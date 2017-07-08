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Самарская мэрия пригласила Ивана Урганта принять участие в восстановлении фасадов домов
Мэрия Самары предложила Ивану Урганту поучаствовать в восстановлении фасадов деревянных домов города, сообщение об этом появилось в официальном микроблоге горадминистрации в соцсети Twitter.
«Уважаемый @Urgant_Show, благодарим Вас за неравнодушную позицию и приглашаем принять участие в восстановлении деревянных домов в …
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29 апреля 2017, 04:50
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«Большая Волга» проиграла самарскому «Центру размещения рекламы» 15 щитов
Поставлена точка в споре двух государственных структур - «Федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга» и самарского областного «Центра размещения рекламы» за право владеть 15 рекламными щитами. Как уже сообщала «Терра», в ноябре областной центр размещения рекламы снес как незаконные 15 конструкций, …
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5 апреля 2017, 04:22
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В самарском арбитраже идет суд из-за рекламных щитов на трассе М-5
Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» не поделило с самарским областным Центром размещения рекламы щиты вдоль автотрасс. Казенное учреждение в арбитражном суде требует заставить региональное бюджетное учреждение восстановить 14 демонтированных рекламных конструкций, расположенных на трассе М-5 «Урал» в Красноярском районе …
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2 марта 2017, 03:37
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Планы по развитию Самары обсудили с почетными гражданами
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15 февраля 2016, 09:49
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Полномочия по регулированию рынка наружной рекламы вернули Самаре
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24 декабря 2015, 10:22
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В Самаре пройдут слушания по проекту застройки на 4-й просеке
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22 декабря 2015, 09:58
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В Самаре осталось убрать 150 незаконных рекламных щитов
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4 декабря 2015, 03:52
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В блогах: в Тольятти продолжают резать рекламные щиты
Блгер inisel сообщает, что в Тольятти продолжают резать рекламные щиты. "40 лет Победы освободили практически полностью. Как это понимать? Это апогей борьбы с незаконными рекламными конструкциями или протестная акция самих рекламщиков, прощающихся с лучшей жизнью? Что-то не слышно возни …
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13 ноября 2015, 09:20