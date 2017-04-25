Самарская область на 23 национальной театральной премии "Золотая маска" была представлена в 13 номинациях. За победу в условиях жесткой конкуренции, а претендентов было 263, боролись две постановки самарского театра драмы и одна новокуйбышевской "Грани". В итоге жюри на самом высоком уровне оценило исполнение роли второго плана в спектакле "История лошади" Владимиром Гальченко и костюмы Елены Соловьевой для постановки "Корабль дураков".
Владимир Гальченко, актер Самарского академического театра драмы им. М.Горького:
- Приятно, когда твои коллеги, а здесь судьи были коллегами, так высоко оценивают твой труд. Это шок и радость!
Елена Соловьева, художник по костюмам театра-студии "Грань":
- Сейчас, наверное, и зритель, и коллеги по цеху будут ждать чего-то такого фантастического, не от мира сего. Поэтому очень большая ответственность.
В Самаре театралов встретили как героев. Получить сразу две "Золотые маски" ранее удавалось лишь однажды. Победителей поздравил губернатор Николай Меркушкин.
Николай Меркушкин, губернатор Самарской области:
- Культура - это как бы вершина пирамиды. Это наше все. Есть культура, значит, будет будущее.
На встрече говорили о перспективах расширения новокуйбышевского театра "Грань", а также о реконструкции "СамАРТа" и театра кукол, обсуждался проект нового здания драмтеатра. Губернатор пообещал, это будут самые современные культурные центры в регионе.
|
Самарцы взяли «Золотые маски»
Сразу два театра Самарской области стали лауреатами национальной премии «Золотая маска». В номинации «Лучшая роль второго плана» победил актер академического театра драмы им. М.Горького Владимир Гальченко, сыгравший князя Серпуховского в спектакле «История лошади».
|
20 апреля 2017, 01:29
|
750 тысяч за идеи: новый открытый конкурс на проект памятника в Самаре
Мэрия Самары объявила открытый конкурс на лучшее архитектурно-скульптурное решение проекта памятника создателям ракетно-космической техники.
Монумент должен представлять многофигурную композицию, включающую образы таких деятелей, как Сергей Королев, Валентин Глушко, Дмитрий Козлов, Ростислав Зеленев, Леонид Чеченя, Виктор Литвинов и Виктор Лукачев. Победителям выплатят …
|
17 апреля 2017, 04:42
|
В Самаре проходит кастинг регионального этапа конкурса "Мисс "Русское радио"
|
4 апреля 2017, 07:00
|
4 апреля состоится кастинг на конкурс «Мисс Русское Радио в Самаре»!
|
3 апреля 2017, 12:41
|
В Самаре назвали лучший спектакль года
В самарском Доме актера прошло награждение премией «Самарская театральная муза - 2016». Награду «Лучший спектакль» присудили новокуйбышевскому театру «Грань» за постановку «Король Лир». Премьера состоялась в декабре. В копилке «Грани» спецприз за лучший актерский ансамбль, также награды получили молодые артисты …
|
28 марта 2017, 11:14
|
В России может появиться отечественный аналог «Евровидения»
|
24 марта 2017, 09:11
|
Самарский театр «Пластилиновый дождь» пробился на «Минуту славы»
|
5 марта 2017, 04:19
|
Театры Самарской области получат 10 млн рублей
Самарская область получит 10 миллионов рублей на поддержку деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч, говорится в постановлении правительства России. Согласно документу, средства адресованы новокуйбышевскому театру-студии «Грань» и сызранскому драматическому театру имени Алексея Толстого.
|
3 февраля 2017, 11:17
|
Спектакль самарского театра оперы и балеты открыл фестиваль "Золотая Маска"
|
5 февраля 2016, 07:48
|
Самарская «Пиковая дама» откроет 22-й фестиваль «Золотая Маска»
Сегодня в Москве стартует 22-й фестиваль «Золотая Маска». Открыть театральный форум выпала честь Самарскому театру оперы и балета постановкой «Пиковая дама». Первый фестивальный спектакль пройдет в четверг, 4 февраля, на площадке музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.
Отметим, что бороться …
|
4 февраля 2016, 02:50
|
"Золотая маска" обновила состав экспертной комиссии
После длительного конфликта между разными представителями театрального сообщества было принято решение: судить конкурс Национальной театральной премии будут новые люди. Драматический театр и театр кукол оценивать будут экспертные советы, куда вошли Елена Ковальская и Андрей Пронин. Объявление об этом появилось на официальном …
|
27 октября 2015, 11:16