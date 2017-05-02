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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Самарскую область атаковали клещи

Самарскую область атаковали клещи

В праздничные, по-летнему теплые выходные жителей региона атаковали клещи. До этого, чтобы сдать членистоногих на исследование, в центр гигиены и эпидемиологии обращались единицы. Сегодня, в первый рабочий день недели, здесь ажиотаж. Галина Епихина привезла клеща, который присосался к ее сыну. 

2 мая 2017, 04:55
В центре Самары мужчина разбил свой «Форд» и чужой RAV4

В центре Самары мужчина разбил свой «Форд» и чужой RAV4

В понедельник, 24 апреля, произошло ДТП на пересечении улиц Самарской и Чкалова. Столкнулись две иномарки Ford Mondeo и Toyota RAV4. К медикам с места аварии увезли двух человек.

По версии полицейских, 39-летний водитель «Форда» выехал на регулируемый перекресток на 
25 апреля 2017, 01:06
Клещи покусали самарцев

Клещи покусали самарцев

В Самарской области зафиксированы первые укусы клещей. Один из пострадавших - ребёнок. Всего за помощью в медицинские учреждения губернии, по данным областного Роспотребнадзора, обратились два человека. Для сравнения на аналогичную дату 2016 года было зарегистрировано 40 укушенных. В 2017-м году 
14 апреля 2017, 07:12
Тольяттинцы ополчились на рептилий

Тольяттинцы ополчились на рептилий

В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что сегодня местные спасатели вывезли в лес ужа с улицы Победы. Ползучему не повезло: запаниковали местные жители, увидев, по их словам, крупную змею. Виновником переполоха оказался уж длиной более метра. Очень упитанный и 
13 апреля 2017, 06:24
Сезон клещей в Самаре начнется раньше обычного

Сезон клещей в Самаре начнется раньше обычного

В Самарской области начинается сезон клещей - на две недели раньше, чем в прошлом году, сообщили специалисты Роспотребнадзор. По состоянию на 22 марта в российские больницы уже обратились 163 человека. В 63-м регионе подобных случаев не зафиксировано.

В прошлом году в 

29 марта 2017, 02:44
В Самаре столкнулись автобус и Honda, есть раненые

В Самаре столкнулись автобус и Honda, есть раненые

В среду, 1 марта, в центре Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта, есть пострадавшие.
По данным полиции, в 15:25 на перекрестке улиц Куйбышева и Пионерской столкнулись пассажирский автобус «ЛиАЗ»  и иномарка Hondа. Иномаркой управляла 46-летняя автоледи, автобусом – 53-летний 
2 марта 2017, 02:20
В Самаре детей все чаще сбивают на пешеходных переходах

В Самаре детей все чаще сбивают на пешеходных переходах

C  начала года в Самаре произошла 131 дорожная авария, в которых 5 человек погибли и 157 получили ранения. Почти половина от общего количества ДТП - наезды на пешеходов. Пятница принесла новые происшествия. В этом году уровень детского травматизма вырос, констатируют 

17 февраля 2017, 07:59
В Самаре 20-летняя автоледи на иномарке не справилась с управлением

В Самаре 20-летняя автоледи на иномарке не справилась с управлением

В воскресенье, 5 февраля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП с участием трех автомобилей. В 13:10 на улице Мяги столкнулись Hyundai Tucson, «Нива» и «Лада Приора». Есть пострадавшие.

По предварительной версии полицейских, 20-летняя автоледи, управлявшая иномаркой, в условиях снегопада не справилась 

6 февраля 2017, 04:09
Ученые: Люди лучше замечают змей, чем других животных

Ученые: Люди лучше замечают змей, чем других животных

Ученые осуществили серию экспериментов, в процессе которых выяснили, что зрительная система людей гораздо лучше замечает змей, чем других животных. Это является закономерным итогом эволюции самого человека. Оказывается, секрет кроется в инстинкте самосохранения и размножения.
Исследования ученые сосредоточили на возможности людей 

9 ноября 2016, 12:14
Ученые установили, каким образом змеи лишились ног

Ученые установили, каким образом змеи лишились ног

Ученые из университета Флориды определили мутации в ДНК, ответственные за исчезновение конечностей у змей. У некоторых современных пресмыкающихся сохранились гены, отвечающие за развитие лап, но они не работают. Об этом рассказывают американские издания.
Миллионы лет назад, утверждают ученые, у змей 

21 октября 2016, 09:54
57-летнего жителя Самарской области убил шершень

57-летнего жителя Самарской области убил шершень

В минувшие выходные в Самарской области от укуса шершня погиб человек. Трагедия случилась под Тольятти.

Инцидент произошел в субботу, 6 августа, примерно в полдень. 57-летнего мужчину в шею укусил шершень. Это случилось на Волге на острове Брусянский (Ставропольский район 
8 августа 2016, 10:27
Змеи атакуют Сызрань

Змеи атакуют Сызрань

В центре Сызрани заметили змей. Одну из них пришлось убить.

Инцидент произошел в минувшую субботу на улице Болотной. В частном доме, где проживает семья с детьми, заметили метровую гадюку. Вызвали спасателей. Змею нашли под завалинкой дома. Её пришлось убить лопатой.

Местная жительница 

30 мая 2016, 12:30
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