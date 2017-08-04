Избили, связали и ограбили: разбойное нападение под Кинелем сообщил в Фейсбук Юрис Шафиев, бывший руководитель департамента по вопросам общественной безопасности и контролю администрации Самары. По его словам, преступление произошло ночью в Студенцах, коттеджном поселке под Кинелем. Хозяева избиты, связаны. Что-то вынесли. Подозреваются «четверо в … О разбойном нападенииЮрис Шафиев, бывший руководитель департамента по вопросам общественной безопасности и контролю администрации Самары. По его словам, преступление произошло ночью в Студенцах, коттеджном поселке под Кинелем. Хозяева избиты, связаны. Что-то вынесли. Подозреваются «четверо в