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Маленький котенок заставил тольяттинца залезть на дерево
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3 июля 2017, 08:00
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Сызрань возглавил Николай Лядин
В понедельник, 3 июля, главой Сызрани был выбран Николай Лядин. Нового руководителя определили на внеочередном заседании гордумы. Кроме Лядина на должность претендовали еще трое: предприниматель из Октябрьска Виктор Русин, депутат Сергей Гришин, председатель местной ТИК Антон Рыжков. Комиссия под председательством …
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3 июля 2017, 05:09
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Сызранец закрылся в квартире с включенным газом и угрожал взорвать весь дом
Как пишет «КТВ-Луч», инцидент случился вчера, 29 июня, около 23:00 в квартире одного из многоквартирных домов по проспекту Гагарина. Подвыпивший мужчина повздорил со своей супругой, после чего решился на неожиданную провокацию. Сызранец закрылся в квартире, открыл газ на кухне …
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30 июня 2017, 10:04
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Смерть на рельсах: в Сызрани 15-летний велосипедист выскочил прямо под поезд
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26 июня 2017, 12:41
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Под шумок: Пьяный сызранец украл кошелек у дерущихся мужчин
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24 июня 2017, 04:12
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Фото: под Самарой мужчину зажало между фурой и "Газелью"
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16 июня 2017, 09:33
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Самарские спасатели провели экстренную эвакуацию в Рождествено
В воскресенье, 12 июня, спасатели эвакуировали из Рождествено в Самару 53-летнюю женщину. На спасательную станцию позвонили из сельской больницы. Помощь самарских медиков потребовалась пациентке с инсультом. Женщина не могла передвигаться самостоятельно. В 13:23 за ней отправили отряд спасателей. В тяжелом …
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13 июня 2017, 10:04
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Россиянина задержали в Амстердаме за провоз ядовитых змей и лягушек
Россиянин намеревался провезти в авиалайнере живых змей, лягушек и тараканов. Его задержали в аэропорту Амстердама после досмотра вещей, информируют западные СМИ.
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4 мая 2017, 03:44
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Осторожно, змеи уже покусали двух самарцев!
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2 мая 2017, 05:07
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Тольяттинцы ополчились на рептилий
В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что сегодня местные спасатели вывезли в лес ужа с улицы Победы. Ползучему не повезло: запаниковали местные жители, увидев, по их словам, крупную змею. Виновником переполоха оказался уж длиной более метра. Очень упитанный и …
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13 апреля 2017, 06:24
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Ученые: Люди лучше замечают змей, чем других животных
Ученые осуществили серию экспериментов, в процессе которых выяснили, что зрительная система людей гораздо лучше замечает змей, чем других животных. Это является закономерным итогом эволюции самого человека. Оказывается, секрет кроется в инстинкте самосохранения и размножения.
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9 ноября 2016, 12:14