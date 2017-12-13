Отдельное внимание уделили чиновникам, обязанным декларировать свои доходы, расходы и обязательства имущественного характера. Ответственность за достоверность данных сведений будет лежать на каждом государственном и муниципальном служащем, подчеркнул врио губернатора, отметив, что неприкасаемых в этой сфере не будет.
Говорили и о коррупции в сфере здравоохранения, где из года в год наблюдается рост подобных преступлений, и 2017-й в этом плане не стал исключением. При этом, в некоторых медучреждениях вообще отсутствуют специальные комитеты, которые могли бы контролировать все эти процессы и бороться с коррупцией.
Глава региона намерен разобраться в этой ситуации и дал понять, что огульно обвинять врачей было бы неправильно:
«Случаи коррупции в системе здравоохранения носят ярко выраженный антисоциальный характер, оказывают прямое влияние на самочувствие граждан. Все мы знаем, что абсолютное большинство медицинских работников – это порядочные, добросовестные, неравнодушные люди, однако такие случаи подрывают доверие не только к врачебному сообществу, но и к системе здравоохранения и органам власти в целом».
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