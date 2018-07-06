Самарский клуб «Крылья Советов» опубликовал новый порядок проноса на стадион баннеров, флагов, барабанов и мегафонов. Теперь, чтобы это сделать, будет необходимо подавать заявки от группы болельщиков численностью не менее 20 человек. Все атрибуты должны иметь сертификаты противопожарной безопасности. Если они …