Комплексный международный пробег Владивосток - Минск, стартовавший в России, пройдет через Самарскую область. Участники акции доберутся до нашего региона 5 августа. Мероприятие под названием «С Востока на Запад – с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью в будущее» посвящено 90-летию со дня образования ДОСААФ России.
В пробеге принимают участие группы авиаторов, мотоциклистов, велосипедистов и наездников на лошадях.
Маршрут по российской территории таков: Владивосток – Читу – Иркутск – Красноярск – Омск – Тюмень – Екатеринбург – Уфу – Самару – Саратов – Волгоград – Ростов-на-Дону – Краснодар - Севастополь.
В Беларуси участники акции посетят Оршу, Борисов и Минск.
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