Областной ДОСААФ потерял более 200 тыс. руб. из-за недобросовестности некоторых курсантов.

Василий Плавченко, председатель самарского регионального отделения ДОСААФ России:

- 95% ребят не посещают занятия. А мы не имеем право выпускать курсанта, если он пропустил свыше 20% занятий.

В этом году самарский …