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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Самарская мэрия пригласила Ивана Урганта принять участие в восстановлении фасадов домов

Самарская мэрия пригласила Ивана Урганта принять участие в восстановлении фасадов домов

Мэрия Самары предложила Ивану Урганту поучаствовать в восстановлении фасадов деревянных домов города, сообщение об этом появилось в официальном микроблоге горадминистрации в соцсети Twitter.
 
«Уважаемый @Urgant_Show, благодарим Вас за неравнодушную позицию и приглашаем принять участие в восстановлении деревянных домов в 
29 апреля 2017, 04:50
«Большая Волга» проиграла самарскому «Центру размещения рекламы» 15 щитов

«Большая Волга» проиграла самарскому «Центру размещения рекламы» 15 щитов

Поставлена точка в споре двух государственных структур - «Федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга» и самарского областного «Центра размещения рекламы» за право владеть 15 рекламными щитами. Как уже сообщала «Терра», в ноябре областной центр размещения рекламы снес как незаконные  15 конструкций, 

5 апреля 2017, 04:22
В самарском арбитраже идет суд из-за рекламных щитов на трассе М-5

В самарском арбитраже идет суд из-за рекламных щитов на трассе М-5

Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» не поделило с самарским областным Центром размещения рекламы щиты вдоль автотрасс. Казенное учреждение в арбитражном суде требует заставить региональное бюджетное учреждение восстановить 14 демонтированных рекламных конструкций, расположенных на трассе М-5 «Урал» в Красноярском районе 

2 марта 2017, 03:37
Планы по развитию Самары обсудили с почетными гражданами

Планы по развитию Самары обсудили с почетными гражданами

Ремонт дорог, благоустройство Самары и жилищное строительство. Эти и другие вопросы глава города Олег Фурсов обсудил с почетными гражданами.

Варианты благоустройства шести въездов и выездов из Самары впервые представили на публике. Первые зрители - почетные граждане, приглашенные на встречу 
15 февраля 2016, 09:49
Полномочия по регулированию рынка наружной рекламы вернули Самаре

Полномочия по регулированию рынка наружной рекламы вернули Самаре

Проводить торги и выдавать разрешения на установку и использование рекламных конструкций в Самаре снова будет администрация городского округа. Права на демонтаж рекламы тоже будут у неё. Соответствующее решение приняли в Самарской губдуме.

Напомним, в конце 2014 года полномочия по 
24 декабря 2015, 10:22
В Самаре пройдут слушания по проекту застройки на 4-й просеке

В Самаре пройдут слушания по проекту застройки на 4-й просеке

Администрация городского округа Самара объявила о публичных слушаниях по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Советской Армии и 4-й просеки в Октябрьском районе. Мероприятие пройдет в форме сбора мнений жителей. С проектами застройки территории всем желающим можно 
22 декабря 2015, 09:58
В Самаре осталось убрать 150 незаконных рекламных щитов

В Самаре осталось убрать 150 незаконных рекламных щитов

Областные чиновники отчитались о том, как в регионе идет демонтаж незаконных рекламных конструкций. Напомним, этот процесс в Самаре начался еще в 2013 году. Тогда речь шла о том, что 90% щитов находятся вне закона. С тех пор рекламы на улицах 
4 декабря 2015, 03:52
В блогах: в Тольятти продолжают резать рекламные щиты

В блогах: в Тольятти продолжают резать рекламные щиты

Блгер inisel сообщает, что в Тольятти продолжают резать рекламные щиты. "40 лет Победы освободили практически полностью. Как это понимать? Это апогей борьбы с незаконными рекламными конструкциями или протестная акция самих рекламщиков, прощающихся с лучшей жизнью? Что-то не слышно возни 
13 ноября 2015, 09:20
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