое фото в бикини всем и выиграй полгода фитнеса!

Покажи свое фото в бикини всем и выиграй полгода фитнеса!

Радиостанция «DFM в Самаре» представляет: конкурс «МИСС БИКИНИ 2017». Покажи свою фотку в бикини всем! Регистрируйся на нашем сайте и отправляй заявку прямо сейчас! Нужно успеть до 10 августа – в этот день стартует голосование. Подведение итогов состоится 11 сентября. 
10 июля 2017, 05:24
Приз за белых ходоков: участвуй в новом конкурсе по «Игре престолов» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

Приз за белых ходоков: участвуй в новом конкурсе по «Игре престолов» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

Победителем конкурса «По следам белых ходоков», посвященного второму сезону сериала «Игра престолов» на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ», стал Михаил Иванов. Он получил подарочный сертификат в Дом новой культуры ART&FACT на 1500 рублей.
 
Напомним, каждое воскресенье июля на канале 
4 июля 2017, 01:30
Сегодня, 1 июля, радиостанции «Русское Радио в Самаре» исполнилось 19 лет

Сегодня, 1 июля, радиостанции «Русское Радио в Самаре» исполнилось 19 лет

Первые позывные «Русского Радио в Самаре» впервые прозвучали 1 июля 1998г. Уже через день частоту 100,3 FМ настраивает каждый житель города. Дома, в офисе, магазине, автобусе звучат родные сердцу русские хиты. Радио без особой раскрутки становится сверхпопулярным. Чему удивляться - 
1 июля 2017, 09:36
День молодежи - 2017: как прошел праздник в парке Гагарина

День молодежи - 2017: как прошел праздник в парке Гагарина

День молодежи, который официально отмечается в России 27 июня, в Самарской области начали встречать накануне. В парке имени Гагарина столицы губернии при поддержке «Русского Радио в Самаре» и телеканала «ТЕРРА - РЕН ТВ» состоялся масштабный праздник, который организаторы посвятили столетию 

26 июня 2017, 03:03
«ТЕРРА – РЕН ТВ» запускает летний марафон «Игры престолов»!

«ТЕРРА – РЕН ТВ» запускает летний марафон «Игры престолов»!

К летнему старту всех сезонов культового сериала на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ» мы подготовили интерактивную игру для радиослушателей. Каждую субботу (начиная с 24 июня по 29 июля включительно) в дневном эфире «Стол заказов на Русском Радио» с 15:00 - 
23 июня 2017, 03:47
Бесплатные развлечения и ценные призы: программа Дня молодежи в Самаре!

Бесплатные развлечения и ценные призы: программа Дня молодежи в Самаре!

В воскресенье, 25 июня, в самарском парке имени Гагарина состоится праздник «День молодежи». Генеральный информационный партнер - радиостанция «Русское Радио в Самаре» и телерадиокомпания «ТЕРРА». В 2017 году День молодежи пройдет под девизом: «Живи ярко!». Праздник начнется в 12:00.
23 июня 2017, 01:47
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна