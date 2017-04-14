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Данные о ранении ребенка в самарском аквапарке проверят правоохранители
Правоохранительные органы проводят проверку по заявлению об инциденте в самарском аквапарке. Заявители – родители девятилетней девочки – сообщили, что их ребенок повредил палец во время празднования дня рождения в самарском аквапарке. По словам матери, девочка провалилась ногой в сломанную решетку …
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10 апреля 2017, 05:35
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В Жигулевске 62-летний водитель сбил перебегавшего дорогу мальчика
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5 апреля 2017, 09:36
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В Самаре мальчик перебегал проспект Ленина и попал под машину
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3 апреля 2017, 09:51
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Под Самарой «Лада» въехала в стоящую фуру: среди пострадавших – 13-летняя девочка
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2 апреля 2017, 06:29
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Сезон клещей в Самаре начнется раньше обычного
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29 марта 2017, 02:44
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Жертвами клещей в этом году стали более 5 тысяч жителей Самарской области
Областной Роспотребнадзор озвучил итоги весенне-летнего сезона по укусам клещей. С начала эпидемического периода их жертвами стали 5 тысяч 269 жителей региона. Причем у каждого пятого обследованного членистоногого был обнаружен антиген энцефалита.
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13 сентября 2016, 05:35
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57-летнего жителя Самарской области убил шершень
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8 августа 2016, 10:27
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За последнюю неделю клещи укусили 100 жителей Самарской области
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6 июля 2016, 07:46
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Клещи атакуют: безопасно ли гулять в самарских парках?
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26 мая 2016, 08:05
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Роспотребнадзор Самарской области назвал районы, где чаще кусают клещи
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16 мая 2016, 05:43
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Защитник сборной Италии Кьеллини сравнил укус форварда Уругвая с поцелуем подруги
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25 сентября 2015, 09:54