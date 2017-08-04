5 августа Кинель отметит 180-летие. В городе на нескольких площадках пройдут праздничные мероприятия. Главным событием юбилея станет открытие в центре Кинеля фонтана, со скульптурами мужчины и женщины, символизирующими легенду о великой силе истинной любви богатыря по имени Самар и красавицы Кинель. На сегодняшний день в городе проживают более 35 тысяч человек. Одним из главных работодателей является РЖД.
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Трехлетний малыш найден мертвым в Самарской области
Самарские следователи начали проверку по факту гибели малалетнего ребенка. Тело трехлетнего мальчика было обнаружено в среду, 28 июня, в одном из домов в городе Кинель. Назначено судебно-медицинское исследование. По предварительной информации, малыш подавился едой, и задохнулся. По результатам проверки будет …
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29 июня 2017, 09:00
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Избили, связали и ограбили: разбойное нападение под Кинелем
О разбойном нападении сообщил в Фейсбук Юрис Шафиев, бывший руководитель департамента по вопросам общественной безопасности и контролю администрации Самары. По его словам, преступление произошло ночью в Студенцах, коттеджном поселке под Кинелем. Хозяева избиты, связаны. Что-то вынесли. Подозреваются «четверо в …
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18 мая 2017, 02:21
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Под Самарой школьники гуляли по ЖД-путям и раскладывали камни на рельсы
В пятницу, 12 мая, в районе станции Безымянка сотрудники транспортной полиции заметили двух второклассников, которые гуляли по рельсам без сопровождения взрослых.
Полицейские забрали школьников из опасной зоны. В отношении родителей были составлены административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей, пишет …
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15 мая 2017, 07:15
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В Кинеле родителям школьников не вернули деньги, незаконно потраченные на ремонт директором школы искусств
Сегодня об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области. Несмотря на представление надзорного ведомства, незаконно полученные и потраченные деньги не возвращены родителям воспитанников. Кроме того, в феврале директор потребовала от них новых пожертвований в конкретной сумме, что запрещено законом. Отметим, что …
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29 марта 2017, 10:01