В США придумали программу поиска троллей в Instagram



С помощью данного алгоритма ученые с 60-процентной точностью могли предсказать случаи троллинга. Были изучены почти 2220 записей в «Инстаграме», которые в свою … Специалисты Колорадского университета создали алгоритм для поиска троллей в соцсети «Инстаграм». Про программу можно прочитать здесь С помощью данного алгоритма ученые с 60-процентной точностью могли предсказать случаи троллинга. Были изучены почти 2220 записей в «Инстаграме», которые в свою