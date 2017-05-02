В праздничные по-летнему теплые выходные жителей региона атаковали клещи. До этого, чтобы сдать членистоногих на исследование, в центр гигиены и эпидемиологии обращались единицы. Сегодня в первый рабочий день недели здесь ажиотаж. Галина Епихина привезла клеща, который присосался к ее сыну. Накануне семьей они выезжали на природу.
Галина Епихина, житель г.о. Самара
- Мы искал рекомендации по интернету и через знакомых. Мазали сначала маслом, потом уже дошло до нас, что нужно мазать спиртом. Они не любят очень спирт. И со спиртом он у нас вышел. Потом позвонили в поликлинику. Нам сказали, что положите в баночку, намочите ватку и привозите.
Самостоятельно извлекла клеща и самарчанка Любовь Сидорова. Обнаружила его в области живота, после того, как убиралась во дворе своего дома. Взяла направление в поликлинике, ведь иначе исследование в Центре гигиены и эпидемиологии платное. На энцефалит - 544 рубля, на боррелиоз - 586.
Любовь Сидорова, житель г.о. Самара
- Здесь сегодня сколько народу. Оказывается, всего в одном месте сдают на анализ. Раньше думали по районам - санэпидстанции были. А сейчас в одном месте. Вот два с половиной часа стоим в очереди.
Тем не менее, люди из разных уголков области готовы отстаивать очередь, чтобы узнать, не был ли клещ переносчиком энцефалита или борреллиоза. Ведь эти заболевания крайне опасны.
Наталья Краснова, гл.специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по СО
- Клещевой вирусный энцефалит - вирусное инфекционное заболевание. Начинается оно остро с озноба, ломоты в теле. Последствия могут быть как от полного выздоровления, так и до инвалитизации и даже смерти. Клещей боррелиоз - заболевание, при котором поражаются такие системы организма как сердечно-сосудистая, центральная нервная система и опорно-двигательный аппарат. Характерный признак для клещевого боррелиоза - это так называемая клещевая мигрирующая эритема. На месте укуса возникает красное пятно диаметром примерно 5 см, которое может мигрировать - распространяться на разные участки тела.
|
В Самарской области стартовал сезон клещей
Благоприятные климатические условия только способствуют активизации этих кровососов, которые являются переносчиками различных инфекционных заболеваний. Самые опасные - это энцефалит, воспаление головного мозга, и боррелиоз, который негативно сказывается на нервной и сердечно-сосудистой системах человека. Если вовремя не начать лечение, то это …
|
17 апреля 2017, 04:32
|
Клещи покусали самарцев
|
14 апреля 2017, 07:12
|
Сезон клещей в Самаре начнется раньше обычного
|
29 марта 2017, 02:44
|
Жертвами клещей в этом году стали более 5 тысяч жителей Самарской области
Областной Роспотребнадзор озвучил итоги весенне-летнего сезона по укусам клещей. С начала эпидемического периода их жертвами стали 5 тысяч 269 жителей региона. Причем у каждого пятого обследованного членистоногого был обнаружен антиген энцефалита.
|
13 сентября 2016, 05:35
|
57-летнего жителя Самарской области убил шершень
|
8 августа 2016, 10:27
|
За последнюю неделю клещи укусили 100 жителей Самарской области
|
6 июля 2016, 07:46
|
Уже 40 жителей Самарской области на сегодня стали жертвами проснувшихся клещей
У трех обнаружен энцефалит, сообщили корреспондентам «ТЕРРЫ» специалисты Роспотребнадзора. Напомним, клещи - переносчики различных инфекционных болезней. Прежде всего, энцефалита и боррелиоза, которые могут привести к инвалидности и даже к летальному исходу. В прошлом году к врачам после укуса клещей обратились больше …
|
12 апреля 2016, 10:55
|
В Самарской области жертвами клещей стали еще 123 человека
|
30 июня 2015, 05:00
|
Житель Новосибирска погиб от укуса клеща
|
16 июня 2015, 05:46
|
В России сезон клещевого энцефалита начался раньше обычного
Из-за раннего и, как отмечают синоптики, аномального потепления сезон клещевого энцефалита начался раньше обычного срока. А потому, по словам врачей, жителям нашей страны уже сейчас необходимо пройти вакцинацию. Это единственный способ защититься от инфекций.
По прогнозам, пик заболеваемости придется …
|
12 марта 2015, 04:23