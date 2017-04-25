4 апреля состоится кастинг на конкурс «Мисс Русское Радио в Самаре»! Во вторник, 4 апреля, состоится кастинг на конкурс красоты «Мисс Русское Радио в Самаре». На кастинг с собой нужно взять паспорт (к участию допускаются только совершеннолетние девушки), а также купальник и туфли на высоком каблуке.



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