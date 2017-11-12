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Ученые: Instagram помогает людям стать счастливее
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13 июня 2016, 03:49
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Сергей Лазарев упал в оркестровую яму во время концерта
Концерт бронзового призера международного конкурса «Евровидение-2016» прошел в Липецке в минувший вторник, 7 июня. Исполнитель и до своего неординарного поступка очаровал зрителей и уже собрал огромное количество самых разнообразных букетов. Но особую изюминку этому музыкальному празднику придал неожиданный прыжок певца …
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8 июня 2016, 03:28
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Назван представитель России на «Евровидении»
Как передают отечественные информационные агентства, российский исполнитель Сергей Лазарев будет участвовать в международном музыкальном конкурсе "Евровидение" в следующем году. Об этом он сам сообщил в сети Instagram. Напомним, что в 2015-м на "Евровидении" выступала Полина Гагарина, исполнившая песню A Million …
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11 декабря 2015, 10:06
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В США придумали программу поиска троллей в Instagram
Специалисты Колорадского университета создали алгоритм для поиска троллей в соцсети «Инстаграм». Про программу можно прочитать здесь.
С помощью данного алгоритма ученые с 60-процентной точностью могли предсказать случаи троллинга. Были изучены почти 2220 записей в «Инстаграме», которые в свою …
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31 августа 2015, 06:12
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Британский профессор на год превратится в Дэвида Боуи
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20 августа 2015, 12:01
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На микроблог Дмитрия Медведева в Twitter уже подписаны 4 млн человек
Председатель российского правительства Дмитрий Медведев известен своим активным присутствием в популярных социальных сетях. Так, у Медведева есть аккаунты во "ВКонтакте", "Фейсбуке", "Инстаграме", а также личный блог с видеозаписями. Вчера в "Твиттере" на микроблог главы правительства подписался четырехмиллионный подписчик. Блогер поблагодарил …
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10 августа 2015, 12:23
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Кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон сделала селфи с Канье Уэстом и Ким Кардашьян
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7 августа 2015, 04:50
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20 неизвестных песен Майкла Джексона хранит на компьютере звукорежиссер певца
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24 июля 2015, 02:58
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Скончался эстонский музыкант и певец Яак Йоала
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26 сентября 2014, 05:04