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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре рок-оркестр с 11 гитаристами исполнил хиты Nickelback и The Rasmus

В Самаре рок-оркестр с 11 гитаристами исполнил хиты Nickelback и The Rasmus

Сегодня, 20 мая, на площади у музея Алабина состоялся музыкальный флешмоб. Его участники – самарские музыканты - исполнили 2 хита, которые были определены голосованием в социальных сетях. Композицию Nickelback How You Remind Me исполнили 11 гитаристов, три клавишника и три 
20 мая 2017, 04:32
В Самаре определились с датой и местом проведения массового рок-флэшмоба.

В Самаре определились с датой и местом проведения массового рок-флэшмоба.

Мероприятие состоится в ближайшую субботу, 20 мая, на площади перед музеем имени Алабина. Начало акции - в 14:00.
 
Напомним, осенью 2016-го около 70 самарских музыкантов собрались в Струковском парке и вместе исполнили 2 композиции легендарных панк-рокеров Green Day и 
15 мая 2017, 07:55
Созерцание познания: В Самаре массово отметят День йоги

Созерцание познания: В Самаре массово отметят День йоги

Принять участие в необычные мероприятия могут все горожане, независимо от уровня физподготовки, совершенно бесплатно. В программе: общая практика йоги, мастер-классы «Как снять хроническую усталость и компенсировать стресс», «Как избавиться от болей в спине и сделать так, чтобы они никогда не 

15 мая 2017, 07:25
В Сызрани продают жвачку с опасными заданиями на обертке

В Сызрани продают жвачку с опасными заданиями на обертке

Речь идёт о жевательной резинке «Five» с промо-акцией на обёртке «Правда или действие». Маркетологи предложили получить новые впечатления в компании друзей от совместного выполнения заданий и ответов на вопросы. Среди последних встречаются, например, такие: «Что нужно успеть сделать перед смертью?» 
19 марта 2017, 02:44
В блогах: Что такое ДОСААФ?

В блогах: Что такое ДОСААФ?

Руководитель пресс-службы самарского госнаркоконтроля Ольга Шелест рассказала у себя в блоге про военно-патриотическую школу ДОСААФ на Аэродромной. "О том, что ДОСААФ - это не только автошкола, но еще и множество других направлений, я узнала совсем недавно. После этого сразу 
3 ноября 2015, 05:43
В блогах: клуб

В блогах: клуб "Юный автомобилист" ДОСААФ в Самаре

Блогер r5011 побывал на экскурсии в Самарской объединенной образцовой технической школе ДОСААФ. "Клуб принимает учащихся 8-10 классов, мальчиков и девочек. Родителям придется потратиться как минимум на форму. Занятия проходят по вторникам и четвергам. Сейчас в клубе занимаются 17 мальчиков и 
27 марта 2015, 04:55
Обучение в автошколах Самары подорожает на 30%

Обучение в автошколах Самары подорожает на 30%

В Самаре сократится число автошкол, а обучение в оставшихся подорожает примерно на треть. Такие прогнозы делают в самом крупном учреждении региона, где проводится обучение водительскому мастерству - ДОСААФ. На сегодняшний день здесь выпускают каждого пятого водителя-новичка. Перемены связаны с грядущими 

27 января 2014, 01:04
Самарский ДОСААФ потерял более 200 тысяч рублей из-за прогулов курсантов

Самарский ДОСААФ потерял более 200 тысяч рублей из-за прогулов курсантов

Областной ДОСААФ потерял более 200 тыс. руб. из-за недобросовестности некоторых курсантов.

Василий Плавченко, председатель самарского регионального отделения ДОСААФ России:
- 95% ребят не посещают занятия. А мы не имеем право выпускать курсанта, если он пропустил свыше 20% занятий.

В этом году самарский 

27 марта 2013, 05:50
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