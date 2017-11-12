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Ученые: Instagram помогает людям стать счастливее

Ученые: Instagram помогает людям стать счастливее

В ходе недавнего исследования психологи из США установили, что зависимость от соцсети Instagram делает людей счастливее. Об этом сообщает издание The Washington Post.
Ученые из Университета Южной Калифорнии провели масштабное исследование, к которому привлекли около двух тысяч людей. В результате 

13 июня 2016, 03:49
Сергей Лазарев упал в оркестровую яму во время концерта

Сергей Лазарев упал в оркестровую яму во время концерта

Концерт бронзового призера  международного конкурса «Евровидение-2016» прошел в Липецке в минувший вторник, 7 июня. Исполнитель и до своего неординарного поступка очаровал зрителей и уже собрал огромное количество самых разнообразных букетов. Но особую изюминку этому музыкальному празднику придал неожиданный прыжок певца 

8 июня 2016, 03:28
Назван представитель России на «Евровидении»

Назван представитель России на «Евровидении»

Как передают отечественные информационные агентства, российский исполнитель Сергей Лазарев будет участвовать в международном музыкальном конкурсе "Евровидение" в следующем году. Об этом он сам сообщил в сети Instagram. Напомним, что в 2015-м на "Евровидении" выступала Полина Гагарина, исполнившая песню A Million 
11 декабря 2015, 10:06
В США придумали программу поиска троллей в Instagram

В США придумали программу поиска троллей в Instagram

Специалисты Колорадского университета создали алгоритм для поиска троллей в соцсети «Инстаграм». Про программу можно прочитать здесь.

С помощью данного алгоритма ученые с 60-процентной точностью могли предсказать случаи троллинга.  Были изучены почти 2220 записей в «Инстаграме», которые в свою 
31 августа 2015, 06:12
Британский профессор на год превратится в Дэвида Боуи

Британский профессор на год превратится в Дэвида Боуи

Профессор кингстонского университета Уилл Брукер намерен целый год прожить в образе культового певца Дэвида Боуи. Об этом сообщает Huffington Post.
 
По словам профессора, им движет желание "попасть в голову Боуи". "Это иногда довольно странное и опасное место, где не хочется задерживаться 
20 августа 2015, 12:01
На микроблог Дмитрия Медведева в Twitter уже подписаны 4 млн человек

На микроблог Дмитрия Медведева в Twitter уже подписаны 4 млн человек

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев известен своим активным присутствием в популярных социальных сетях. Так, у Медведева есть аккаунты во "ВКонтакте", "Фейсбуке", "Инстаграме", а также личный блог с видеозаписями. Вчера в "Твиттере" на микроблог главы правительства подписался четырехмиллионный подписчик. Блогер поблагодарил 
10 августа 2015, 12:23
Кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон сделала селфи с Канье Уэстом и Ким Кардашьян

Кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон сделала селфи с Канье Уэстом и Ким Кардашьян

Хиллари Клинтон сделала совместное фото с известным рэп-исполнителем Канье Уэстом и его женой Ким Кардашьян. Снимок выложила Ким в своем аккаунте в "Инстаграме".

Отметим, Кардашьян является давней поклонницей Хиллари. В подписи к селфи она написала, что обожает ее речи 
7 августа 2015, 04:50
20 неизвестных песен Майкла Джексона хранит на компьютере звукорежиссер певца

20 неизвестных песен Майкла Джексона хранит на компьютере звукорежиссер певца

Майкл Дарэм Принс, работавший звукорежиссером у певца с 1995 года, рассказал, что у него на ПК есть два десятка песен Джексона, которые нигде не издавались. Композиции незавершенные, у Принса нет права ни озвучить их названия, ни сделать доступными для прослушивания. 
24 июля 2015, 02:58
Скончался эстонский музыкант и певец Яак Йоала

Скончался эстонский музыкант и певец Яак Йоала

Вчера, 25 сентября, в Эстонии на 65-м году жизни скончался знаменитый в советское время певец и музыкант Яак Йоала. Причины смерти на сегодняшний день не называются, сообщает «Интерфакс».  
В 2011 году артист перенес инфаркт миокарда, однако после объявил, что 

26 сентября 2014, 05:04
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