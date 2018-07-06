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У стадиона «Самара Арена» подняли флаги стран-участниц ЧМ-2018
Около стадиона «Самара Арена» состоялась торжественная церемония поднятия флагов стран-участниц чемпионата мира по футболу. В мероприятии принимали участие волонтеры из России, а также Англии, Германии, Мексики, Египта и Ливана. Всего в небо поднялись 32 флага, сообщает progorodsamara.ru.
Российский …
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14 июня 2018, 03:05
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Покупай, торопись: Мэрия Самары выставила на продажу 100-летний гараж
Мэрия Самары скорректировала список приватизации муниципального имущества. Как говорится в соответствующем постановлении на сайте горадминистрации, в частности, чиновники решили продать гараж 1917 года постройки, расположенный на улице Куйбышева, 92, рядом с областным художественным музеем.
Строение не относится в …
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15 октября 2017, 06:35
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Зачем добру пропадать: В Самаре ушлые бизнесмены устанавливали незаконные щиты повторно
О курьезном случае поведал департамент городского хозяйства и экологии мэрии Самары. Сотрудники ведомства проверили места размещения рекламных конструкций, где ранее были демонтированы незаконные щиты форматом 3х6 метров. И каково же было удивление чиновников, когда на площадках, на которых буквально 2 …
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8 июля 2017, 04:25
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Самарская мэрия пригласила Ивана Урганта принять участие в восстановлении фасадов домов
Мэрия Самары предложила Ивану Урганту поучаствовать в восстановлении фасадов деревянных домов города, сообщение об этом появилось в официальном микроблоге горадминистрации в соцсети Twitter.
«Уважаемый @Urgant_Show, благодарим Вас за неравнодушную позицию и приглашаем принять участие в восстановлении деревянных домов в …
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29 апреля 2017, 04:50
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Планы по развитию Самары обсудили с почетными гражданами
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15 февраля 2016, 09:49
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Земфире обещают вручить флаг Новороссии на концерте в Москве
Акция запланирована на 25 июля. В этот день Земфира будет выступать на фестивале "Пикник "Афиши" в московском парке "Коломенское".
Общественники возмущены тем, что в Тбилиси певица Земфира развернула флаг Украины. Помимо флага непризнанного государства артистке хотят показать рисунки детей Донбасса, …
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22 июля 2015, 03:24
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Болельщиков самарских «Крыльев Советов» обязали регистрировать баннеры
Самарский клуб «Крылья Советов» опубликовал новый порядок проноса на стадион баннеров, флагов, барабанов и мегафонов. Теперь, чтобы это сделать, будет необходимо подавать заявки от группы болельщиков численностью не менее 20 человек. Все атрибуты должны иметь сертификаты противопожарной безопасности. Если они …
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4 марта 2014, 04:15