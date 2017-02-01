Микрофинансовую организацию "Быстроденьги" оштрафовали еще на 50 тысяч рублей. Основанием послужило обращение жительницы Самары, которая взяла в учреждении заем в размере семи тысяч рублей. Когда женщина стала задерживать платежи, кредиторы начали звонить двум ее родственникам десятки раз в день, требуя вернуть долг, хотя те по договору не являлись созаемщиками. Отделением по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центробанка России было вынесено постановление о привлечении микрофинансовой организации к административной ответственности и наложении штрафа. Однако компания обжаловала решение регулятора в суде. Впрочем, суды первой и второй инстанции решение Центробанка признали законным.
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Двое самарцев осуждены за угон раритетной «Чайки» Генпрокуратуры
В Москве суд вынес приговор двум самарским музыкантам, которых признали виновными в угоне раритетного автомобиля «Чайка», числящейся на балансе Генпрокуратуры. Летом 2016 года машину угнал из автосервиса, где она проходила техосмотр. Примечательную модель с затемненными стеклами заметили полицейские. Люди, ехавшие …
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1 февраля 2017, 10:02
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Власти Сергиевского района отказали в предоставлении жилья многодетной семье, чей дом сгорел
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1 февраля 2017, 08:53
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Пьяный самарец избил креслом свою жену
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31 января 2017, 11:36
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Сельчанина отправили за решетку за нападение с ножом на жену и убийство сына
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30 января 2017, 05:08
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В Самарской области нашли потенциально опасную сметану
Елховский молокозавод оштрафовали на 300 тысяч рублей. Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций по иску самарского управления Россельхознадзора. Штраф компании ведомство выписало за сметану, которая «по жирно-кислотному составу жировой фазы не соответствует молочному жиру. Фактически это …
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27 января 2017, 01:11
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Директор ООО "Департамент ЖКХ Тольятти" Виктор Попов будет оштрафован на 75 тысяч рублей
На предприятии, которое отвечает за содержание более 800 домов, прошла прокурорская проверка. Поводом для неё стали массовые обращения горожан. Установлено, что управляющая компания нарушала лицензионные требования при обслуживании ряда жилых объектов.
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22 декабря 2016, 04:00
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В Тольятти будут судить коллектора, сломавшего ногу должнику
По предварительной информации, сотрудник службы экономической безопасности одной из микрофинансовых организаций требовал от 41-летнего жителя Сызрани вернуть 15 тысяч рублей, занятые им несколько месяцев назад. После словесных угроз коллектор перешел непосредственно к действию, а именно схватил должника, сделал подсечку и …
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9 декабря 2016, 04:23
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Минтранс Самарской области оштрафовали на 220 000 рублей
Министерство транспорта Самарской области оштрафовали на 220 тысяч рублей. Как сообщает областная прокуратура, ведомство в рамках госконтракта на капитальный ремонт Московского шоссе заключило с фирмой «Самаратрансстрой» противоречащее закону дополнительное соглашение о выплате аванса. Кроме того, проверка надзорного ведомства вскрыла факты …
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16 ноября 2016, 02:35
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Никите Джигурде грозит штраф и выдворение из России
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11 ноября 2016, 05:21
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Микрофинансовые организации могут стать банками
Вскоре микрофинансовые организации в России могут стать банками с ограниченными возможностями. Соответствующий законопроект подготовили в Центробанке. Согласно документу, микрофинансовой компанией может стать организация с капиталом не менее 70 млн рублей. Подать заявку на регистрацию можно до марта 2017 года. При …
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20 октября 2016, 05:26
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Центробанк исключит из реестра 620 фирм по выдаче микрокредитов
620 микрофинансовых организаций исключат из реестра Центробанка из-за того, что они не выполнили требование законодательства об обязательном вступлении в саморегулируемые организации, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты мониторинга Банка России. Еще 326 учреждений получили отсрочку в 90 дней на исполнение …
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26 сентября 2016, 03:41
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В России увеличат штрафы за нелегальные кредиты
Центробанк намерен ужесточить санкции в отношении микрофинансовых организаций, которые нелегально выдают кредиты. Регулятор уже начал подготовку соответствующего законопроекта, говорится в сообщении на сайте ЦБ. Предполагается, что штрафы для МФО будут увеличены, а за многократные нарушения их будет ждать уголовная ответственность. …
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25 августа 2016, 03:08