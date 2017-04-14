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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 апреля 2017г 
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Данные о ранении ребенка в самарском аквапарке проверят правоохранители

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В Самаре мальчик перебегал проспект Ленина и попал под машину

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Под Самарой «Лада» въехала в стоящую фуру: среди пострадавших – 13-летняя девочка

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Сезон клещей в Самаре начнется раньше обычного

Сезон клещей в Самаре начнется раньше обычного

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Жертвами клещей в этом году стали более 5 тысяч жителей Самарской области

Жертвами клещей в этом году стали более 5 тысяч жителей Самарской области

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57-летнего жителя Самарской области убил шершень

57-летнего жителя Самарской области убил шершень

В минувшие выходные в Самарской области от укуса шершня погиб человек. Трагедия случилась под Тольятти.

Инцидент произошел в субботу, 6 августа, примерно в полдень. 57-летнего мужчину в шею укусил шершень. Это случилось на Волге на острове Брусянский (Ставропольский район 
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За последнюю неделю клещи укусили 100 жителей Самарской области

За последнюю неделю клещи укусили 100 жителей Самарской области

К медикам региона с 27 июня по 3 июля с жалобами на укус клещей обратились 100 человек. Всего же с начала эпидемического сезона жертвами кровососов стали 4 тысячи 350 самарцев. Вакцинировано в этом году было больше 8 тысяч жителей губернии. 

6 июля 2016, 07:46
Клещи атакуют: безопасно ли гулять в самарских парках?

Клещи атакуют: безопасно ли гулять в самарских парках?

В Самарской области растет число пострадавших от укусов клещей. В травмпункты и поликлиники с начала сезона обратились уже почти 3 тысячи жителей региона. Каждый пятый исследованный кровосос заражен вирусом энцефалита. Терять бдительность опасно для жизни. Тем более, что подцепить клеща 
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Роспотребнадзор Самарской области назвал районы, где чаще кусают клещи

Роспотребнадзор Самарской области назвал районы, где чаще кусают клещи

С начала сезонной активности зафиксировано почти 2 тысячи случаев укусов клещей. Более 400 пострадавших - несовершеннолетние. Это в два раза больше, чем в прошлом году. В 32% случаев членистоногие нападают на дачах, 20% - в лесу, 4% - на рыбалке, 

16 мая 2016, 05:43
Защитник сборной Италии Кьеллини сравнил укус форварда Уругвая с поцелуем подруги

Защитник сборной Италии Кьеллини сравнил укус форварда Уругвая с поцелуем подруги

Защитник национальной команды Италии Джорджо Кьеллини сообщил, что «сыграл» болевой синдром от укуса форварда команды Уругвая Луиса Суареса во время игры Мундиаля 2014 года. Про это американским СМИ поведал вице-президент Апелляционного суда FIFA Фернандо Митьянс.

«Кьеллини не пришел на 
25 сентября 2015, 09:54
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