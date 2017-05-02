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Самарскую область атаковали клещи
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2 мая 2017, 04:55
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В центре Самары мужчина разбил свой «Форд» и чужой RAV4
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25 апреля 2017, 01:06
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Клещи покусали самарцев
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14 апреля 2017, 07:12
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Тольяттинцы ополчились на рептилий
В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что сегодня местные спасатели вывезли в лес ужа с улицы Победы. Ползучему не повезло: запаниковали местные жители, увидев, по их словам, крупную змею. Виновником переполоха оказался уж длиной более метра. Очень упитанный и …
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13 апреля 2017, 06:24
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Сезон клещей в Самаре начнется раньше обычного
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29 марта 2017, 02:44
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В Самаре столкнулись автобус и Honda, есть раненые
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2 марта 2017, 02:20
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В Самаре детей все чаще сбивают на пешеходных переходах
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17 февраля 2017, 07:59
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В Самаре 20-летняя автоледи на иномарке не справилась с управлением
В воскресенье, 5 февраля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП с участием трех автомобилей. В 13:10 на улице Мяги столкнулись Hyundai Tucson, «Нива» и «Лада Приора». Есть пострадавшие.
По предварительной версии полицейских, 20-летняя автоледи, управлявшая иномаркой, в условиях снегопада не справилась …
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6 февраля 2017, 04:09
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Ученые: Люди лучше замечают змей, чем других животных
Ученые осуществили серию экспериментов, в процессе которых выяснили, что зрительная система людей гораздо лучше замечает змей, чем других животных. Это является закономерным итогом эволюции самого человека. Оказывается, секрет кроется в инстинкте самосохранения и размножения.
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9 ноября 2016, 12:14
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Ученые установили, каким образом змеи лишились ног
Ученые из университета Флориды определили мутации в ДНК, ответственные за исчезновение конечностей у змей. У некоторых современных пресмыкающихся сохранились гены, отвечающие за развитие лап, но они не работают. Об этом рассказывают американские издания.
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21 октября 2016, 09:54
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57-летнего жителя Самарской области убил шершень
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8 августа 2016, 10:27
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Змеи атакуют Сызрань
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30 мая 2016, 12:30