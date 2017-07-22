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Под Самарой водитель «десятки» резко затормозил и был раздавлен фурой: появилось видео
Появились фотографии и видео с места смертельного ДТП с участием вазовской «десятки» и фуры Man. Напомним, они столкнулись на мосту через реку Татьянку, неподалеку от озера Орлово. По предварительным данным полиции, водитель легковой машины резко затормозил и вылетел под большегруз. …
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21 июля 2017, 12:33
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Вылетел на встречку: Под Новокуйбышевском произошло смертельное ДТП
Смертельное ДТП случилось сегодня в 10 утра под Новокуйбышевском. Грузовик МАН буквально смял вазовскую десятку, которая по предварительным данным, врезалась в него, вылетев на встречную полосу движения. Водитель легковушки погиб. Судя по видео, размещенному в социальных сетях очевидцами, десятка ехала …
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21 июля 2017, 11:53
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Стали известны подробности ДТП с автобусом и фурой
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21 июля 2017, 11:14
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Под Самарой десять человек пострадали в ДТП с автобусом
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21 июля 2017, 08:35
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13-летнего мальчика проткнуло штырем в летнем лагере в Тольятти
В тольяттинской больнице прооперировали 13-летнего мальчика, получившего травму в летнем лагере на полуострове Копылово. По данному факту прокуратурой Комсомольского района поводится проверка.
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19 июля 2017, 05:06
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Под Самарой машина врезалась в детей, торговавших ягодами на обочине
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11 июля 2017, 11:05
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В Сызрани водитель «выронил» школьника из салона маршрутки
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27 июня 2017, 06:00
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В Тольятти на десятимесячного малыша напала собака
В оперативных структурах Тольятти сообщили о нападении собаки на 10-месячного малыша. Животное укусило ребенка в лицо. Инцидент произошел в воскресенье, 25 июня, в Автозаводском районе. Уточняется, что это случилось не на улице, а в квартире, передает «Волга-Ньюс».
Пострадавшему …
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26 июня 2017, 10:44
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Ночью под Самарой «Рено» сбило насмерть пешехода
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25 июня 2017, 01:43
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Внезапный ураган опрокинул коляску с двухмесячным малышом - под Тольятти
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21 июня 2017, 09:33
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В Самаре разберутся с перекрестком у «Норда», где каждый месяц гибнут пенсионеры
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19 мая 2017, 03:55
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В Тольятти таксист «шести девяток» сбил двух пешеходов на Юбилейной
Сегодня, 16 мая, ночью в Автозаводском районе Автограда под колесами автомобиля пострадали два пешехода. Наезд допустил водитель такси «999 999».
Как пишут «Происшествия Тольятти», примерно в 3:45 49-летний водитель на «Гранте» ехал по улице Юбилейной со стороны Ленинского …
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16 мая 2017, 06:55